РФ нанесла удар по энергообъекту в Нежине: обесточены сотни тысяч потребителей на Черниговщине

За прошедшие сутки зафиксировано 44 обстрела Черниговской области, прогремело 55 взрывов. Утром оккупанты атаковали энергообъект в Нежине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Нежину

Как отмечается, утром произошло попадание вражеского беспилотника по энергообъекту в Нежине. Сейчас обесточены сотни тысяч потребителей по всей области. Энергетики работают над восстановлением.

Сутки в Черниговской области

  • В течение суток россияне били по Семеновке. В результате удара FPV-дроном поврежден коммунальный автомобиль, которым расчищали от снега улицы громады.
  • Уже вечером из-за ударов "Молниями" повреждены дома.
  • Ночью "Герань" взорвалась в одном из дворов - разрушено хозяйственное здание, повреждены жилые дома.

Состояние раненых

Четверо гражданских мужчин, которые вчера получили ранения в результате ударов беспилотниками по Вертиевке, находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное.

Последствия обстрелов 

Обстрелы Черниговской области
Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

Де відповідь коли ворог спокійно знищує наші міста ,знищує енергети зимою,це повний провал нинішньої влади зате добре поговорив з Трампом. і перемовини ведутся.
24.01.2026 09:34 Ответить
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ, - Кличко

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, - міськрада

І такі повідомлення кожний день у січні, у минулому році... Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а насправді практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля?
24.01.2026 09:43 Ответить
До Белгорода, можна асфальт докинути, але ніззя, там же люди. А тут мабуть- бидло. Так думають ЗЕпідари.
24.01.2026 09:43 Ответить
Та по бєлгороду вже били, а ось курськ та брянськ, в цьому сенсі майже не чипали (і чому не масквабад тіж 750 до неї), а 750 в курчатові тако можна обрізати, але СБУ та СБС такі потужні тількі на словах і можуть потужно тільки ТОТ України знеструмлювати.
24.01.2026 10:53 Ответить
Де фламіндічі пане найхрипатіший? Щось тепер про них забули, грошей нема? Данія не ведеться вже?
24.01.2026 09:47 Ответить
Навіть з виділеними при гіршому сценарії мало було бути не менше 1000 одиниць???? І дійсно де???
24.01.2026 10:51 Ответить
Головне, ні в якому разі не давати удар у відповідь: курськ, орел, брянськ, масквабад, ні в якому разі не бити по 750 підстанціям, як кацапи, особливо в курчатові, бо він поруч, і скажуть, що ми підступні, і не оголошувати безпольотну зону на європейській частині так званої рф, бо орбан скаже, що ми терористи.
24.01.2026 10:50 Ответить
Важко читати такі новини, особливо коли йдеться про рідне місто. Обстріли Ніжина - це знову удар по звичайних людях, по домівках і повсякденному життю громади. Тримаємось і підтримуємо одне одного.

Нечеса Віталій, мешканець Ніжина.
28.01.2026 19:39 Ответить
 
 