РФ атаковала двумя "Цирконами", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО уничтожила 372 цели, - Воздушные силы

В ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
  • 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ, ВОТ Крым);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл.-рф);
  • 375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск – РФ, ВОТ Донецк, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара - Киевская область. Особенность - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов:

  • 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 357 ударных БПЛА различных типов.

Последствия

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством

Топ комментарии
+16
А зелене *********** вже і не згадує ні про Руту , ні про Паляницю , тим більше про Фламінгу .Вкрадені гроші аккуратно зклав у офшори , і задоволено потирає ручки в очікуванні грошенят з чергової афери .
24.01.2026 09:46 Ответить
+15
Ось всі переговори з рашиськими чортами ,ворог розуміє тільки силу ,так звана українська переговорна група мала б демонстративно покинути ті переговори ,тому що там нема про що говорити.
24.01.2026 09:41 Ответить
+7
Повітряні Сили повідомили, чим рашисти атакували територію Україну в ніч на 24 січня.
А про що тепер буде розповідати Володимир Олександрович коли проспиться???
Сьогодні Вова зачитає прогноз погоди на вихідні та курси валют.😂😂😂
Таки дійсно пора робити зміни в Повітряних силах України!
24.01.2026 09:47 Ответить
Ось всі переговори з рашиськими чортами ,ворог розуміє тільки силу ,так звана українська переговорна група мала б демонстративно покинути ті переговори ,тому що там нема про що говорити.
24.01.2026 09:41 Ответить
Віткоф та Кушнер виконують ролі Ільфа та Петрова і щодо Гази і щодо України(((
24.01.2026 09:42 Ответить
І в чому паралелі?
24.01.2026 09:46 Ответить
Вони розказують про відновлення і Гази,і України з якимись фантастичними строками та сотнями мільярдів,ну точно як Ільф і Петров написали ,коли Остап розбудовув Васюки.Ні там ,ні там вогонь не припиняли,ніякого договору не підписували,кордони не маркували,сторони не запитали чи вони згідні,але майбутнє просто євангеліський рай.
24.01.2026 14:39 Ответить
щось трохи перемудрили
24.01.2026 09:50 Ответить
На наступне 24 серпня, якщо Україна доживе, вигадає ще більш потужнішу вундервафлю. Можливо навіть Зірку смерті, і покаже відповідний мультик
24.01.2026 09:48 Ответить
Всі атаки відбуваються за одним маршрутом. Рашка нічого не змінює, бо ми нічого не змінюємо.
Говоримо тільки про потужний купол, але спеціалісти говорять що потрібний периметр. Можна збивати цілі над окупованими територіями звідки нас атакують і навіть з території кацапьоздалів. Тільки потрібно поставити потужну ППО і спеціалістів ,протидронові системи. Бо якщо вони вже над містом, то ясно що будуть руйнування.
24.01.2026 09:56 Ответить
К сожалению это фантастика. У ЗРК есть предел по дальности. Чтобы сбивать над вражеской или временно оккупированной территории их необходимо подтянуть слишком близко к линии фронта, где они станут мишенью для легких дронов, дальнобойной арты и РСЗО.
А дальнобойные ЗРК... была старенькая С-200. Наши ее ракету немного допилили, нашли стариков, которые еще помнят, как на таких комплексах работать и таки достали один Ту-22.
24.01.2026 17:04 Ответить
якби не зебіл у нас була би інша зброя і багато
так що це не фантастика а бездіяльність
24.01.2026 20:15 Ответить
Це результат того що Україна жодного разу не відповіла по моцкві. Зеля, в очах ***** став лохом з просроченими понтами. Да і взагалі останні тижні активність наших ракет і дронів в рашистських тилах пішла на спад. Особливо це замітно після звільнення Малюка. Видно суки вже готуються до капітуляції і давлять на українців щоб не сильно возмущались
24.01.2026 10:07 Ответить
Не відповідає по маасквє бо, по-перше, "щоби не було ескалації" під час перемовин з делегацією тампо-xyйла, а по-друге, і це основне - немає чим.
24.01.2026 11:27 Ответить
Підрозділ, який доведено турбував центр москви діпстрайками - підрозділ м-ра Касьянова зараз все ще злочинно розформований і позбавлений можливості наносити ворогу повітряні удари.
Міністру оборони Федорову, новому керівнику ДПСУ вже час активно посприяти поверненню підрозділу м-ра Касьянова до бойової роботи проти ворога.
24.01.2026 11:46 Ответить
Переговори в абудабі проходят в позітівном ключє...
24.01.2026 10:14 Ответить
Все це російські терористи роблять з метою максимального терору мирного населення України, жінок і дітей, які в першу чергу від цього найбільше страждають, скоюючи черговий військовий злочин, безкарно.
Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські.
24.01.2026 10:33 Ответить
ЗА ВЗАЄМНОЇ ЗГОДИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ .ЩЕ З ЧАСІВ ПІДПИСАННЯ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ ПО УКРАЇНІ РАШИСТАМИ БУВ НАНЕСЕНИЙ ЧЕРГОВИЙ РАКЕТНО- ШАХЕДНИЙ КОМБІНОВАНИЙ УДАР...
24.01.2026 10:41 Ответить
тю а шоворили что х22 типа не сбиваются.а почти все сбили.а почему цирконы не смогли сбить?
24.01.2026 11:03 Ответить
Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.
Можливо, вироби часів Хрущова, зазнали технічних проблем.
24.01.2026 11:18 Ответить
Их запустили по Киеву, где ПВО получше чем в других регионах и использует не только старые советские но и более современные западные ЗРК. Практически, сбить Х22 можно тем, чем бьют баллистику. А "Циркон" - это ПКР и вроде полноценный гиперзвук.
24.01.2026 16:57 Ответить
 
 