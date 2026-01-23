Росіяни "Молніями" атакували школу в Семенівці на Чернігівщині

Учора вдень росіяни "Молніями" атакували будівлю школи в Семенівці у Чернігівській області, зафіксовано два вибухи.

По це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на школу

Зазначається, що приміщення школи пошкоджене.

"Діти у прикордонні на дистанційному навчанні саме через загрозу таких ударів. На щастя, у момент прильоту людей не було поруч і ніхто не постраждав", - розповів Чаус.

Він зазначив, що в самій будівлі розташовується пункт незламності, куди приходять жителі підзарядити свої телефони.

"Тому це черговий удар по абсолютно цивільній цілі", - наголосив він.

Удари по області

Зауважується, що під ворожою атакою перебували прикордонні громади. Загалом за минулу добу було 23 обстріли, 34 вибухи.

Наслідки обстрілу








