РФ атаковала двумя "Цирконами", баллистикой и крылатыми ракетами: ПВО уничтожила 372 цели, - Воздушные силы
В ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
Как отмечается, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:
- 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
- 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);
- 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ, ВОТ Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл.-рф);
- 375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск – РФ, ВОТ Донецк, около 250 из них – "шахеды".
Основное направление удара - Киевская область. Особенность - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов:
- 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 357 ударных БПЛА различных типов.
Последствия
Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 4 вражеских ракетах уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Таки дійсно пора робити зміни в Повітряних силах України!
Говоримо тільки про потужний купол, але спеціалісти говорять що потрібний периметр. Можна збивати цілі над окупованими територіями звідки нас атакують і навіть з території кацапьоздалів. Тільки потрібно поставити потужну ППО і спеціалістів ,протидронові системи. Бо якщо вони вже над містом, то ясно що будуть руйнування.
А дальнобойные ЗРК... была старенькая С-200. Наши ее ракету немного допилили, нашли стариков, которые еще помнят, как на таких комплексах работать и таки достали один Ту-22.
Міністру оборони Федорову, новому керівнику ДПСУ вже час активно посприяти поверненню підрозділу м-ра Касьянова до бойової роботи проти ворога.
Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські.
Можливо, вироби часів Хрущова, зазнали технічних проблем.