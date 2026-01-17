РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
Повторный удар дрона по Семеновке: ранены трое полицейских и гражданская женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 17 января российские войска атаковали дроном жилой дом в Семеновке Черниговской области .

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем россияне нанесли удар дроном по жилому дому в Семеновке. Дом поврежден", - говорится в сообщении.

Из-за повторного удара ранены люди

На место прилета выехали полицейские. Был повторный удар. Пострадали четыре человека - 59-летняя гражданская женщина и трое полицейских. Все получают медицинскую помощь в больнице.

РФ атаковала жилой дом в Семеновке: есть пострадавшие

Черниговская область (1475) Семёновка (24)
