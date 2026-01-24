Сибіга про масований удар РФ: Ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів
Російський диктатор Володимир Путін цієї ночі віддав наказ про удар по Україні саме тоді, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану російську атаку в ніч на 24 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ракети уразили і стіл переговорів
"Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була чергова ніч російського терору.
Путін цинічно віддав наказ завдати жорстокого масованого ракетного удару по Україні саме тоді, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів", - наголосив міністр.
Сибіга зазначив, що від російських ударів постраждали, зокрема, найбільші міста – Київ і Харків. Крім того, Чернігів після ударів залишився без електропостачання.
Росіяни використали десятки ракет та сотні безпілотників. Основні цілі РФ залишилися незмінними: об'єкти енергетики та житлові райони.
Місце Путіна - на лаві підсудних
"Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи воєнні злочини та злочини проти людяності… Ця варварська атака вкотре доводить, що місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - наголосив Сибіга.
Міністр також подякував підрозділам протиповітряної оборони, яка продемонструвала неймовірну ефективність, енергетикам, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, а також партнерам, які зміцнюють стійкість України додатковими ракетами-перехоплювачами та енергетичним обладнанням.
Також він висловив вдячність тим, хто зараз бере участь у волонтерських ініціативах #WarmthForUkraine по всьому світу, збираючи кошти для надання термінової енергетичної допомоги.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
і що ? потужний буданга вхопив стола і побив ним кацапів ?
чи може українська делегація на знак протесту покинула переговори ?
ні !
ні !
і ще раз ні !
витерлися кацапським гівном і українською кров'ю і продовжили переговорюватись в "конструктивній атмосфері", аби був гарним піс діл для папочки трампа.
бо буйло "має карти" - ракети та ефективні дрони, себто те, чого потужний Лілер та Вошдь соврємєнності не спромігся зробити пригаймні за чотири роки війни, а мав би робити ще й до війни.
вони НЕ поважають і Україну.
Бред і ще раз бред! З маніяком не можливо домовитись.Тільки знешкодження скаженого звіра може його зупинити.Бере вовк,бере,але приходе час і вовка беруть.В кожну праску у світі треба віщати що пуйло це псіхопат,це Гітлер 21 століття,це скажений звір який скоштував людської крові,ще й хворий на сказ.
Треба владі працювати на злом позиції Трампа,на надання відповідної зброї для ударів в глиб паРаші.Скаженного звіра ліквідовують,а не віддають йому корм щоб задобрити.
подивимось що на це відповість Трамп.
Объявят что мир был так близок и только коррумпированная украинская власть строящая бизнес нп крови и бросающая свой народ.... дальше на вашу фантазию. Направление я указал
У. Черчиль (не плутати з UA чертіло)
....і зруйновані міста
здається, кацапам виклали таки правдиву інформацію куда бити.
Через рік, чи два вони все одно цій договір будуть вважати не дійсним бо ...... (причини будуть різні)
Воювати будуть при будь якому випадку, навіть якщо підпишуть договір з кацапами, але кацапи не хочуть підписуати, кацапи можуть прийняти тількі капитуляцію України. Так тобі сашко зрозуміло ?
Бо ти пишеш начебто українська делегація не хоче підписувати, а не кацапи.
Треба в гріхах каятись та молитись про захист