Атака РФ на Київщину: атаковано два райони, пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури, діють екстрені відключення світла
У ніч на 20 січня російській війська атакували Бучанський і Броварський райони Київської області, внаслідок чого загинув чоловік. Також є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, в області діють екстрені відключення електроенергії
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Черговий злочин ворога знову приніс руйнування й біль. Унаслідок постраждали два райони області — Бучанський і Броварський. Загалом у Київській області пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Бучанський район
Зазначається, що найбільше постраждав Бучанський район.
"Унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати людину не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначив голова ОВА.
Також пошкоджено три автозаправні станції та чотири транспортні засоби.
Броварський район
У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки, підприємство та господарські споруди. Загиблих і поранених немає.
Екстрені відключення
Повідомляється, що через наслідки удару в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Усі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків і фіксація пошкоджень.
"Повітряна тривога ще триває в окремих районах Київщини. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, залишатися у безпечних місцях і берегти себе та своїх близьких", - додав Калашник.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
