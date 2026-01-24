Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе
1 человек погиб и по меньшей мере 4 получили ранения в результате ночного российского ракетно-дронового удара по Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Последствия
- В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще 2 человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом.
- В Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка топлива. Пожар ликвидирован. Пострадал 1 человек.
- В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар ликвидирован.
- В Соломенском районе повреждено офисное здание.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Будь ласочка, ну назови мені хоча б одну виконану обіцянку нашого найвеличнішого лідора?
Звісно, крім "я ваш вирок" та "сдєлаєм їх вмєстє". Тут питань нема.
"Сдєлалі" Україну. В хлам просто сдєлалі. Залишилось тільки капітуляцію підписати.
Плем'я мосійчучкове, ви, виборці Зеленського, ви просто зобов'язані знати досягнення свого вождя. Як Отче Наш знати.
Просвятіть мене, темного та нерозумного, заблукавшого в лісі з мільярда обіцянок святого та непорочного боневтіка.
Чого бідні - бо дурні. Тепер точно заживемо, бо мрія дебілів здійснилася.
Дуже шкода адекватних людей, які страждають від наслідків дій недоумків.
Сьогодні вночі РФ здійснила черговий акт терору проти української столиці, Київщини, інших цивільних міст і селищ України. Знову лупили по енергетичним обʼєктам, добиваючи українську енергетику і економіку.
Під час цієї атаки постраждали житлові квартали і будинки, на жаль, є загиблі і поранені.
Також завдано ударів по підприємствам, які виробляють продукцію повсякденного споживання і не мають жодного відношення до оборонного сектору. Зокрема, від прямого попадання шахеда було пошкоджень виробничі цехи кондитерської фабрики «Рошен», яка є одним з найбільших платників податків Києва, одним з головних благодійників в Україні.
На жаль, через атаку не лише пошкоджено цехи. Загинула жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Є поранені, вони зараз в лікарні.
Європейська Солідарність висловлює найщиріше співчуття всім постраждалим родинам.
Сьогодні вночі був приліт на київську фабрику "Рошен", одна працівниця загинула, є поранення і значні руйнування.
Петро Порошенко - один з найбільших приватних донорів в Україні, які підтримують ЗСУ. Фонд Порошенка витратив на армію понад 6млрд грн станом на кінець 2024 року, зараз цифри значно більші, попри введені Зеленським санкції.
Робота цього Фонду росіянам як більмо на оці, тому що Порох підходить до військових закупівель з тією ж ефективністю, як веде свій бізнес. Все найкраще, найрозумніше, передові технології, випробування, тісна взаємодія із військовими.
Так співпало - випадково, звісно - що Зеленський пішов на безпрецедентну брехню, фальсифікації та репутаційні втрати, щоб заблокувати роботу Фонду. Були введені санкції, які зараз розсипаються у Верховному суді. Представники Офісу президента вже бояться приходити у суд, бо розуміють, що вони лишилися стрілочниками, які цими показами у суді руйнують своє майбутнє.
Але попри блокування рахунків ПП все одно знаходив можливості поставляти нові партії техніки та обладнання для ЗСУ. Вочевидь, росіяни побачили, що санкції від їхнього ситуативного партнера працюють не так, як би їм хотілося, і сьогодні влупили вже ракетою.
Що ж, я вірю, що Порох все одно не здасться.
А зі свого боку піду і накуплю сьогодні солодощів.