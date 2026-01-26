Ігнат заперечив влучання 16 балістичних ракет у ТЕЦ Києва

У Повітряних силах заперечили інформацію про влучання 16-ти балістичних ракет у ТЕЦ Києва.

Що відомо?

В ефірі "Суспільного" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що по київських ТЕЦ влучили 16 балістичних ракет.

"Проблема Києва створена 13 січня. Бо тоді 16 ракет, наскільки мені відомо, пройшло у київські ТЕЦ. На жаль, в результаті вони не працюють як джерело електрики", - сказав він.

За словами Харченка, ТЕЦ Києва забезпечували до половини потреб столиці в електроенергії.

Реакція Повітряних сил

У коментарі УНІАН начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив інформацію про приліт 16 балістичних ракет 13 січня.

За його словами, того дня у столиці збили дві балістичні ракети, а інші були у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

"Дві ракети було знищено над Києвом, було збито системою Patriot, саме балістики. А географія удару була велика. В той день було атаковано багато регіонів в різних частинах України. Це і Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Київська область. З тих 16-ти балістик, про які він (Олександр Харченко. - Ред.) говорить, - це загальний результат удару ворога. Над Києвом збито дві балістики", - пояснив Ігнат.

Щось у цій історії не сходиться. По Києву масовані були 10, 20 і 24 го січня. 13 - го було спокійно. Хто з Києва, той підтвердить. І, якщо 13 - го було так багато влучань, то чому тільки 24 - го остаточно пропало опалення (це я кажу за свій район). Експертів зараз розвелось.
26.01.2026 14:16 Відповісти
+3
цікаво ігнат коли приходить додому рот від zельоного поносу відмиває ?
26.01.2026 15:06 Відповісти
26.01.2026 13:33 Відповісти
Не 16 а 12 нащо брихати така мелоч
26.01.2026 13:29 Відповісти
26.01.2026 13:33 Відповісти
Так збили тільки дві ??
26.01.2026 13:31 Відповісти
в других містах нема Патріотів
26.01.2026 13:34 Відповісти
По ходу, Харченко на підробітку в "Ісландії" де ще і заброньваний...
26.01.2026 13:33 Відповісти
Было не 16 а 2 ракеты, да и те сбили. Теперь понятно почему не хватает электрики.
26.01.2026 13:38 Відповісти
Це добре що до тебе дійшло,а то б і надалі сидів би і тупо тикав вилкою у розетку...
26.01.2026 13:46 Відповісти
Якщо заперечує значить таки влучили, їх треба розуміти навпаки
26.01.2026 13:44 Відповісти
що це за шарашка така хитродупа - "Рога і копита" ТОВ "Центр досліджень: енергетика і політика" ?
26.01.2026 13:44 Відповісти
Хтось зрозумів, скільки усього ракет летіло на Київ? Було усього по Україні 16 балістичних ракет, над Києвом збито 2, але скільки ракет над Києвом не збито?
26.01.2026 13:57 Відповісти
26.01.2026 14:16 Відповісти
Так і було
26.01.2026 15:07 Відповісти
26.01.2026 15:06 Відповісти
Ти ж після пісюна пороа свій рот миєш,,хотя яке там..чорт руський..
27.01.2026 16:19 Відповісти
ракети не прилітали , але майже млн жителів столиці без світла..."що це було???х/зн.мабуть НЛО???
26.01.2026 16:33 Відповісти
 
 