РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Упродовж минулої доби зафіксовано 44 обстріли Чернігівської області, пролунало 55 вибухів. Вранці окупанти атакували енергообʼєкт у Ніжині.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Ніжину

Як зазначається, зранку було влучання ворожого безпілотника по енергообʼєкту в Ніжині. Зараз знеструмлені сотні тисяч споживачів по всій області. Енергетики працюють над відновленням.

Доба на Чернігівщині

Протягом доби росіяни били по Семенівці. Через удар FPV-дроном пошкоджений комунальний автомобіль, яким розчищали від снігу вулиці громади.

Уже ввечері через удари "Молніями" пошкоджені оселі.

Вночі "Герань" вибухнула на одному з подвірʼїв - зруйнована господарська будівля, житло пошкоджене.

Стан поранених

Четверо цивільних чоловіків, які вчора дістали поранень через удари безпілотниками по Вертіївці, перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан стабільний.

