Россияне атаковали агропредприятие в Черниговской области: во время повторного удара ранены четыре гражданских
Сегодня днем несколько вражеских беспилотников атаковали Вертиевку в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего пострадали гражданские жители.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Раненые в результате атаки
Отмечается, что были попадания по территории аграрного предприятия. Предварительно, четверо раненых. Это гражданские мужчины в возрасте от 35 до 74 лет. Все сейчас находятся в больнице. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь. Ранения средней и тяжелой степени.
Обстоятельства
Глава ОГА рассказал, что после первых ударов люди вышли осмотреть место происшествия, хотя воздушная тревога продолжалась, что является прямой угрозой жизни.
"Был повторный удар. В результате - четверо людей с ранениями в больнице. Такое любопытство бывает фатальным.
Именно поэтому я каждый раз подчеркиваю: не нужно идти на место прилета, даже если очень хочется увидеть "шахед". Не нужно снимать все это на телефон. А вот что точно стоит делать, так это обращать внимание на воздушную тревогу. Враг очень коварный. Случаи повторных ударов не единичны. Берегите жизнь!" - подчеркнул Чаус.
Последствия удара
