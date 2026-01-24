Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Почти 6 тыс. домов снова без отопления после ночной атаки РФ на Киев, - Кличко

Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонской

В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Где нет тепла?

По словам Кличко, большинство домов - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

"Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством

А ви вставайте зранку і ричіть як лев - голова МВФ кристаліна георгіева
24.01.2026 09:18 Ответить
Зразу ж закрадається думка про адекватність цієї жінки на своїй посаді. І чи МВФ дійсно може допомогти в кризовій ситуації з такими очільниками і їх порадами...
24.01.2026 09:41 Ответить
Наче їх функція полягає в тому, щоб комусь допомагати. Скільки країн врятувало мвф і скільки розорило? Це звичайна позичальня, з їх точки зору вона все правильно говорить.
24.01.2026 12:14 Ответить
Творится свідомий геноцид проти українського народу холодомор ,а так званий президент ні слова про злочини рашистів ,він забиває баки якимись перемовинами ,знищуются люди ,знищуются міста ,відповіді по кацапам немає, думаю не без участі президента яий поліз в справи спец. служб.
24.01.2026 09:24 Ответить
Не без участі самого президента та його друзів міндічей і ко які крали на енергетиці всі ці роки.
24.01.2026 09:30 Ответить
Цей холодоцид має прямісінький зв'язок з перемовинами, бо його влаштували, щоб українці не бухтіли багато, якщо буде капітуляційне перемир'я. Що тут незрозумілого?
24.01.2026 09:44 Ответить
верховний Вошдь ЗЄльоного плємєні, де ППО ?!

.
24.01.2026 09:55 Ответить
Лідор пояснить, як під час такої ситуації можна миттєво заробити 2 мільярди на спекуляціях з енергоносіями. Не пропустіть відосик!
24.01.2026 09:24 Ответить
Дивує інше, як це так ефективно кацапам получається щоразу знищувати енергобєкти в Києві який максимально прикритий ППО.
24.01.2026 09:25 Ответить
не думаю що ппошники за 4роки війни стали рукожопими,замало ппо
24.01.2026 09:29 Ответить
Не рукожопих ппошників відправили штурмовиками на фронт, а на їх місце поклали блатних рукожопих мажорів, які бухають під час повітряної тривоги. Плюс іще й ППО мало, бо розхерачили частину по недогляду цих же мажорів
24.01.2026 09:47 Ответить
з цим теж згоден
24.01.2026 11:04 Ответить
Опора високовольтної лінії електропередач теж енергообєкт. Їх якщо не тисячи, то сотні точно...
24.01.2026 09:41 Ответить
зелена падаль "зливає" Україну!!! І ця мразь "держиться" за владу
24.01.2026 09:30 Ответить
Винний Кличко. кожний зебіл підтвердить
24.01.2026 09:53 Ответить
Кличко, де ППО ?

.
24.01.2026 09:57 Ответить
Звичайно, що винний Кличко та зебіли. Ну, не ***** ж зі своїми одічалими винний. Згодні?
24.01.2026 10:00 Ответить
Ще рік таких атак і від Київа буде руїна, а столицю доведеться переносити у Чернівці. По них ***** взагалі не бʼє , мабуть забув.
24.01.2026 10:03 Ответить
24.01.2026 12:45 Ответить
Жахливо…
24.01.2026 13:01 Ответить
Додам дуже непопулярний тут на форумі факт. Нас їбашать кацапи! Ми воюємо проти кацапів!
Якщо у нас десь є зрадники - вони працюють на кацапів! Першопричина наших бід - в Кремлі.
Тепер можете обізвати зебілом, порохоботом або захисником Кличка - і далі продовжуйте захищати злочини кацапів, перекладаючи з хворої голови на здорову
24.01.2026 10:03 Ответить
Покажіть коментарі, в яких написано, що кацапи невинні.
24.01.2026 11:01 Ответить
обзиваю ЗЄбілом !

бо у кожної людини на правому плечі сидить ангел-охоронець, а на лівому - дідько-спокусник.

дідкові НЕ заглядають в очі в пошуках миру і НЕ пропонують зійтись посередні, на дідька на лівому плечі тричі спльовують і женуть геть.

ЗЄлєнський своїми діями фактично запросив дідька в Україну

.
24.01.2026 11:04 Ответить
Сам ти зебіл! Що пропонуєте своїм ниттям - сайдісь гдєто пасрєдінє? Заглянуть в очко *****? Какаяразніца? ... Як пропонував твій зє. Я за Пороха і Кличка - і вони не ниють і не здадуться, вони все роблять для захисту України.
24.01.2026 16:03 Ответить
"У нас на масиві частина домів ОСББ, більшість обслуговує ЖЕД, два будинки ОСББ якогось ляда не злили воду, хоча до цього тричі чи скікі зливали без проблем. Вода замерзла. Голова ОСББ "тіхонечко в лєс ушла" не виходить на зв'язок.

Вчора пізно ввечері приїхав зам Кличка з додатковою бригадою комунальників, привезли пушки для розігріву, обійшли всіх і тих будинках, щоб сконтачити з головою ОСББ, довбалися майже до ранку і досі продовжують. А могли ж просто перекрити ці будинки і не робити собі нерви.
Але ж не стали людей залишати без тепла, хоча ЖЕД там взагалі ні до чого.
А Кличко ж, як завжди, чорт."
24.01.2026 11:00 Ответить
Зеленський на сцені "кварталу" називав Ющенка сеньйор Голодомор і весело реготав з цього разом зі своїми недоумкуватими глядачами.
Коли "квартал" зробить жарт про свого колегу сеньйора Холодомора?
Можна ж поржать!
24.01.2026 11:16 Ответить
Якщо вже й насміхатись, так, щоб дістало, то не над холодомором, а над холокостом - скиглять над ним з часів фараонів, найображеніший народ у світі. Так запитання: вас ненавиділи ще до нашої ери, хто ж ви такі? І як вас міг обрати господь бог?
24.01.2026 11:25 Ответить
Ну цього вони точно не зроблять.
Хоча і вибачатись перед українцями за свої гріхи, образи квартальні блазні не збираються.
24.01.2026 11:51 Ответить
Всей ***** давай сначала) К следующей зиме самым ходовым товаром будет буржуйка и дрова. Сральники во дворах можно будет копать уже с августа пока земля не мерзлая. Тем более опыт есть. Осталось масштабировать. Так бывает когда 73 процента одноклеточных выбирают во власть своего представителя. Ну а там глядишь и перемога на горизонте.
24.01.2026 11:16 Ответить
Так он представник "їхнього племені", міністр торгівлі сша (ги-ги, а хто ж ще міг очолити таке міністерство?), закликає повернутись до викопних енергоносіїв (до вугілля) - back to the black. І це представник "прогресивного людства"
24.01.2026 11:29 Ответить
 
 