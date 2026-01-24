Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ: Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров
Ночью Россия массированно атаковала Украину - выпустила более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что под ударами оказались Киев и Киевская область, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
Раненые и погибшие
"В Харькове повреждены роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. На данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика. К сожалению, эта атака унесла жизнь одного человека. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - рассказал президент.
Усиление ПВО
Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО.
"Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь", - добавил он.
Последствия массированной атаки
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
Це до кого він звертається? До "лідера світу"?
Залишилось питання в якій коморі цей ПЕРШИЙ тримає світ і чи будуть його давати народу і по скільки?
Там міндіч з цукерманом на роздачі і в охороні?
Точно точно має допомогти.. все для племені
ЄС стояла та стояти буде
у Польщі концепція армії по самостійному спротиву агресії рашки.а скільки таких Польщі у ЄС ?
не перебільшуйте значення нашого спротиву для НАТО
.
Лопатами махати чи офщорами ze платити війську?
Повітряні сили вже все повідомили.
Можеш спокійно нарізати олів'є та готувати "сєльодку під шубою".
Завтра будеш святкувати день народження найвеличнішого піараса.😆
Бити по москві не допоможе.Путіну глибоко фіолетово на москву і москвічєй.
Бомбити перестануть,коли не буде чим.
Щось підпише.
Когось заслухає.
Комусь зателефонує.
Цієї ночі був сильний обстріл.
Мусить когось нагородити з ЗСУ.
А вцілому, палець об палець не вдарив.
Завтра буде відмічати нікому не потрібне свято.
Підсумок його праці останіх 4х років - повзуча здача територій України,відвойованих ВСУПЕРЕЧ його діям.
Є запереченя цих фактів?
І мапа України в статті "як не відповідати на агресію, бути толерастним, та профукати всі інформаційно-гиьридні атаки
Доручив клеркам ОП порахувати лайки.
Робочий день щоденного Лідера ™
Тому цілком підтримую тих, хто говорить, що треба бити саме по москві.
Там купа цілей на фрунзенській набережній. А якщо дрон чи ракету зіб'ють, то вони однак впадуть комусь на голову, бо це ж центр мегаполісу.
І не треба тут жувати соплі про цивільні методи, бо це не про москалів.
Повірте, ефект буде майже миттєвий і вражаючий, бо москві абсолютно начхати на спалені колонії за МКАД, будь то воронежа чи туапсе. А от себе любих... то другоє.