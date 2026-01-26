Росія знову атакувала Херсонську ТЕЦ дронами та артилерією

Російська армія протягом минулої доби безперервно обстрілювала Херсонську теплоелектроцентраль, застосовуючи ударні дрони та артилерію.

Про це повідомили в групі "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

Для підтримки жителів області компанія передала Херсонщині тисячі електрообігрівачів, а також 750 газових обігрівачів.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що вже цього тижня Херсон отримає ще 950 газових обігрівачів разом із балонами.

Влада Херсона наразі розглядає кілька варіантів допомоги мешканцям міста для забезпечення їх теплопостачанням.