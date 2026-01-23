Россияне "Молниями" атаковали школу в Семеновке на Черниговщине
Вчера днем россияне "Молниями" атаковали здание школы в Семеновке Черниговской области, зафиксировано два взрыва.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Атака на школу
Отмечается, что помещение школы повреждено.
"Дети в приграничных районах на дистанционном обучении именно из-за угрозы таких ударов. К счастью, в момент прилета людей рядом не было и никто не пострадал", - рассказал Чаус.
Он отметил, что в самом здании находится пункт несокрушимости, куда приходят жители подзарядить свои телефоны.
"Поэтому это очередной удар по абсолютно гражданской цели", - подчеркнул он.
Удары по области
Отмечается, что под вражеской атакой находились приграничные общины. Всего за прошедшие сутки было 23 обстрела, 34 взрыва.
Последствия обстрела
