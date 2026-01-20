Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено енергооб’єкт, влучання в багатоповерхівку у Чорноморську

На світанку ворог знов цинічно атакував цивільну інфрастуктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Влучання БпЛА в багатоповерхівку

Як зазначається, у місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

Удар по енергооб’єкту

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби", - додали в ОВА.

Більше інформації на цю мить невідомо.

