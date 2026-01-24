Враг атаковал Киевщину: 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах
В ночь на субботу, 24 января 2026 года, войска РФ атаковали территорию Киевской области ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
К сожалению, в результате очередной массированной вражеской атаки ранены четыре жителя области.
- В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги - она доставлена в местную больницу. Еще двое пострадавших, мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения, получили незначительные порезы. Всю необходимую медицинскую помощь им оказали на месте.
- В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма госпитализирована в больницу.
"Кроме человеческой боли - разрушены дома. В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль