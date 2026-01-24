Почти 6 тыс. домов снова без отопления после ночной атаки РФ на Киев, - Кличко
В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Где нет тепла?
По словам Кличко, большинство домов - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.
"Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - добавил мэр.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Якщо у нас десь є зрадники - вони працюють на кацапів! Першопричина наших бід - в Кремлі.
Тепер можете обізвати зебілом, порохоботом або захисником Кличка - і далі продовжуйте захищати злочини кацапів, перекладаючи з хворої голови на здорову
бо у кожної людини на правому плечі сидить ангел-охоронець, а на лівому - дідько-спокусник.
дідкові НЕ заглядають в очі в пошуках миру і НЕ пропонують зійтись посередні, на дідька на лівому плечі тричі спльовують і женуть геть.
ЗЄлєнський своїми діями фактично запросив дідька в Україну
.
Вчора пізно ввечері приїхав зам Кличка з додатковою бригадою комунальників, привезли пушки для розігріву, обійшли всіх і тих будинках, щоб сконтачити з головою ОСББ, довбалися майже до ранку і досі продовжують. А могли ж просто перекрити ці будинки і не робити собі нерви.
Але ж не стали людей залишати без тепла, хоча ЖЕД там взагалі ні до чого.
А Кличко ж, як завжди, чорт."
Коли "квартал" зробить жарт про свого колегу сеньйора Холодомора?
Можна ж поржать!
Хоча і вибачатись перед українцями за свої гріхи, образи квартальні блазні не збираються.