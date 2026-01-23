Цензор.НЕТ
Росіяни "Молніями" атакували школу в Семенівці на Чернігівщині

Учора вдень росіяни "Молніями" атакували будівлю школи в Семенівці у Чернігівській області, зафіксовано два вибухи.

По це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Атака на школу

Зазначається, що приміщення школи пошкоджене.

"Діти у прикордонні на дистанційному навчанні саме через загрозу таких ударів. На щастя, у момент прильоту людей не було поруч і ніхто не постраждав", - розповів Чаус.

Він зазначив, що в самій будівлі розташовується пункт незламності, куди приходять жителі підзарядити свої телефони.

"Тому це черговий удар по абсолютно цивільній цілі", - наголосив він.

Удари по області

Зауважується, що під ворожою атакою перебували прикордонні громади. Загалом за минулу добу було 23 обстріли, 34 вибухи.

Наслідки обстрілу

Удар РФ по школі на Чернігівщині
обстріл Чернігівська область Семенівка
А ми відповідь аналогічну даєм?
показати весь коментар
23.01.2026 11:02 Відповісти
 
 