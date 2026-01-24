Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ: Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров

Ночью Россия массированно атаковала Украину - выпустила более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что под ударами оказались Киев и Киевская область, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Смотрите также: РФ нанесла удар по энергообъекту в Нежине: обесточены сотни тысяч потребителей на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Раненые и погибшие

"В Харькове повреждены роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. На данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика. К сожалению, эта атака унесла жизнь одного человека. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - рассказал президент.

Читайте также: Почти 6 тыс. домов снова без отопления после ночной атаки РФ на Киев, - Кличко

Усиление ПВО

Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО.

"Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь", - добавил он.

Смотрите также: Последствия удара РФ по Киеву: погиб человек, 4 ранены, есть разрушения кондитерской фабрики в Голосеевском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

