Наслідки удару РФ по Києву: загинула людина, 4 поранені, є руйнування кондитерської фабрики у Голосіївському районі
1 людина загинула та щонайменше 4 поранені внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару по Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки
- У Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще 2 людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок.
- У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідовано. Постраждала 1 людина.
- У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
- У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
Сьогодні вночі РФ здійснила черговий акт терору проти української столиці, Київщини, інших цивільних міст і селищ України. Знову лупили по енергетичним обʼєктам, добиваючи українську енергетику і економіку.
Під час цієї атаки постраждали житлові квартали і будинки, на жаль, є загиблі і поранені.
Також завдано ударів по підприємствам, які виробляють продукцію повсякденного споживання і не мають жодного відношення до оборонного сектору. Зокрема, від прямого попадання шахеда було пошкоджень виробничі цехи кондитерської фабрики «Рошен», яка є одним з найбільших платників податків Києва, одним з головних благодійників в Україні.
На жаль, через атаку не лише пошкоджено цехи. Загинула жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Є поранені, вони зараз в лікарні.
Європейська Солідарність висловлює найщиріше співчуття всім постраждалим родинам.
Сьогодні вночі був приліт на київську фабрику "Рошен", одна працівниця загинула, є поранення і значні руйнування.
Петро Порошенко - один з найбільших приватних донорів в Україні, які підтримують ЗСУ. Фонд Порошенка витратив на армію понад 6млрд грн станом на кінець 2024 року, зараз цифри значно більші, попри введені Зеленським санкції.
Робота цього Фонду росіянам як більмо на оці, тому що Порох підходить до військових закупівель з тією ж ефективністю, як веде свій бізнес. Все найкраще, найрозумніше, передові технології, випробування, тісна взаємодія із військовими.
Так співпало - випадково, звісно - що Зеленський пішов на безпрецедентну брехню, фальсифікації та репутаційні втрати, щоб заблокувати роботу Фонду. Були введені санкції, які зараз розсипаються у Верховному суді. Представники Офісу президента вже бояться приходити у суд, бо розуміють, що вони лишилися стрілочниками, які цими показами у суді руйнують своє майбутнє.
Але попри блокування рахунків ПП все одно знаходив можливості поставляти нові партії техніки та обладнання для ЗСУ. Вочевидь, росіяни побачили, що санкції від їхнього ситуативного партнера працюють не так, як би їм хотілося, і сьогодні влупили вже ракетою.
Що ж, я вірю, що Порох все одно не здасться.
А зі свого боку піду і накуплю сьогодні солодощів.