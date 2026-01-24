РФ атаковала двумя "Цирконами", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО уничтожила 372 цели, - Воздушные силы

В ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);

12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ, ВОТ Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл.-рф);

375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск – РФ, ВОТ Донецк, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара - Киевская область. Особенность - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

357 ударных БПЛА различных типов.

Последствия

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

