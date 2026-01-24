РФ уперше за тривалий час застосувала ракети Х-22 для атаки на Київ, - Ігнат

ракета Х-22

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія вперше за тривалий час застосувала протикорабельні ракети Х-22 для ударів по Києву. Українська ППО ліквідувала 9 таких ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в телеефірі.

Ракети Х-22

Та, він зауважив, що ракети Х-22 давно не фігурували у зведеннях щодо російських атак. І особливістю сьогоднішньої атаки полягає саме в їхньому застосуванні.

"Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення). Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - зазначив Ігнат.

РФ застосувала по Києву 12 ракет Х-22

Речник розповів, що під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували по Києву 12 таких ракет (це безпрецедентний випадок) із літаків стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-22М3, які противник перебазував з далекого Сходу ближче до України.

Удар по Дніпру ракетою Х-22 у 2023 році

Також Ігнат нагадав, що в 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по материковій території України, більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний).

Скільки загалом таких ракет застосувала РФ проти України

Ігнат зазначив, що загалом 412 ракет Х-22 або Х-32 було застосовано проти нашої держави, із них до цього часу було збито лише три. Нині на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто наразі 12 було знищено.

Він нагадав, що подібні ракети атакують по балістичній території. Такі цілі можуть перехоплювати лише системи Patriot.

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Поздоровлення з мирними перемовинами
показати весь коментар
24.01.2026 12:33 Відповісти
9 (!) збили. Ну просто красавчики!
показати весь коментар
24.01.2026 12:33 Відповісти
Масоване застосування протикарабельних ракет і ракет-приманок у якості бойових.
Це, таки, зміни.
показати весь коментар
24.01.2026 12:43 Відповісти
Не зрозуміло це він гордитися?
показати весь коментар
24.01.2026 12:45 Відповісти
Гордиться, шо більшість таки збили і вона не долетіла до твоєї макітри.
показати весь коментар
24.01.2026 12:57 Відповісти
то були нові Х-32 - бо старі Х-22 до Києва тупо не долетять
показати весь коментар
24.01.2026 13:10 Відповісти
А фламінго коли застосували крайній раз?
показати весь коментар
24.01.2026 12:48 Відповісти
Під час фотосесій
показати весь коментар
24.01.2026 13:05 Відповісти
застосовують - але вони масивні, повільні, неповороткі і легко збиваються - тому похвастатися нічим. Щоб гарантовано прорвати ППО треба запускати по сотні ракет на одну ціль…
показати весь коментар
24.01.2026 13:14 Відповісти
Где характеристики ракет,которые полетели на моцву,дебиляки?
показати весь коментар
24.01.2026 13:03 Відповісти
Ти хочеш щоб москалі в москві замерзли?((А ще й ***** простине((це негуманно((((
показати весь коментар
24.01.2026 14:45 Відповісти
Все це російські терористи роблять з метою максимального терору мирного населення України, жінок і дітей, які в першу чергу від цього найбільше страждають, скоюючи черговий військовий злочин, безкарно.

Бо запускаючи х-22, яка летить навмання, в бік якоїсь великої цілі, якою може бути і ТЕЦ, і супермаркет, і житловий комплекс, але точно не якась військова ціль, вони, тим самим, переслідують тільки мету терору і вбивства максимальної українців. Виродки російські
показати весь коментар
24.01.2026 13:22 Відповісти
***** агову!
твої говнєти радянські всі збиті , тож ти і твої безтолкові ішаки не здатні ні на що 🤡
лишилася в тебе ядерка , яку ми зібʼєм теж , тому давай вже час вмирати прийшов не зволікай і не тягни
показати весь коментар
24.01.2026 13:35 Відповісти
В Україна вже тривалий час застосовує х2мільони , потужна грошова балістика на москву, кожен день...
показати весь коментар
24.01.2026 13:38 Відповісти
Оно и понятно. Закончились то уже давно, и на тебе...
показати весь коментар
24.01.2026 13:58 Відповісти
Кинджал частіше збивають, аніж цю Х-22. Раніше вважав, що її взагалі неможливо збити. Гарна робота.
показати весь коментар
24.01.2026 14:42 Відповісти
Цей мотлох легше збити,ніж кинджал.Вона повільніша,розробки 60-х років і це не балістична ракета.Мали проти авіаносних груп використовуватися.Але для успішного нищення,одразу 60 ТУ-22 мали би вилітати,з такими ракетами,в яких ядерні боєголовки.І Якщо хоч одна прорветься,це мав бути успіх.
показати весь коментар
24.01.2026 16:11 Відповісти
А у нас тільки дрони, не всі долітають і б*ють куди вигідно трампону.
показати весь коментар
24.01.2026 14:47 Відповісти
Фламінги мчать на москвабад-аж волосся назад.
показати весь коментар
24.01.2026 14:57 Відповісти
Цікаво

- нахера запускали токсичний та неточний х-32, якщо в кацапів є балістика, іскандер-к, х-101, калібр, кинжал
- та ще й підлітати за 80 км до кордону (блукаючий петріот колись приїде).
- ще й 12 ракет на бідну підстанцію і тец.

Типу, за будь-яку ціну і всіма засобами вирубити Київ? Ну нехай на тиждень вирублять, чекісти реально вірять, що це змінить хід війни?
показати весь коментар
24.01.2026 15:54 Відповісти
 
 