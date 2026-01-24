2 080 42

Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Вночі Росія масовано атакувала Україну - випустила понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що під ударами перебували Київ та Київська область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина.

Поранені та загиблі

"У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку", - розповів президент.

Посилення ППО

Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО.

"Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя", - додав він.

Наслідки масованої атаки

Масована атака 24 січня
Масована атака 24 січня
Масована атака 24 січняМасована атака 24 січняМасована атака 24 січня
Масована атака 24 січня
Масована атака 24 січня
Масована атака 24 січня
Масована атака 24 січня
Масована атака 24 січня

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Позавчера нахамил Евросоюзу. Наложил кучу зелёного гуана под дверью в Давосе. Сегодня как ни в чём не бывало, обратился к тем же чувакам с просьбой"посилити, надати, покращити, наростити, укріпити".. ******** кловун.. який же він потужний..
24.01.2026 09:57
24.01.2026 09:56
Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою.

Це до кого він звертається? До "лідера світу"?
24.01.2026 09:55
24.01.2026 09:54
То ж тільки вчора він бахвалився, що вибив новий пакет ППО! Де воно?
24.01.2026 10:02
Хорошая картинка. В стиле"зробимо їх разом". І" зробив" же, шельма, всю країну.. а по поводу помощи с Запада.. Я думаю, им надо оказать помощь в стиле девяносто пятого квартала. Прислать огромную зелёную Зэ- Лупу размером с Таурус.. стёб стёбом, Да только все кацапские ракеты валятся на головы нам. Его же святая семейка где-то бедствует на Майами, лениво макая мацу в кленовый сироп.
24.01.2026 10:11
Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою.

Це до кого він звертається? До "лідера світу"?
24.01.2026 09:55 Відповісти
ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ".
Залишилось питання в якій коморі цей ПЕРШИЙ тримає світ і чи будуть його давати народу і по скільки?
Там міндіч з цукерманом на роздачі і в охороні?
24.01.2026 14:35
мабуть до дєрьмака
24.01.2026 15:56
24.01.2026 09:56
А може ще раз наїхати на Європу? Вона ж не Трамп, не образиться.
Точно точно має допомогти.. все для племені
24.01.2026 09:56
НАДА ПІДКЛЮЧАТЬ МІНДІЧА ДО ЦІЄЇ СХЕМИ ....
24.01.2026 10:34
Позавчера нахамил Евросоюзу. Наложил кучу зелёного гуана под дверью в Давосе. Сегодня как ни в чём не бывало, обратился к тем же чувакам с просьбой"посилити, надати, покращити, наростити, укріпити".. ******** кловун.. який же він потужний..
24.01.2026 09:57 Відповісти
ЄС ще ≪живий≫ бо Україна стоїть . Так що там він все по темі сказав . ЄС готовий кусок себе віддати трампону лише щоб їх він не чіпав . Так що нічого не відпаде від того ЄС
24.01.2026 10:05
Вошдь ЗЄльоного гордого плємєні

ЄС стояла та стояти буде
у Польщі концепція армії по самостійному спротиву агресії рашки.а скільки таких Польщі у ЄС ?

не перебільшуйте значення нашого спротиву для НАТО

.
24.01.2026 10:16
це ви не переменшуйте нашого значення для європи .
24.01.2026 10:19
Європа захистити себе зможе, а от нам що без їхньої допомоги робити?
Лопатами махати чи офщорами ze платити війську?
24.01.2026 10:27
Європа впаде за неділю . Раджу читати новини не тільки цього видання . Готові воювати лише 30% поляків , у німців недокомплект у війську 27000 солдат , а з дією закону про персональні данні вони ≪загубили≫ всіх своїх резервістів . В деяких країнах європи армія три з половиною солдати ... Європа в військовому сенсі без України повний нуль . Те що вони виробляють , ще треба мати яйця ним користуватись .
24.01.2026 10:48
"Київ за три дні" у виконанні зеленого заробітчанина?
24.01.2026 10:51
Говорите Европа впадёт за неделю от рашки??) а вы юморист..
24.01.2026 11:52
Раджу читати не тільки рашистськи новини.... "Друга армія" світу обісралась в Україні попри те що майже всі керівники України різних рівнів на чолі із так званим президентом зеленським були і до сих пір залишаються зрадниками і корупціонерами і замість підготовки до війни крали і крадуть гроші через різні схеми, розмінували все що можна розмінувати і по суті повністю сдавали та і здають країну ворогу. Проте війна в Україні незважаючи на цих українських гнид триває вже 4 роки.... Тому хто там впаде за тиждень ще невідомо - орки чи Європа....
24.01.2026 16:19
Ну есть у нас народ, которым греет душу чувство собственного величия.. И понты типа Европа без нас не сможет. Да всё она сможет. И воевать сможет против орды, если придётся. Другой вопрос-они используют нас как щит. А чего бы не использовать, если наш мудрый нарит в девятнадцатом году так тупо подставился?
24.01.2026 11:50
Цікаво читати виправдання і возвєлічаніє Вождя. Тільки забулися хто возив ''двушку'' на москву, хто віддав цемаха і медведчука, хто направив кцапу 188 двигунів на гелікоптери і літаки..., невже оті європейці? Мабуть і європейці віддали США всі наші корисні копалини просто так а точніше, щоб не розповідали українцям скільки бізнес- партнери Вождя вкрали сотень мільярдів.
24.01.2026 10:42
А наші ППО де, гнидна істота? Побирається і пи....дить,пи....ть і побирається. Ти огидне, як дохла провоняла риба. Чмошник дешевий
24.01.2026 09:58
Ти не встиг сьогодні Володя.🤭
Повітряні сили вже все повідомили.
Можеш спокійно нарізати олів'є та готувати "сєльодку під шубою".
Завтра будеш святкувати день народження найвеличнішого піараса.😆
24.01.2026 09:59
Кумів та дружбанів закликай щоб не крали....
24.01.2026 10:08
Хто тобі дасть ППО якщо ти до міру готуєшся? Да я яке ППО втримає сотні ракет ідронів. Потрібно закінчувати переговори з людоїдами і вимагати від партнерів далекобійної зброї для знищення рашистських заводів і промисловості які виготовляють ракети. А ще потрібно безперестанку бити по моцкві. У рашистів теж ППО не вічне. І ракет до них рашисти теж не можуть безкінечно клепати.
24.01.2026 10:12
Розраховуєш на когось?Себе не клянеш,майже три роки нічого не робив для зміцнення оборони,в тому числі ППО.Начасі було тоді "Велике крадівництво"
24.01.2026 10:15
Чому три роки? Вже скоро буде сім.Грошей було сотні мільярдів доларів США і евро від партнерів. Можна було створити своїх, не одну, а декілька систем ППО, але тоді б не вистачило міндічам і йому. Вождь вловив ізюминку, що у всьому потрібно звинувачувати когось. Наприклад до виборів президентом Трампа постійно звинувачував Байдена. Сьогодні про США мовчок, а то можуть посадити біля Мадуро, тим більше, що є за що. Сьогодні з'явилися нові винуватці - Європа. А що Вождь? А він Лідор світу, він може тільки нюхнуть і давати накази.
24.01.2026 10:48
Зелена гнида конче ппо, але бити у відповідь по кацапам воно не буде, Оманські куратори не дозволять. А одним ППО війну не виграти. Треба бити по москві
24.01.2026 10:22
Дурниця.
Бити по москві не допоможе.Путіну глибоко фіолетово на москву і москвічєй.
Бомбити перестануть,коли не буде чим.
24.01.2026 11:47
цей комік не пам'ятає, як "похоронив" ракетну програму України і ****** на "великому крадівництів" доріг!? піда.... всрате
24.01.2026 10:31
Так він і зараз це продовжує... Скільки там мільярдів, 8 чи 9, виділили на дорогу до Буковелю?
24.01.2026 10:39
А що він робить окрім закликів і розграбуваня,цей зєлений мародьор?!
24.01.2026 10:49
Нічого!
Щось підпише.
Когось заслухає.
Комусь зателефонує.
Цієї ночі був сильний обстріл.
Мусить когось нагородити з ЗСУ.
А вцілому, палець об палець не вдарив.
Завтра буде відмічати нікому не потрібне свято.
24.01.2026 11:18
Підсумок його праці перших 3х років - здача 40% території України за 3-5 діб.
Підсумок його праці останіх 4х років - повзуча здача територій України,відвойованих ВСУПЕРЕЧ його діям.
Є запереченя цих фактів?
24.01.2026 13:14
Звісно є! Желєзні! "А ваш Порошенко..." і далі по тексту. А відносно підсумку можна додати сотні тисяч знищених українців, мільйони біженців, сотні тисяч нікому не потрібних молодих калік. Результат вражаючий. Втім, все одно "а ваш Порошенко!"
24.01.2026 14:08
Тут люди стільки "коментарів на підтримку гаранта" насипали, що воно йому все одразу в рот не влізе.😂😂😂
24.01.2026 11:12
Теперь он ещё и закликальщик,не можешь убеждать партнёров помогать - освободи бункер для другого.
24.01.2026 11:21
В Википедии под под термином "как иметь все и ******** это за пару лет" будет висеть иллюстрация этого бородатого ********.
24.01.2026 11:33
Та 100 %
І мапа України в статті "як не відповідати на агресію, бути толерастним, та профукати всі інформаційно-гиьридні атаки
24.01.2026 13:37
Аби не мовчки, я не віновен.
24.01.2026 11:45
Двушкі на мацкву ні з чого посилати?
24.01.2026 11:47
вмикнув камеру, закликав. Записав відосик, відправив.
Доручив клеркам ОП порахувати лайки.
Робочий день щоденного Лідера ™
24.01.2026 13:35
Панове, колись я більше 25 років працював у сфері ВПК і був у москві частіше ніж вдома. Дуже добре знаю зарозумілий хамовитий характер і підступні повадки московитів. А ще їхню абсолютну впевненість у власній безкарності за будь-яких обставин.
Тому цілком підтримую тих, хто говорить, що треба бити саме по москві.
Там купа цілей на фрунзенській набережній. А якщо дрон чи ракету зіб'ють, то вони однак впадуть комусь на голову, бо це ж центр мегаполісу.
І не треба тут жувати соплі про цивільні методи, бо це не про москалів.
Повірте, ефект буде майже миттєвий і вражаючий, бо москві абсолютно начхати на спалені колонії за МКАД, будь то воронежа чи туапсе. А от себе любих... то другоє.
24.01.2026 18:57
 
 