2 536 8
РФ вдарила по енергооб’єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині
Упродовж минулої доби зафіксовано 44 обстріли Чернігівської області, пролунало 55 вибухів. Вранці окупанти атакували енергообʼєкт у Ніжині.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Ніжину
Як зазначається, зранку було влучання ворожого безпілотника по енергообʼєкту в Ніжині. Зараз знеструмлені сотні тисяч споживачів по всій області. Енергетики працюють над відновленням.
Доба на Чернігівщині
- Протягом доби росіяни били по Семенівці. Через удар FPV-дроном пошкоджений комунальний автомобіль, яким розчищали від снігу вулиці громади.
- Уже ввечері через удари "Молніями" пошкоджені оселі.
- Вночі "Герань" вибухнула на одному з подвірʼїв - зруйнована господарська будівля, житло пошкоджене.
Стан поранених
Четверо цивільних чоловіків, які вчора дістали поранень через удари безпілотниками по Вертіївці, перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан стабільний.
Наслідки обстрілів
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І такі повідомлення кожний день у січні, у минулому році... Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а насправді практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля?
Нечеса Віталій, мешканець Ніжина.