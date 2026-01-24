Сибіга про масований удар РФ: Ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів

Російський диктатор Володимир Путін цієї ночі віддав наказ про удар по Україні саме тоді, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану російську атаку в ніч на 24 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ракети уразили і стіл переговорів

"Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була чергова ніч російського терору.

Путін цинічно віддав наказ завдати жорстокого масованого ракетного удару по Україні саме тоді, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів", - наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що від російських ударів постраждали, зокрема, найбільші міста – Київ і Харків. Крім того, Чернігів після ударів залишився без електропостачання.

Росіяни використали десятки ракет та сотні безпілотників. Основні цілі РФ залишилися незмінними: об'єкти енергетики та житлові райони.

Місце Путіна - на лаві підсудних

"Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи воєнні злочини та злочини проти людяності… Ця варварська атака вкотре доводить, що місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - наголосив Сибіга.

Міністр також подякував підрозділам протиповітряної оборони, яка продемонструвала неймовірну ефективність, енергетикам, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, а також партнерам, які зміцнюють стійкість України додатковими ракетами-перехоплювачами та енергетичним обладнанням.

Також він висловив вдячність тим, хто зараз бере участь у волонтерських ініціативах #WarmthForUkraine по всьому світу, збираючи кошти для надання термінової енергетичної допомоги.

