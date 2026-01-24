РФ нанесла удар по энергообъекту в Нежине: обесточены сотни тысяч потребителей на Черниговщине

За прошедшие сутки зафиксировано 44 обстрела Черниговской области, прогремело 55 взрывов. Утром оккупанты атаковали энергообъект в Нежине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Нежину

Как отмечается, утром произошло попадание вражеского беспилотника по энергообъекту в Нежине. Сейчас обесточены сотни тысяч потребителей по всей области. Энергетики работают над восстановлением.

Сутки в Черниговской области

В течение суток россияне били по Семеновке. В результате удара FPV-дроном поврежден коммунальный автомобиль, которым расчищали от снега улицы громады.

Уже вечером из-за ударов "Молниями" повреждены дома.

Ночью "Герань" взорвалась в одном из дворов - разрушено хозяйственное здание, повреждены жилые дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали агропредприятие в Черниговской области: во время повторного удара ранены четыре гражданских. ФОТО

Состояние раненых

Четверо гражданских мужчин, которые вчера получили ранения в результате ударов беспилотниками по Вертиевке, находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне "Молниями" атаковали школу в Семеновке на Черниговщине. ФОТОрепортаж

