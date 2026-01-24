Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ: Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров

Ночью Россия массированно атаковала Украину - выпустила более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что под ударами оказались Киев и Киевская область, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Раненые и погибшие

"В Харькове повреждены роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. На данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика. К сожалению, эта атака унесла жизнь одного человека. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - рассказал президент.

Усиление ПВО

Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО.

"Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь", - добавил он.

Последствия массированной атаки

Массированная атака 24 января
Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.

+28
Позавчера нахамил Евросоюзу. Наложил кучу зелёного гуана под дверью в Давосе. Сегодня как ни в чём не бывало, обратился к тем же чувакам с просьбой"посилити, надати, покращити, наростити, укріпити".. ******** кловун.. який же він потужний..
24.01.2026 09:57 Ответить
+25
24.01.2026 09:56 Ответить
+21
Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою.

Це до кого він звертається? До "лідера світу"?
24.01.2026 09:55 Ответить
24.01.2026 09:54 Ответить
То ж тільки вчора він бахвалився, що вибив новий пакет ППО! Де воно?
24.01.2026 10:02 Ответить
Хорошая картинка. В стиле"зробимо їх разом". І" зробив" же, шельма, всю країну.. а по поводу помощи с Запада.. Я думаю, им надо оказать помощь в стиле девяносто пятого квартала. Прислать огромную зелёную Зэ- Лупу размером с Таурус.. стёб стёбом, Да только все кацапские ракеты валятся на головы нам. Его же святая семейка где-то бедствует на Майами, лениво макая мацу в кленовый сироп.
24.01.2026 10:11 Ответить
24.01.2026 09:55 Ответить
ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ".
Залишилось питання в якій коморі цей ПЕРШИЙ тримає світ і чи будуть його давати народу і по скільки?
Там міндіч з цукерманом на роздачі і в охороні?
24.01.2026 14:35 Ответить
мабуть до дєрьмака
24.01.2026 15:56 Ответить
24.01.2026 09:56 Ответить
А може ще раз наїхати на Європу? Вона ж не Трамп, не образиться.
Точно точно має допомогти.. все для племені
24.01.2026 09:56 Ответить
НАДА ПІДКЛЮЧАТЬ МІНДІЧА ДО ЦІЄЇ СХЕМИ ....
24.01.2026 10:34 Ответить
24.01.2026 09:57 Ответить
ЄС ще ≪живий≫ бо Україна стоїть . Так що там він все по темі сказав . ЄС готовий кусок себе віддати трампону лише щоб їх він не чіпав . Так що нічого не відпаде від того ЄС
24.01.2026 10:05 Ответить
Вошдь ЗЄльоного гордого плємєні

ЄС стояла та стояти буде
у Польщі концепція армії по самостійному спротиву агресії рашки.а скільки таких Польщі у ЄС ?

не перебільшуйте значення нашого спротиву для НАТО

.
24.01.2026 10:16 Ответить
це ви не переменшуйте нашого значення для європи .
24.01.2026 10:19 Ответить
Європа захистити себе зможе, а от нам що без їхньої допомоги робити?
Лопатами махати чи офщорами ze платити війську?
24.01.2026 10:27 Ответить
Європа впаде за неділю . Раджу читати новини не тільки цього видання . Готові воювати лише 30% поляків , у німців недокомплект у війську 27000 солдат , а з дією закону про персональні данні вони ≪загубили≫ всіх своїх резервістів . В деяких країнах європи армія три з половиною солдати ... Європа в військовому сенсі без України повний нуль . Те що вони виробляють , ще треба мати яйця ним користуватись .
24.01.2026 10:48 Ответить
"Київ за три дні" у виконанні зеленого заробітчанина?
24.01.2026 10:51 Ответить
Говорите Европа впадёт за неделю от рашки??) а вы юморист..
24.01.2026 11:52 Ответить
Раджу читати не тільки рашистськи новини.... "Друга армія" світу обісралась в Україні попри те що майже всі керівники України різних рівнів на чолі із так званим президентом зеленським були і до сих пір залишаються зрадниками і корупціонерами і замість підготовки до війни крали і крадуть гроші через різні схеми, розмінували все що можна розмінувати і по суті повністю сдавали та і здають країну ворогу. Проте війна в Україні незважаючи на цих українських гнид триває вже 4 роки.... Тому хто там впаде за тиждень ще невідомо - орки чи Європа....
24.01.2026 16:19 Ответить
Ну есть у нас народ, которым греет душу чувство собственного величия.. И понты типа Европа без нас не сможет. Да всё она сможет. И воевать сможет против орды, если придётся. Другой вопрос-они используют нас как щит. А чего бы не использовать, если наш мудрый нарит в девятнадцатом году так тупо подставился?
24.01.2026 11:50 Ответить
Цікаво читати виправдання і возвєлічаніє Вождя. Тільки забулися хто возив ''двушку'' на москву, хто віддав цемаха і медведчука, хто направив кцапу 188 двигунів на гелікоптери і літаки..., невже оті європейці? Мабуть і європейці віддали США всі наші корисні копалини просто так а точніше, щоб не розповідали українцям скільки бізнес- партнери Вождя вкрали сотень мільярдів.
24.01.2026 10:42 Ответить
А наші ППО де, гнидна істота? Побирається і пи....дить,пи....ть і побирається. Ти огидне, як дохла провоняла риба. Чмошник дешевий
24.01.2026 09:58 Ответить
Ти не встиг сьогодні Володя.🤭
Повітряні сили вже все повідомили.
Можеш спокійно нарізати олів'є та готувати "сєльодку під шубою".
Завтра будеш святкувати день народження найвеличнішого піараса.😆
24.01.2026 09:59 Ответить
Кумів та дружбанів закликай щоб не крали....
24.01.2026 10:08 Ответить
Хто тобі дасть ППО якщо ти до міру готуєшся? Да я яке ППО втримає сотні ракет ідронів. Потрібно закінчувати переговори з людоїдами і вимагати від партнерів далекобійної зброї для знищення рашистських заводів і промисловості які виготовляють ракети. А ще потрібно безперестанку бити по моцкві. У рашистів теж ППО не вічне. І ракет до них рашисти теж не можуть безкінечно клепати.
24.01.2026 10:12 Ответить
Розраховуєш на когось?Себе не клянеш,майже три роки нічого не робив для зміцнення оборони,в тому числі ППО.Начасі було тоді "Велике крадівництво"
24.01.2026 10:15 Ответить
Чому три роки? Вже скоро буде сім.Грошей було сотні мільярдів доларів США і евро від партнерів. Можна було створити своїх, не одну, а декілька систем ППО, але тоді б не вистачило міндічам і йому. Вождь вловив ізюминку, що у всьому потрібно звинувачувати когось. Наприклад до виборів президентом Трампа постійно звинувачував Байдена. Сьогодні про США мовчок, а то можуть посадити біля Мадуро, тим більше, що є за що. Сьогодні з'явилися нові винуватці - Європа. А що Вождь? А він Лідор світу, він може тільки нюхнуть і давати накази.
24.01.2026 10:48 Ответить
Зелена гнида конче ппо, але бити у відповідь по кацапам воно не буде, Оманські куратори не дозволять. А одним ППО війну не виграти. Треба бити по москві
24.01.2026 10:22 Ответить
Дурниця.
Бити по москві не допоможе.Путіну глибоко фіолетово на москву і москвічєй.
Бомбити перестануть,коли не буде чим.
24.01.2026 11:47 Ответить
цей комік не пам'ятає, як "похоронив" ракетну програму України і ****** на "великому крадівництів" доріг!? піда.... всрате
24.01.2026 10:31 Ответить
Так він і зараз це продовжує... Скільки там мільярдів, 8 чи 9, виділили на дорогу до Буковелю?
24.01.2026 10:39 Ответить
А що він робить окрім закликів і розграбуваня,цей зєлений мародьор?!
24.01.2026 10:49 Ответить
Нічого!
Щось підпише.
Когось заслухає.
Комусь зателефонує.
Цієї ночі був сильний обстріл.
Мусить когось нагородити з ЗСУ.
А вцілому, палець об палець не вдарив.
Завтра буде відмічати нікому не потрібне свято.
24.01.2026 11:18 Ответить
Підсумок його праці перших 3х років - здача 40% території України за 3-5 діб.
Підсумок його праці останіх 4х років - повзуча здача територій України,відвойованих ВСУПЕРЕЧ його діям.
Є запереченя цих фактів?
24.01.2026 13:14 Ответить
Звісно є! Желєзні! "А ваш Порошенко..." і далі по тексту. А відносно підсумку можна додати сотні тисяч знищених українців, мільйони біженців, сотні тисяч нікому не потрібних молодих калік. Результат вражаючий. Втім, все одно "а ваш Порошенко!"
24.01.2026 14:08 Ответить
Тут люди стільки "коментарів на підтримку гаранта" насипали, що воно йому все одразу в рот не влізе.😂😂😂
24.01.2026 11:12 Ответить
Теперь он ещё и закликальщик,не можешь убеждать партнёров помогать - освободи бункер для другого.
24.01.2026 11:21 Ответить
В Википедии под под термином "как иметь все и ******** это за пару лет" будет висеть иллюстрация этого бородатого ********.
24.01.2026 11:33 Ответить
Та 100 %
І мапа України в статті "як не відповідати на агресію, бути толерастним, та профукати всі інформаційно-гиьридні атаки
24.01.2026 13:37 Ответить
Аби не мовчки, я не віновен.
24.01.2026 11:45 Ответить
Двушкі на мацкву ні з чого посилати?
24.01.2026 11:47 Ответить
вмикнув камеру, закликав. Записав відосик, відправив.
Доручив клеркам ОП порахувати лайки.
Робочий день щоденного Лідера ™
24.01.2026 13:35 Ответить
Панове, колись я більше 25 років працював у сфері ВПК і був у москві частіше ніж вдома. Дуже добре знаю зарозумілий хамовитий характер і підступні повадки московитів. А ще їхню абсолютну впевненість у власній безкарності за будь-яких обставин.
Тому цілком підтримую тих, хто говорить, що треба бити саме по москві.
Там купа цілей на фрунзенській набережній. А якщо дрон чи ракету зіб'ють, то вони однак впадуть комусь на голову, бо це ж центр мегаполісу.
І не треба тут жувати соплі про цивільні методи, бо це не про москалів.
Повірте, ефект буде майже миттєвий і вражаючий, бо москві абсолютно начхати на спалені колонії за МКАД, будь то воронежа чи туапсе. А от себе любих... то другоє.
24.01.2026 18:57 Ответить
 
 