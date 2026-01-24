РФ атакувала двома "Цирконами", балістикою та крилатими ракетами: ППО знищила 372 цілі, - Повітряні сили

циркон атакує Україну

У ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська обл. – рф., ТОТ Криму);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл.-рф);
  • 375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 250 із них - "шахеди".

Основний напрямок удару - Київщина. Особливість - залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

  • 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 357 ударних БпЛА різних типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Києву: загинула людина, 4 поранені, є руйнування кондитерської фабрики у Голосіївському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

А зелене *********** вже і не згадує ні про Руту , ні про Паляницю , тим більше про Фламінгу .Вкрадені гроші аккуратно зклав у офшори , і задоволено потирає ручки в очікуванні грошенят з чергової афери .
24.01.2026 09:46 Відповісти
Ось всі переговори з рашиськими чортами ,ворог розуміє тільки силу ,так звана українська переговорна група мала б демонстративно покинути ті переговори ,тому що там нема про що говорити.
24.01.2026 09:41 Відповісти
Повітряні Сили повідомили, чим рашисти атакували територію Україну в ніч на 24 січня.
А про що тепер буде розповідати Володимир Олександрович коли проспиться???
Сьогодні Вова зачитає прогноз погоди на вихідні та курси валют.😂😂😂
Таки дійсно пора робити зміни в Повітряних силах України!
24.01.2026 09:47 Відповісти
Ось всі переговори з рашиськими чортами ,ворог розуміє тільки силу ,так звана українська переговорна група мала б демонстративно покинути ті переговори ,тому що там нема про що говорити.
показати весь коментар
24.01.2026 09:41 Відповісти
Віткоф та Кушнер виконують ролі Ільфа та Петрова і щодо Гази і щодо України(((
24.01.2026 09:42 Відповісти
І в чому паралелі?
24.01.2026 09:46 Відповісти
Вони розказують про відновлення і Гази,і України з якимись фантастичними строками та сотнями мільярдів,ну точно як Ільф і Петров написали ,коли Остап розбудовув Васюки.Ні там ,ні там вогонь не припиняли,ніякого договору не підписували,кордони не маркували,сторони не запитали чи вони згідні,але майбутнє просто євангеліський рай.
24.01.2026 14:39 Відповісти
щось трохи перемудрили
24.01.2026 09:50 Відповісти
А зелене *********** вже і не згадує ні про Руту , ні про Паляницю , тим більше про Фламінгу .Вкрадені гроші аккуратно зклав у офшори , і задоволено потирає ручки в очікуванні грошенят з чергової афери .
показати весь коментар
24.01.2026 09:46 Відповісти
На наступне 24 серпня, якщо Україна доживе, вигадає ще більш потужнішу вундервафлю. Можливо навіть Зірку смерті, і покаже відповідний мультик
24.01.2026 09:48 Відповісти
Повітряні Сили повідомили, чим рашисти атакували територію Україну в ніч на 24 січня.
А про що тепер буде розповідати Володимир Олександрович коли проспиться???
Сьогодні Вова зачитає прогноз погоди на вихідні та курси валют.😂😂😂
Таки дійсно пора робити зміни в Повітряних силах України!
показати весь коментар
24.01.2026 09:47 Відповісти
Всі атаки відбуваються за одним маршрутом. Рашка нічого не змінює, бо ми нічого не змінюємо.
Говоримо тільки про потужний купол, але спеціалісти говорять що потрібний периметр. Можна збивати цілі над окупованими територіями звідки нас атакують і навіть з території кацапьоздалів. Тільки потрібно поставити потужну ППО і спеціалістів ,протидронові системи. Бо якщо вони вже над містом, то ясно що будуть руйнування.
24.01.2026 09:56 Відповісти
К сожалению это фантастика. У ЗРК есть предел по дальности. Чтобы сбивать над вражеской или временно оккупированной территории их необходимо подтянуть слишком близко к линии фронта, где они станут мишенью для легких дронов, дальнобойной арты и РСЗО.
А дальнобойные ЗРК... была старенькая С-200. Наши ее ракету немного допилили, нашли стариков, которые еще помнят, как на таких комплексах работать и таки достали один Ту-22.
24.01.2026 17:04 Відповісти
якби не зебіл у нас була би інша зброя і багато
так що це не фантастика а бездіяльність
24.01.2026 20:15 Відповісти
Це результат того що Україна жодного разу не відповіла по моцкві. Зеля, в очах ***** став лохом з просроченими понтами. Да і взагалі останні тижні активність наших ракет і дронів в рашистських тилах пішла на спад. Особливо це замітно після звільнення Малюка. Видно суки вже готуються до капітуляції і давлять на українців щоб не сильно возмущались
24.01.2026 10:07 Відповісти
Не відповідає по маасквє бо, по-перше, "щоби не було ескалації" під час перемовин з делегацією тампо-xyйла, а по-друге, і це основне - немає чим.
24.01.2026 11:27 Відповісти
Підрозділ, який доведено турбував центр москви діпстрайками - підрозділ м-ра Касьянова зараз все ще злочинно розформований і позбавлений можливості наносити ворогу повітряні удари.
Міністру оборони Федорову, новому керівнику ДПСУ вже час активно посприяти поверненню підрозділу м-ра Касьянова до бойової роботи проти ворога.
24.01.2026 11:46 Відповісти
Переговори в абудабі проходят в позітівном ключє...
24.01.2026 10:14 Відповісти
Все це російські терористи роблять з метою максимального терору мирного населення України, жінок і дітей, які в першу чергу від цього найбільше страждають, скоюючи черговий військовий злочин, безкарно.
Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські.
24.01.2026 10:33 Відповісти
ЗА ВЗАЄМНОЇ ЗГОДИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ .ЩЕ З ЧАСІВ ПІДПИСАННЯ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ ПО УКРАЇНІ РАШИСТАМИ БУВ НАНЕСЕНИЙ ЧЕРГОВИЙ РАКЕТНО- ШАХЕДНИЙ КОМБІНОВАНИЙ УДАР...
24.01.2026 10:41 Відповісти
тю а шоворили что х22 типа не сбиваются.а почти все сбили.а почему цирконы не смогли сбить?
24.01.2026 11:03 Відповісти
Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.
Можливо, вироби часів Хрущова, зазнали технічних проблем.
24.01.2026 11:18 Відповісти
Их запустили по Киеву, где ПВО получше чем в других регионах и использует не только старые советские но и более современные западные ЗРК. Практически, сбить Х22 можно тем, чем бьют баллистику. А "Циркон" - это ПКР и вроде полноценный гиперзвук.
24.01.2026 16:57 Відповісти
 
 