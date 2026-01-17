Повторный удар дрона по Семеновке: ранены трое полицейских и гражданская женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 17 января российские войска атаковали дроном жилой дом в Семеновке Черниговской области .
Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем россияне нанесли удар дроном по жилому дому в Семеновке. Дом поврежден", - говорится в сообщении.
Из-за повторного удара ранены люди
На место прилета выехали полицейские. Был повторный удар. Пострадали четыре человека - 59-летняя гражданская женщина и трое полицейских. Все получают медицинскую помощь в больнице.
