Ігнат заперечив влучання 16 балістичних ракет у ТЕЦ Києва

У Повітряних силах заперечили інформацію про влучання 16-ти балістичних ракет у ТЕЦ Києва.

Що відомо?

В ефірі "Суспільного" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що по київських ТЕЦ влучили 16 балістичних ракет.

"Проблема Києва створена 13 січня. Бо тоді 16 ракет, наскільки мені відомо, пройшло у київські ТЕЦ. На жаль, в результаті вони не працюють як джерело електрики", - сказав він.

За словами Харченка, ТЕЦ Києва забезпечували до половини потреб столиці в електроенергії.

Реакція Повітряних сил

У коментарі УНІАН начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив інформацію про приліт 16 балістичних ракет 13 січня.

За його словами, того дня у столиці збили дві балістичні ракети, а інші були у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

"Дві ракети було знищено над Києвом, було збито системою Patriot, саме балістики. А географія удару була велика. В той день було атаковано багато регіонів в різних частинах України. Це і Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Київська область. З тих 16-ти балістик, про які він (Олександр Харченко. - Ред.) говорить, - це загальний результат удару ворога. Над Києвом збито дві балістики", - пояснив Ігнат.

