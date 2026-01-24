Сибіга про масований удар РФ: Ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів

Масована атака 24 січня

Російський диктатор Володимир Путін цієї ночі віддав наказ про удар по Україні саме тоді, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану російську атаку в ніч на 24 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ракети уразили і стіл переговорів

"Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була чергова ніч російського терору.

Путін цинічно віддав наказ завдати жорстокого масованого ракетного удару по Україні саме тоді, коли делегації зустрічаються в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів", - наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що від російських ударів постраждали, зокрема, найбільші міста – Київ і Харків. Крім того, Чернігів після ударів залишився без електропостачання.

Росіяни використали десятки ракет та сотні безпілотників. Основні цілі РФ залишилися незмінними: об'єкти енергетики та житлові райони.

Місце Путіна - на лаві підсудних

"Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи воєнні злочини та злочини проти людяності… Ця варварська атака вкотре доводить, що місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - наголосив Сибіга.

Міністр також подякував підрозділам протиповітряної оборони, яка продемонструвала неймовірну ефективність, енергетикам, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, а також партнерам, які зміцнюють стійкість України додатковими ракетами-перехоплювачами та енергетичним обладнанням.

Також він висловив вдячність тим, хто зараз бере участь у волонтерських ініціативах #WarmthForUkraine по всьому світу, збираючи кошти для надання термінової енергетичної допомоги.

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

***** знає що даже якщо воно насере на стіл перед Тромбом то Тромб нічого йому не зробить і не перестане любити. Те ж саме ***** буде робити після підписання ''мірного плану'', коли Україна буде стояти раком зі зв'язаними руками, а рашисти будуть продовжувати бити по Україні. Ще й прицьому звинувачувати Україну в зриві мірних угод.
24.01.2026 10:28 Відповісти
кацапи наср..ли на той стіл переговорів!
і що ? потужний буданга вхопив стола і побив ним кацапів ?
чи може українська делегація на знак протесту покинула переговори ?
ні !
ні !
і ще раз ні !
витерлися кацапським гівном і українською кров'ю і продовжили переговорюватись в "конструктивній атмосфері", аби був гарним піс діл для папочки трампа.
24.01.2026 10:26 Відповісти
Ну, якщо влада себе поважає, то має відкликати переговорників.
24.01.2026 10:28 Відповісти
себе вони не поважають, але
вони НЕ поважають і Україну.

.
24.01.2026 10:38 Відповісти
Так, і тоді ракети 100% перестануть летіти.
24.01.2026 12:21 Відповісти
Вони і так будуть летіти. Про що з терористами домовлятися?
24.01.2026 12:24 Відповісти
Невже Сибіга такий дурень? Вже за стільки років, можно було б зрозуміти, що рф завжди під час перемовин наносить удари, це в них така тактика - "принуждєніє к міру"... Чи вони думали, що ось тепер все змінить?
24.01.2026 10:31 Відповісти
Невже хто вірить що за тим столом переговорів щось можна досягти?
Бред і ще раз бред! З маніяком не можливо домовитись.Тільки знешкодження скаженого звіра може його зупинити.Бере вовк,бере,але приходе час і вовка беруть.В кожну праску у світі треба віщати що пуйло це псіхопат,це Гітлер 21 століття,це скажений звір який скоштував людської крові,ще й хворий на сказ.
Треба владі працювати на злом позиції Трампа,на надання відповідної зброї для ударів в глиб паРаші.Скаженного звіра ліквідовують,а не віддають йому корм щоб задобрити.
24.01.2026 10:32 Відповісти
найкращий варіант наразі це вчинити демарш з умовою припинення вогню на час переговорів.

подивимось що на це відповість Трамп.

.
24.01.2026 10:41 Відповісти
И смотреть нечего. Можно меня спросить.
Объявят что мир был так близок и только коррумпированная украинская власть строящая бизнес нп крови и бросающая свой народ.... дальше на вашу фантазию. Направление я указал
24.01.2026 10:51 Відповісти
"той, хто вибирає ганьбу замість війни, отримає і війну, і ганьбу"
У. Черчиль (не плутати з UA чертіло)

....і зруйновані міста

.
24.01.2026 11:14 Відповісти
Знаменитая фраза, приписываемая Наполеону I Бонапарту, звучит так: «Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых - деньги, во-вторых - деньги и в-третьих - деньги».
24.01.2026 12:01 Відповісти
Ще потрібно працювати над виготовленням зірки Смерті і власних роботів трансформерів. Це такі самі реалістичні ідеї як і ваша
24.01.2026 11:12 Відповісти
після того , як на столі " не українські зелені " переговорники , мабуть виклали потрібну інформацію ,куйло з дозволу "трампла" ,наніс черговий удар по залишках працюючої енергосистеми України....ГУР ,надавало неправдиву інформацію в розвідку США. яка ділилася нею з рашистами.а ці в свою чергу використовували цю інформацію для нанесення ударів по енергообєктах України. Буданов .шеф ОПи і бувший грушник в курсі ...
24.01.2026 10:38 Відповісти
знову 6 000 будинків в Києві без світла.

здається, кацапам виклали таки правдиву інформацію куда бити.

.
24.01.2026 10:44 Відповісти
Бла-бла-бла. Знову потужний пук у воду. Потужна неспроможність.
24.01.2026 10:40 Відповісти
І шо?! Чебурек з Будангою досі ще за столом?! А гідність де?! Мали б уже бути в Києві нічним рейсом.
24.01.2026 10:40 Відповісти
сподіваюсь, що перед літаком в Київ ці "переговірники" добре помиються, аби вже в Україні від них не смерділо кацапським гівн..ом, яким їх облили в Еміратах.

.
24.01.2026 10:47 Відповісти
"Уразили не тільки наших людей,але й стіл переговорів".Гарно сказано...Тільки от для наших людей то кривавий факт,а для столу переговорів то алегорія...
24.01.2026 11:00 Відповісти
Всі ці переговори та домовленності з кацапами нічого варті

Через рік, чи два вони все одно цій договір будуть вважати не дійсним бо ...... (причини будуть різні)
24.01.2026 11:01 Відповісти
Олександр САТ РАМ #601301 ти телепень, бо навіть при підписанні договору кацапи все одно його не будуть дотримуватися. Нехай українська делегація підписує, але результат усім відомий.

Воювати будуть при будь якому випадку, навіть якщо підпишуть договір з кацапами, але кацапи не хочуть підписуати, кацапи можуть прийняти тількі капитуляцію України. Так тобі сашко зрозуміло ?
24.01.2026 11:35 Відповісти
Олександр САТ РАМ #601301 тобто якщо українська делегація підпише перемир'я то буде мир ?
24.01.2026 12:12 Відповісти
Олександр САТ РАМ #601301 більше шансів ? то ти 🤡, бо кацапам не потрібен мир, бо вони не нападали на Україну, щоб зараз зустрічатися в Абу Дабі.

Бо ти пишеш начебто українська делегація не хоче підписувати, а не кацапи.
24.01.2026 12:33 Відповісти
З такими "дипломатами" і ворогів не треба , просрали все що можна просрати в тепер жалібно скавучить, де відповідь на москву? Спитай членограя , він знає
24.01.2026 11:07 Відповісти
Режим виробляє лопати замість ракет і безпілотників
24.01.2026 13:14 Відповісти
Себіга пі...дабол, хоч розуміє, що йому варто піти у відставку, бо він нуль на своїй посаді? Невже навіиь в такі важкі для країни часи не вистачає духу цим фрікам зе озвучити прямо, що ЧАС ЙТИ І ДАТИ МІСТО ТИМ ХТО СПРАВЖНІЙ ФАХІВЕЦЬ У СВОЇЙ СПРАВІ?!
24.01.2026 14:24 Відповісти
Усе в Божих руках
Треба в гріхах каятись та молитись про захист
24.01.2026 16:29 Відповісти
Краще б ті ракети вразили переговорників!
24.01.2026 16:40 Відповісти
А не час: ТРМП-ПНХ ?!!!
24.01.2026 19:45 Відповісти
 
 