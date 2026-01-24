Ворог атакував Київщину: 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
У ніч проти суботи, 24 січня 2026 року, війська РФ атакували територію Київщини ракетами та ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
На жаль, унаслідок чергової масованої ворожої атаки поранено чотирьох мешканців області.
- У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги - її доставлено до місцевої лікарні. Ще двоє постраждалих, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження, зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці.
- У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізовано до лікарні.
"Окрім людського болю - зруйновані домівки. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
