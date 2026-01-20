Враг атаковал дронами Одесщину: поврежден энергообъект, попадание в многоэтажку в Черноморске
На рассвете враг вновь цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Попадание БПЛА в многоэтажку
Как отмечается, в городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.
Удар по энергообъекту
В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
"На местах происшествий работают экстренные и коммунальные службы", - добавили в ОВА.
Больше информации на данный момент не известно.
