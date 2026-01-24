РФ нанесла удар по энергообъекту в Нежине: обесточены сотни тысяч потребителей на Черниговщине
За прошедшие сутки зафиксировано 44 обстрела Черниговской области, прогремело 55 взрывов. Утром оккупанты атаковали энергообъект в Нежине.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Нежину
Как отмечается, утром произошло попадание вражеского беспилотника по энергообъекту в Нежине. Сейчас обесточены сотни тысяч потребителей по всей области. Энергетики работают над восстановлением.
Сутки в Черниговской области
- В течение суток россияне били по Семеновке. В результате удара FPV-дроном поврежден коммунальный автомобиль, которым расчищали от снега улицы громады.
- Уже вечером из-за ударов "Молниями" повреждены дома.
- Ночью "Герань" взорвалась в одном из дворов - разрушено хозяйственное здание, повреждены жилые дома.
Состояние раненых
Четверо гражданских мужчин, которые вчера получили ранения в результате ударов беспилотниками по Вертиевке, находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное.
Последствия обстрелов
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
І такі повідомлення кожний день у січні, у минулому році... Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а насправді практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля?
Нечеса Віталій, мешканець Ніжина.