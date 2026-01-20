Атака РФ на Киевскую область: атакованы два района, повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры, действуют экстренные отключения света.

В ночь на 20 января российские войска атаковали Бучанский и Броварской районы Киевской области, в результате чего погиб мужчина. Также есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, в области действуют экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Очередное преступление врага снова принесло разрушения и боль. В результате пострадали два района области — Бучанский и Броварской. Всего в Киевской области повреждено 15 объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Бучанский район

Отмечается, что больше всего пострадал Бучанский район.

"В результате атаки погиб 50-летний мужчина. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти человека не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметил глава ОГА.

Также повреждены три автозаправочные станции и четыре транспортных средства.

Броварской район

В Броварском районе повреждены три частных дома, предприятие и хозяйственные постройки. Погибших и раненых нет.

Экстренные отключения



Сообщается, что из-за последствий удара в области применены экстренные отключения электроэнергии. Все службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий и фиксация повреждений.

"Воздушная тревога еще продолжается в отдельных районах Киевской области. Прошу жителей области не игнорировать сигналы опасности, оставаться в безопасных местах и беречь себя и своих близких", - добавил Калашник.

