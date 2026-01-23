Росіяни атакували агропідприємство на Чернігівщині: під час повторного удару поранено чотирьох цивільних
Сьогодні вдень декілька ворожих безпілотників атакували Вертіївку в Ніжинському районі Чернігівської області, унаслідок чого постраждали цивільні мешканці.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Поранені через атаку
Зазначається, що були влучання по території аграрного підприємства. Попередньо, четверо поранених. Це цивільні чоловіки віком від 35 до 74 років. Усі нині перебувають у лікарні. Медики їх обстежують і надають необхідну допомогу. Поранення середнього та важкого ступеня.
Обставини
Голова ОВА розповів, що після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча повітряна тривога тривала, що є прямою загрозою життю.
"Був повторний удар. Як наслідок - четверо людей з пораненнями в лікарні. Така цікавість буває фатальною.
Саме тому я щоразу наголошую: не треба йти на місце прильоту, навіть якщо дуже хочеться побачити "шахед". Не треба знімати все це на телефон. А от що точно варто робити, так це зважати на повітряну тривогу. Ворог дуже підступний. Випадки повторних ударів непоодинокі. Бережіть життя!" - наголосив Чаус.
Наслідки удару
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль