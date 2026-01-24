РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19804 посетителя онлайн
Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе

1 человек погиб и по меньшей мере 4 получили ранения в результате ночного российского ракетно-дронового удара по Киеву

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

  • В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще 2 человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом.
  • В Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка топлива. Пожар ликвидирован. Пострадал 1 человек.
  • В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар ликвидирован.
  • В Соломенском районе повреждено офисное здание.

Обстріл Києва
Читайте также: Атака РФ на Киевскую область: атакованы два района, повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры, действуют экстренные отключения света

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством

Автор: 

Киев (26250) обстрел (32361) ГСЧС (5174)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
По кондитірці це мстя ***** Пороху.
показать весь комментарий
24.01.2026 09:01 Ответить
В українців-малоросів свято - рф поцілила у фабрику Рошен, загинула працівниця.. Фірма, яка сплатила мільярди податків, 7 млрд допомоги ЗСУ і дає роботу тисячам працівників 🙄
Чого бідні - бо дурні. Тепер точно заживемо, бо мрія дебілів здійснилася.
показать весь комментарий
24.01.2026 10:27 Ответить
а блазень продовжує дичину втирати в вуха баранів....
показать весь комментарий
24.01.2026 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а блазень продовжує дичину втирати в вуха баранів....
показать весь комментарий
24.01.2026 08:55 Ответить
не слухай
показать весь комментарий
24.01.2026 09:54 Ответить
По кондитірці це мстя ***** Пороху.
показать весь комментарий
24.01.2026 09:01 Ответить
Може щось збили,і уламки впали
показать весь комментарий
24.01.2026 09:07 Ответить
ні. Цілили спецом. Пряме влучання.
показать весь комментарий
24.01.2026 13:37 Ответить
Під час реальної атаки балістики та БПЛ всі працівники фабрики зобов'язані перебувати в укриттях
показать весь комментарий
24.01.2026 09:16 Ответить
А всі жителі Києва?
показать весь комментарий
24.01.2026 09:20 Ответить
Їсти шашлики, як заповідав лідор світу
показать весь комментарий
24.01.2026 10:06 Ответить
А их приковали к рабочему месту.
показать весь комментарий
24.01.2026 09:56 Ответить
Бабло понад усе
показать весь комментарий
24.01.2026 11:49 Ответить
https://t.me/sam_svit/10171 Юрій Ружицький:
Будь ласочка, ну назови мені хоча б одну виконану обіцянку нашого найвеличнішого лідора?
Звісно, крім "я ваш вирок" та "сдєлаєм їх вмєстє". Тут питань нема.
"Сдєлалі" Україну. В хлам просто сдєлалі. Залишилось тільки капітуляцію підписати.
Плем'я мосійчучкове, ви, виборці Зеленського, ви просто зобов'язані знати досягнення свого вождя. Як Отче Наш знати.
Просвятіть мене, темного та нерозумного, заблукавшого в лісі з мільярда обіцянок святого та непорочного боневтіка.
показать весь комментарий
24.01.2026 14:17 Ответить
Якщо в тебе курячі мізки, то купи на ринку хоч свинячі. Бабло для любого олігарха понад усе. А що ця людина робила на верхніх поверхах фабрики, оператор або пакувальниця продукцію рятувала? Не думаю що вона за своєю волею це робила під час повітряної тривоги. Але крайніх навряд знайдуть.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:51 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2026 10:27 Ответить
Нехай гріються і підсвічують собі своєю ненавистю ( вона в них надпотужна ), якщо мізків не було, коли тягли у владу паяців, які відкрито попереджали, що їм POHUY.
Дуже шкода адекватних людей, які страждають від наслідків дій недоумків.

показать весь комментарий
24.01.2026 10:51 Ответить
https://t.me/sam_svit/10172 Скріни висерів тих самих... кому цікаво
показать весь комментарий
24.01.2026 13:34 Ответить
піду пару кіло канфет куплю...а то небуде і подорожчають
показать весь комментарий
24.01.2026 10:30 Ответить
Не подорожчають, якщо конкуренти не підвищать ціни. На логістичних складах того добра ще багато
показать весь комментарий
24.01.2026 11:38 Ответить
ви не шарите в канхветах
показать весь комментарий
24.01.2026 13:31 Ответить
Вони мені нахой не здалися. Дорослі діти не їдять їх, онуці печемо печиво без усіляких консервантів та посилювачів смаку.
показать весь комментарий
24.01.2026 14:09 Ответить
оці незаселені - недороблені багатоповерхівки. З нии хтось щось робити збирається?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:32 Ответить
*****, знали куди бити, в фабрику "Рошен", загинула жінка працівниця ф-ки.
показать весь комментарий
24.01.2026 12:14 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/22111 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Сьогодні вночі РФ здійснила черговий акт терору проти української столиці, Київщини, інших цивільних міст і селищ України. Знову лупили по енергетичним обʼєктам, добиваючи українську енергетику і економіку.
Під час цієї атаки постраждали житлові квартали і будинки, на жаль, є загиблі і поранені.
Також завдано ударів по підприємствам, які виробляють продукцію повсякденного споживання і не мають жодного відношення до оборонного сектору. Зокрема, від прямого попадання шахеда було пошкоджень виробничі цехи кондитерської фабрики «Рошен», яка є одним з найбільших платників податків Києва, одним з головних благодійників в Україні.
На жаль, через атаку не лише пошкоджено цехи. Загинула жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Є поранені, вони зараз в лікарні.
Європейська Солідарність висловлює найщиріше співчуття всім постраждалим родинам.
показать весь комментарий
24.01.2026 12:19 Ответить
https://t.me/nuts_roses/6648 Письменниця Тамара Горіха Зерня (Zernya):
Сьогодні вночі був приліт на київську фабрику "Рошен", одна працівниця загинула, є поранення і значні руйнування.
Петро Порошенко - один з найбільших приватних донорів в Україні, які підтримують ЗСУ. Фонд Порошенка витратив на армію понад 6млрд грн станом на кінець 2024 року, зараз цифри значно більші, попри введені Зеленським санкції.
Робота цього Фонду росіянам як більмо на оці, тому що Порох підходить до військових закупівель з тією ж ефективністю, як веде свій бізнес. Все найкраще, найрозумніше, передові технології, випробування, тісна взаємодія із військовими.
Так співпало - випадково, звісно - що Зеленський пішов на безпрецедентну брехню, фальсифікації та репутаційні втрати, щоб заблокувати роботу Фонду. Були введені санкції, які зараз розсипаються у Верховному суді. Представники Офісу президента вже бояться приходити у суд, бо розуміють, що вони лишилися стрілочниками, які цими показами у суді руйнують своє майбутнє.
Але попри блокування рахунків ПП все одно знаходив можливості поставляти нові партії техніки та обладнання для ЗСУ. Вочевидь, росіяни побачили, що санкції від їхнього ситуативного партнера працюють не так, як би їм хотілося, і сьогодні влупили вже ракетою.
Що ж, я вірю, що Порох все одно не здасться.
А зі свого боку піду і накуплю сьогодні солодощів.
показать весь комментарий
24.01.2026 14:33 Ответить
 
 