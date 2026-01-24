Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів
Вночі Росія масовано атакувала Україну - випустила понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що під ударами перебували Київ та Київська область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина.
Поранені та загиблі
"У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку", - розповів президент.
Посилення ППО
Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО.
"Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя", - додав він.
Наслідки масованої атаки
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
Це до кого він звертається? До "лідера світу"?
Залишилось питання в якій коморі цей ПЕРШИЙ тримає світ і чи будуть його давати народу і по скільки?
Там міндіч з цукерманом на роздачі і в охороні?
Точно точно має допомогти.. все для племені
ЄС стояла та стояти буде
у Польщі концепція армії по самостійному спротиву агресії рашки.а скільки таких Польщі у ЄС ?
не перебільшуйте значення нашого спротиву для НАТО
Лопатами махати чи офщорами ze платити війську?
Повітряні сили вже все повідомили.
Можеш спокійно нарізати олів'є та готувати "сєльодку під шубою".
Завтра будеш святкувати день народження найвеличнішого піараса.😆
Бити по москві не допоможе.Путіну глибоко фіолетово на москву і москвічєй.
Бомбити перестануть,коли не буде чим.
Щось підпише.
Когось заслухає.
Комусь зателефонує.
Цієї ночі був сильний обстріл.
Мусить когось нагородити з ЗСУ.
А вцілому, палець об палець не вдарив.
Завтра буде відмічати нікому не потрібне свято.
Підсумок його праці останіх 4х років - повзуча здача територій України,відвойованих ВСУПЕРЕЧ його діям.
Є запереченя цих фактів?
І мапа України в статті "як не відповідати на агресію, бути толерастним, та профукати всі інформаційно-гиьридні атаки
Доручив клеркам ОП порахувати лайки.
Робочий день щоденного Лідера ™
Тому цілком підтримую тих, хто говорить, що треба бити саме по москві.
Там купа цілей на фрунзенській набережній. А якщо дрон чи ракету зіб'ють, то вони однак впадуть комусь на голову, бо це ж центр мегаполісу.
І не треба тут жувати соплі про цивільні методи, бо це не про москалів.
Повірте, ефект буде майже миттєвий і вражаючий, бо москві абсолютно начхати на спалені колонії за МКАД, будь то воронежа чи туапсе. А от себе любих... то другоє.