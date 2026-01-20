Атака РФ на Киевскую область: атакованы два района, повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры, действуют экстренные отключения света.
В ночь на 20 января российские войска атаковали Бучанский и Броварской районы Киевской области, в результате чего погиб мужчина. Также есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, в области действуют экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Очередное преступление врага снова принесло разрушения и боль. В результате пострадали два района области — Бучанский и Броварской. Всего в Киевской области повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Бучанский район
Отмечается, что больше всего пострадал Бучанский район.
"В результате атаки погиб 50-летний мужчина. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти человека не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметил глава ОГА.
Также повреждены три автозаправочные станции и четыре транспортных средства.
Броварской район
В Броварском районе повреждены три частных дома, предприятие и хозяйственные постройки. Погибших и раненых нет.
Экстренные отключения
Сообщается, что из-за последствий удара в области применены экстренные отключения электроэнергии. Все службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий и фиксация повреждений.
"Воздушная тревога еще продолжается в отдельных районах Киевской области. Прошу жителей области не игнорировать сигналы опасности, оставаться в безопасных местах и беречь себя и своих близких", - добавил Калашник.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ровенской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
