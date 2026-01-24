Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе

1 человек погиб и по меньшей мере 4 получили ранения в результате ночного российского ракетно-дронового удара по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия

В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще 2 человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом.

В Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка топлива. Пожар ликвидирован. Пострадал 1 человек.

В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар ликвидирован.

В Соломенском районе повреждено офисное здание.































Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

