Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ, - Кличко
Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Де немає тепла?
За словами Кличка, більшість будинків - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.
"Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому. Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян", - додав мер.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
Якщо у нас десь є зрадники - вони працюють на кацапів! Першопричина наших бід - в Кремлі.
Тепер можете обізвати зебілом, порохоботом або захисником Кличка - і далі продовжуйте захищати злочини кацапів, перекладаючи з хворої голови на здорову
бо у кожної людини на правому плечі сидить ангел-охоронець, а на лівому - дідько-спокусник.
дідкові НЕ заглядають в очі в пошуках миру і НЕ пропонують зійтись посередні, на дідька на лівому плечі тричі спльовують і женуть геть.
ЗЄлєнський своїми діями фактично запросив дідька в Україну
Вчора пізно ввечері приїхав зам Кличка з додатковою бригадою комунальників, привезли пушки для розігріву, обійшли всіх і тих будинках, щоб сконтачити з головою ОСББ, довбалися майже до ранку і досі продовжують. А могли ж просто перекрити ці будинки і не робити собі нерви.
Але ж не стали людей залишати без тепла, хоча ЖЕД там взагалі ні до чого.
А Кличко ж, як завжди, чорт."
Коли "квартал" зробить жарт про свого колегу сеньйора Холодомора?
Можна ж поржать!
Хоча і вибачатись перед українцями за свої гріхи, образи квартальні блазні не збираються.