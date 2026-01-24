Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ, - Кличко

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Де немає тепла?

За словами Кличка, більшість будинків - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

"Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому. Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Києву: загинула людина, 4 поранені, є руйнування кондитерської фабрики у Голосіївському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

Київ (20633) обстріл (33703) опалення (1065)
А ви вставайте зранку і ричіть як лев - голова МВФ кристаліна георгіева
24.01.2026 09:18 Відповісти
Лідор пояснить, як під час такої ситуації можна миттєво заробити 2 мільярди на спекуляціях з енергоносіями. Не пропустіть відосик!
24.01.2026 09:24 Відповісти
зелена падаль "зливає" Україну!!! І ця мразь "держиться" за владу
24.01.2026 09:30 Відповісти
А ви вставайте зранку і ричіть як лев - голова МВФ кристаліна георгіева
24.01.2026 09:18 Відповісти
Зразу ж закрадається думка про адекватність цієї жінки на своїй посаді. І чи МВФ дійсно може допомогти в кризовій ситуації з такими очільниками і їх порадами...
24.01.2026 09:41 Відповісти
Наче їх функція полягає в тому, щоб комусь допомагати. Скільки країн врятувало мвф і скільки розорило? Це звичайна позичальня, з їх точки зору вона все правильно говорить.
24.01.2026 12:14 Відповісти
Творится свідомий геноцид проти українського народу холодомор ,а так званий президент ні слова про злочини рашистів ,він забиває баки якимись перемовинами ,знищуются люди ,знищуются міста ,відповіді по кацапам немає, думаю не без участі президента яий поліз в справи спец. служб.
24.01.2026 09:24 Відповісти
Не без участі самого президента та його друзів міндічей і ко які крали на енергетиці всі ці роки.
24.01.2026 09:30 Відповісти
Цей холодоцид має прямісінький зв'язок з перемовинами, бо його влаштували, щоб українці не бухтіли багато, якщо буде капітуляційне перемир'я. Що тут незрозумілого?
24.01.2026 09:44 Відповісти
верховний Вошдь ЗЄльоного плємєні, де ППО ?!

24.01.2026 09:55 Відповісти
Лідор пояснить, як під час такої ситуації можна миттєво заробити 2 мільярди на спекуляціях з енергоносіями. Не пропустіть відосик!
24.01.2026 09:24 Відповісти
Дивує інше, як це так ефективно кацапам получається щоразу знищувати енергобєкти в Києві який максимально прикритий ППО.
24.01.2026 09:25 Відповісти
не думаю що ппошники за 4роки війни стали рукожопими,замало ппо
24.01.2026 09:29 Відповісти
Не рукожопих ппошників відправили штурмовиками на фронт, а на їх місце поклали блатних рукожопих мажорів, які бухають під час повітряної тривоги. Плюс іще й ППО мало, бо розхерачили частину по недогляду цих же мажорів
24.01.2026 09:47 Відповісти
з цим теж згоден
24.01.2026 11:04 Відповісти
Опора високовольтної лінії електропередач теж енергообєкт. Їх якщо не тисячи, то сотні точно...
24.01.2026 09:41 Відповісти
зелена падаль "зливає" Україну!!! І ця мразь "держиться" за владу
24.01.2026 09:30 Відповісти
Винний Кличко. кожний зебіл підтвердить
24.01.2026 09:53 Відповісти
Кличко, де ППО ?

24.01.2026 09:57 Відповісти
Звичайно, що винний Кличко та зебіли. Ну, не ***** ж зі своїми одічалими винний. Згодні?
24.01.2026 10:00 Відповісти
Ще рік таких атак і від Київа буде руїна, а столицю доведеться переносити у Чернівці. По них ***** взагалі не бʼє , мабуть забув.
24.01.2026 10:03 Відповісти
24.01.2026 12:45 Відповісти
Жахливо…
24.01.2026 13:01 Відповісти
Додам дуже непопулярний тут на форумі факт. Нас їбашать кацапи! Ми воюємо проти кацапів!
Якщо у нас десь є зрадники - вони працюють на кацапів! Першопричина наших бід - в Кремлі.
Тепер можете обізвати зебілом, порохоботом або захисником Кличка - і далі продовжуйте захищати злочини кацапів, перекладаючи з хворої голови на здорову
24.01.2026 10:03 Відповісти
Покажіть коментарі, в яких написано, що кацапи невинні.
24.01.2026 11:01 Відповісти
обзиваю ЗЄбілом !

бо у кожної людини на правому плечі сидить ангел-охоронець, а на лівому - дідько-спокусник.

дідкові НЕ заглядають в очі в пошуках миру і НЕ пропонують зійтись посередні, на дідька на лівому плечі тричі спльовують і женуть геть.

ЗЄлєнський своїми діями фактично запросив дідька в Україну

24.01.2026 11:04 Відповісти
Сам ти зебіл! Що пропонуєте своїм ниттям - сайдісь гдєто пасрєдінє? Заглянуть в очко *****? Какаяразніца? ... Як пропонував твій зє. Я за Пороха і Кличка - і вони не ниють і не здадуться, вони все роблять для захисту України.
24.01.2026 16:03 Відповісти
"У нас на масиві частина домів ОСББ, більшість обслуговує ЖЕД, два будинки ОСББ якогось ляда не злили воду, хоча до цього тричі чи скікі зливали без проблем. Вода замерзла. Голова ОСББ "тіхонечко в лєс ушла" не виходить на зв'язок.

Вчора пізно ввечері приїхав зам Кличка з додатковою бригадою комунальників, привезли пушки для розігріву, обійшли всіх і тих будинках, щоб сконтачити з головою ОСББ, довбалися майже до ранку і досі продовжують. А могли ж просто перекрити ці будинки і не робити собі нерви.
Але ж не стали людей залишати без тепла, хоча ЖЕД там взагалі ні до чого.
А Кличко ж, як завжди, чорт."
24.01.2026 11:00 Відповісти
Зеленський на сцені "кварталу" називав Ющенка сеньйор Голодомор і весело реготав з цього разом зі своїми недоумкуватими глядачами.
Коли "квартал" зробить жарт про свого колегу сеньйора Холодомора?
Можна ж поржать!
24.01.2026 11:16 Відповісти
Якщо вже й насміхатись, так, щоб дістало, то не над холодомором, а над холокостом - скиглять над ним з часів фараонів, найображеніший народ у світі. Так запитання: вас ненавиділи ще до нашої ери, хто ж ви такі? І як вас міг обрати господь бог?
24.01.2026 11:25 Відповісти
Ну цього вони точно не зроблять.
Хоча і вибачатись перед українцями за свої гріхи, образи квартальні блазні не збираються.
24.01.2026 11:51 Відповісти
Всей ***** давай сначала) К следующей зиме самым ходовым товаром будет буржуйка и дрова. Сральники во дворах можно будет копать уже с августа пока земля не мерзлая. Тем более опыт есть. Осталось масштабировать. Так бывает когда 73 процента одноклеточных выбирают во власть своего представителя. Ну а там глядишь и перемога на горизонте.
24.01.2026 11:16 Відповісти
Так он представник "їхнього племені", міністр торгівлі сша (ги-ги, а хто ж ще міг очолити таке міністерство?), закликає повернутись до викопних енергоносіїв (до вугілля) - back to the black. І це представник "прогресивного людства"
24.01.2026 11:29 Відповісти
 
 