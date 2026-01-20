Атака РФ на Київщину: атаковано два райони, пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури, діють екстрені відключення світла

У ніч на 20 січня російській війська атакували Бучанський і Броварський райони Київської області, внаслідок чого загинув чоловік. Також є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, в області діють екстрені відключення електроенергії

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Черговий злочин ворога знову приніс руйнування й біль. Унаслідок постраждали два райони області — Бучанський і Броварський. Загалом у Київській області пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Бучанський район

Зазначається, що найбільше постраждав Бучанський район.

"Унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати людину не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначив голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше частину ракет, якими сьогодні атакувала РФ, було виготовлено вже цьогоріч, - Зеленський

Також пошкоджено три автозаправні станції та чотири транспортні засоби.

Броварський район

У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки, підприємство та господарські споруди. Загиблих і поранених немає.

Екстрені відключення



Повідомляється, що через наслідки удару в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Усі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків і фіксація пошкоджень.

Також дивіться: Рашисти атакували "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами: ППО знешкодила 342 цілі. ІНФОГРАФІКА

"Повітряна тривога ще триває в окремих районах Київщини. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, залишатися у безпечних місцях і берегти себе та своїх близьких", - додав Калашник.

