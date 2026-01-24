РФ уперше за тривалий час застосувала ракети Х-22 для атаки на Київ, - Ігнат

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія вперше за тривалий час застосувала протикорабельні ракети Х-22 для ударів по Києву. Українська ППО ліквідувала 9 таких ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в телеефірі.

Та, він зауважив, що ракети Х-22 давно не фігурували у зведеннях щодо російських атак. І особливістю сьогоднішньої атаки полягає саме в їхньому застосуванні.

"Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення). Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - зазначив Ігнат.

РФ застосувала по Києву 12 ракет Х-22

Речник розповів, що під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували по Києву 12 таких ракет (це безпрецедентний випадок) із літаків стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-22М3, які противник перебазував з далекого Сходу ближче до України.

Удар по Дніпру ракетою Х-22 у 2023 році

Також Ігнат нагадав, що в 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по материковій території України, більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний).

Скільки загалом таких ракет застосувала РФ проти України

Ігнат зазначив, що загалом 412 ракет Х-22 або Х-32 було застосовано проти нашої держави, із них до цього часу було збито лише три. Нині на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто наразі 12 було знищено.

Він нагадав, що подібні ракети атакують по балістичній території. Такі цілі можуть перехоплювати лише системи Patriot.

