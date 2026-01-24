Почти 6 тыс. домов снова без отопления после ночной атаки РФ на Киев, - Кличко

В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Где нет тепла?

По словам Кличко, большинство домов - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

"Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством