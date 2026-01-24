УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20024 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
2 536 8

РФ вдарила по енергооб’єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині

Упродовж минулої доби зафіксовано 44 обстріли Чернігівської області, пролунало 55 вибухів. Вранці окупанти атакували енергообʼєкт у Ніжині.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по Ніжину

Як зазначається, зранку було влучання ворожого безпілотника по енергообʼєкту в Ніжині. Зараз знеструмлені сотні тисяч споживачів по всій області. Енергетики працюють над відновленням.

Доба на Чернігівщині

  • Протягом доби росіяни били по Семенівці. Через удар FPV-дроном пошкоджений комунальний автомобіль, яким розчищали від снігу вулиці громади.
  • Уже ввечері через удари "Молніями" пошкоджені оселі.
  • Вночі "Герань" вибухнула на одному з подвірʼїв - зруйнована господарська будівля, житло пошкоджене.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували агропідприємство на Чернігівщині: під час повторного удару поранено чотирьох цивільних. ФОТО

Стан поранених

Четверо цивільних чоловіків, які вчора дістали поранень через удари безпілотниками по Вертіївці, перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан стабільний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни "Молніями" атакували школу в Семенівці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів 

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Автор: 

Ніжин (91) обстріл (33703) Чернігівська область (1330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де відповідь коли ворог спокійно знищує наші міста ,знищує енергети зимою,це повний провал нинішньої влади зате добре поговорив з Трампом. і перемовини ведутся.
показати весь коментар
24.01.2026 09:34 Відповісти
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ, - Кличко

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, - міськрада

І такі повідомлення кожний день у січні, у минулому році... Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а насправді практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля?
показати весь коментар
24.01.2026 09:43 Відповісти
До Белгорода, можна асфальт докинути, але ніззя, там же люди. А тут мабуть- бидло. Так думають ЗЕпідари.
показати весь коментар
24.01.2026 09:43 Відповісти
Та по бєлгороду вже били, а ось курськ та брянськ, в цьому сенсі майже не чипали (і чому не масквабад тіж 750 до неї), а 750 в курчатові тако можна обрізати, але СБУ та СБС такі потужні тількі на словах і можуть потужно тільки ТОТ України знеструмлювати.
показати весь коментар
24.01.2026 10:53 Відповісти
Де фламіндічі пане найхрипатіший? Щось тепер про них забули, грошей нема? Данія не ведеться вже?
показати весь коментар
24.01.2026 09:47 Відповісти
Навіть з виділеними при гіршому сценарії мало було бути не менше 1000 одиниць???? І дійсно де???
показати весь коментар
24.01.2026 10:51 Відповісти
Головне, ні в якому разі не давати удар у відповідь: курськ, орел, брянськ, масквабад, ні в якому разі не бити по 750 підстанціям, як кацапи, особливо в курчатові, бо він поруч, і скажуть, що ми підступні, і не оголошувати безпольотну зону на європейській частині так званої рф, бо орбан скаже, що ми терористи.
показати весь коментар
24.01.2026 10:50 Відповісти
Важко читати такі новини, особливо коли йдеться про рідне місто. Обстріли Ніжина - це знову удар по звичайних людях, по домівках і повсякденному життю громади. Тримаємось і підтримуємо одне одного.

Нечеса Віталій, мешканець Ніжина.
показати весь коментар
28.01.2026 19:39 Відповісти
 
 