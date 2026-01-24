РФ атакувала двома "Цирконами", балістикою та крилатими ракетами: ППО знищила 372 цілі, - Повітряні сили

У ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська обл. – рф., ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл.-рф);

375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 250 із них - "шахеди".

Основний напрямок удару - Київщина. Особливість - залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

