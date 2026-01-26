Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение ударных БПЛА:
В 18:06 - группа БПЛА в направлении Киева с юга.
В 18:39 - Кировоградская область: БПЛА к югу от н.п. Петрово, курс - западный/северо-западный.
В 18:41 - БПЛА на севере Запорожской обл., курс - западный.
В 18:42 - Днепропетровщина: БПЛА в направлении Петропавловки, Шахтерского.
В 18:47 - БПЛА в Днепропетровской области в направлении Синельниково с северо-востока.
В 19:09 - Харьковщина - группа БпЛА на Безлюдовку/Васищево.
В 19:21 - скоростная цель на Харьковщине.
В 19:33 - угроза для Харькова.
В 19:47 - вражеский БпЛА в направлении Сум с востока.
В 19:48 - БпЛА в направлении Чернигова с северо-востока.
В 19:51 - Днепропетровщина: БпЛА в направлении Кривого Рога и Синельниково.
В 20:15 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении БпЛА:
- Группа беспилотников на востоке Днепропетровской области курсом на Кировоградщину.
- Сумщина: БПЛА на Николаевке, Низы.
- Черниговщина - БпЛА мимо Сновска, в юго-западном направлении.
В 20:47 - пуски КАБ на Харьковщину и Сумщину.
В 20:49 - КАБы на Донетчине - курсом на Днепропетровщину (Межевая).
В 21:04 - угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
В 21:22 - отбой угрозы.
В 21:23 - скоростная цель на Днепр.
В 21:24 – сообщение об опасности для города Днепр.
В 21:41 - угроза вражеских БпЛА в Одесской области.
В 21:47 - Сумская область - БпЛА на Краснополье, г. Сумы.
В 21:51 - угроза применения баллистического вооружения.
В 22:04 – отбой угрозы.
В 22:08 – Киевщина – угроза применения вражеских БпЛА.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Цілий день літали розвідники....
