РФ уперше за тривалий час застосувала ракети Х-22 для атаки на Київ, - Ігнат
Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія вперше за тривалий час застосувала протикорабельні ракети Х-22 для ударів по Києву. Українська ППО ліквідувала 9 таких ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в телеефірі.
Ракети Х-22
Та, він зауважив, що ракети Х-22 давно не фігурували у зведеннях щодо російських атак. І особливістю сьогоднішньої атаки полягає саме в їхньому застосуванні.
"Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення). Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - зазначив Ігнат.
РФ застосувала по Києву 12 ракет Х-22
Речник розповів, що під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували по Києву 12 таких ракет (це безпрецедентний випадок) із літаків стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-22М3, які противник перебазував з далекого Сходу ближче до України.
Удар по Дніпру ракетою Х-22 у 2023 році
Також Ігнат нагадав, що в 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по материковій території України, більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний).
Скільки загалом таких ракет застосувала РФ проти України
Ігнат зазначив, що загалом 412 ракет Х-22 або Х-32 було застосовано проти нашої держави, із них до цього часу було збито лише три. Нині на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто наразі 12 було знищено.
Він нагадав, що подібні ракети атакують по балістичній території. Такі цілі можуть перехоплювати лише системи Patriot.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це, таки, зміни.
Не зрозуміло це він гордитися?
Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські
твої говнєти радянські всі збиті , тож ти і твої безтолкові ішаки не здатні ні на що 🤡
лишилася в тебе ядерка , яку ми зібʼєм теж , тому давай вже час вмирати прийшов не зволікай і не тягни
- нахера запускали токсичний та неточний х-32, якщо в кацапів є балістика, іскандер-к, х-101, калібр, кинжал
- та ще й підлітати за 80 км до кордону (блукаючий петріот колись приїде).
- ще й 12 ракет на бідну підстанцію і тец.
Типу, за будь-яку ціну і всіма засобами вирубити Київ? Ну нехай на тиждень вирублять, чекісти реально вірять, що це змінить хід війни?