Росіяни "Молніями" атакували школу в Семенівці на Чернігівщині
Учора вдень росіяни "Молніями" атакували будівлю школи в Семенівці у Чернігівській області, зафіксовано два вибухи.
По це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Атака на школу
Зазначається, що приміщення школи пошкоджене.
"Діти у прикордонні на дистанційному навчанні саме через загрозу таких ударів. На щастя, у момент прильоту людей не було поруч і ніхто не постраждав", - розповів Чаус.
Він зазначив, що в самій будівлі розташовується пункт незламності, куди приходять жителі підзарядити свої телефони.
"Тому це черговий удар по абсолютно цивільній цілі", - наголосив він.
Удари по області
Зауважується, що під ворожою атакою перебували прикордонні громади. Загалом за минулу добу було 23 обстріли, 34 вибухи.
Наслідки обстрілу
Виктор Ле #550890
