Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Вночі Росія масовано атакувала Україну - випустила понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що під ударами перебували Київ та Київська область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина.

Поранені та загиблі

"У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку", - розповів президент.

Посилення ППО

Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО.

"Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя", - додав він.

