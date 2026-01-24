УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20024 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
6 079 28

Наслідки удару РФ по Києву: загинула людина, 4 поранені, є руйнування кондитерської фабрики у Голосіївському районі

1 людина загинула та щонайменше 4 поранені внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару по Києву

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки

  • У Голосіївському районі є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще 2 людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок.
  • У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідовано. Постраждала 1 людина.
  • У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
  • У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля.

Обстріл Києва
Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Автор: 

Київ (20633) обстріл (33703) ДСНС (5321)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
По кондитірці це мстя ***** Пороху.
показати весь коментар
24.01.2026 09:01 Відповісти
+10
В українців-малоросів свято - рф поцілила у фабрику Рошен, загинула працівниця.. Фірма, яка сплатила мільярди податків, 7 млрд допомоги ЗСУ і дає роботу тисячам працівників 🙄
Чого бідні - бо дурні. Тепер точно заживемо, бо мрія дебілів здійснилася.
показати весь коментар
24.01.2026 10:27 Відповісти
+9
а блазень продовжує дичину втирати в вуха баранів....
показати весь коментар
24.01.2026 08:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а блазень продовжує дичину втирати в вуха баранів....
показати весь коментар
24.01.2026 08:55 Відповісти
не слухай
показати весь коментар
24.01.2026 09:54 Відповісти
По кондитірці це мстя ***** Пороху.
показати весь коментар
24.01.2026 09:01 Відповісти
Може щось збили,і уламки впали
показати весь коментар
24.01.2026 09:07 Відповісти
ні. Цілили спецом. Пряме влучання.
показати весь коментар
24.01.2026 13:37 Відповісти
Під час реальної атаки балістики та БПЛ всі працівники фабрики зобов'язані перебувати в укриттях
показати весь коментар
24.01.2026 09:16 Відповісти
А всі жителі Києва?
показати весь коментар
24.01.2026 09:20 Відповісти
Їсти шашлики, як заповідав лідор світу
показати весь коментар
24.01.2026 10:06 Відповісти
А их приковали к рабочему месту.
показати весь коментар
24.01.2026 09:56 Відповісти
Бабло понад усе
показати весь коментар
24.01.2026 11:49 Відповісти
https://t.me/sam_svit/10171 Юрій Ружицький:
Будь ласочка, ну назови мені хоча б одну виконану обіцянку нашого найвеличнішого лідора?
Звісно, крім "я ваш вирок" та "сдєлаєм їх вмєстє". Тут питань нема.
"Сдєлалі" Україну. В хлам просто сдєлалі. Залишилось тільки капітуляцію підписати.
Плем'я мосійчучкове, ви, виборці Зеленського, ви просто зобов'язані знати досягнення свого вождя. Як Отче Наш знати.
Просвятіть мене, темного та нерозумного, заблукавшого в лісі з мільярда обіцянок святого та непорочного боневтіка.
показати весь коментар
24.01.2026 14:17 Відповісти
Якщо в тебе курячі мізки, то купи на ринку хоч свинячі. Бабло для любого олігарха понад усе. А що ця людина робила на верхніх поверхах фабрики, оператор або пакувальниця продукцію рятувала? Не думаю що вона за своєю волею це робила під час повітряної тривоги. Але крайніх навряд знайдуть.
показати весь коментар
24.01.2026 20:51 Відповісти
В українців-малоросів свято - рф поцілила у фабрику Рошен, загинула працівниця.. Фірма, яка сплатила мільярди податків, 7 млрд допомоги ЗСУ і дає роботу тисячам працівників 🙄
Чого бідні - бо дурні. Тепер точно заживемо, бо мрія дебілів здійснилася.
показати весь коментар
24.01.2026 10:27 Відповісти
Нехай гріються і підсвічують собі своєю ненавистю ( вона в них надпотужна ), якщо мізків не було, коли тягли у владу паяців, які відкрито попереджали, що їм POHUY.
Дуже шкода адекватних людей, які страждають від наслідків дій недоумків.

показати весь коментар
24.01.2026 10:51 Відповісти
https://t.me/sam_svit/10172 Скріни висерів тих самих... кому цікаво
показати весь коментар
24.01.2026 13:34 Відповісти
піду пару кіло канфет куплю...а то небуде і подорожчають
показати весь коментар
24.01.2026 10:30 Відповісти
Не подорожчають, якщо конкуренти не підвищать ціни. На логістичних складах того добра ще багато
показати весь коментар
24.01.2026 11:38 Відповісти
ви не шарите в канхветах
показати весь коментар
24.01.2026 13:31 Відповісти
Вони мені нахой не здалися. Дорослі діти не їдять їх, онуці печемо печиво без усіляких консервантів та посилювачів смаку.
показати весь коментар
24.01.2026 14:09 Відповісти
оці незаселені - недороблені багатоповерхівки. З нии хтось щось робити збирається?
показати весь коментар
24.01.2026 10:32 Відповісти
*****, знали куди бити, в фабрику "Рошен", загинула жінка працівниця ф-ки.
показати весь коментар
24.01.2026 12:14 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/22111 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Сьогодні вночі РФ здійснила черговий акт терору проти української столиці, Київщини, інших цивільних міст і селищ України. Знову лупили по енергетичним обʼєктам, добиваючи українську енергетику і економіку.
Під час цієї атаки постраждали житлові квартали і будинки, на жаль, є загиблі і поранені.
Також завдано ударів по підприємствам, які виробляють продукцію повсякденного споживання і не мають жодного відношення до оборонного сектору. Зокрема, від прямого попадання шахеда було пошкоджень виробничі цехи кондитерської фабрики «Рошен», яка є одним з найбільших платників податків Києва, одним з головних благодійників в Україні.
На жаль, через атаку не лише пошкоджено цехи. Загинула жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Є поранені, вони зараз в лікарні.
Європейська Солідарність висловлює найщиріше співчуття всім постраждалим родинам.
показати весь коментар
24.01.2026 12:19 Відповісти
https://t.me/nuts_roses/6648 Письменниця Тамара Горіха Зерня (Zernya):
Сьогодні вночі був приліт на київську фабрику "Рошен", одна працівниця загинула, є поранення і значні руйнування.
Петро Порошенко - один з найбільших приватних донорів в Україні, які підтримують ЗСУ. Фонд Порошенка витратив на армію понад 6млрд грн станом на кінець 2024 року, зараз цифри значно більші, попри введені Зеленським санкції.
Робота цього Фонду росіянам як більмо на оці, тому що Порох підходить до військових закупівель з тією ж ефективністю, як веде свій бізнес. Все найкраще, найрозумніше, передові технології, випробування, тісна взаємодія із військовими.
Так співпало - випадково, звісно - що Зеленський пішов на безпрецедентну брехню, фальсифікації та репутаційні втрати, щоб заблокувати роботу Фонду. Були введені санкції, які зараз розсипаються у Верховному суді. Представники Офісу президента вже бояться приходити у суд, бо розуміють, що вони лишилися стрілочниками, які цими показами у суді руйнують своє майбутнє.
Але попри блокування рахунків ПП все одно знаходив можливості поставляти нові партії техніки та обладнання для ЗСУ. Вочевидь, росіяни побачили, що санкції від їхнього ситуативного партнера працюють не так, як би їм хотілося, і сьогодні влупили вже ракетою.
Що ж, я вірю, що Порох все одно не здасться.
А зі свого боку піду і накуплю сьогодні солодощів.
показати весь коментар
24.01.2026 14:33 Відповісти
 
 