4 230 13

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Обстрел Украины 26 января

Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БПЛА:

В 18:06 - группа БПЛА в направлении Киева с юга.

В 18:39 - Кировоградская область: БПЛА к югу от н.п. Петрово, курс - западный/северо-западный.

В 18:41 - БПЛА на севере Запорожской обл., курс - западный.

В 18:42 - Днепропетровщина: БПЛА в направлении Петропавловки, Шахтерского.

В 18:47 - БПЛА в Днепропетровской области в направлении Синельниково с северо-востока.

Обновленная информация

В 19:09 - Харьковщина - группа БпЛА на Безлюдовку/Васищево.

В 19:21 - скоростная цель на Харьковщине.

В 19:33 - угроза для Харькова.

В 19:47 - вражеский БпЛА в направлении Сум с востока.

В 19:48 - БпЛА в направлении Чернигова с северо-востока.

В 19:51 - Днепропетровщина: БпЛА в направлении Кривого Рога и Синельниково.

В 20:15 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении БпЛА:

  • Группа беспилотников на востоке Днепропетровской области курсом на Кировоградщину.
  • Сумщина: БПЛА на Николаевке, Низы.
  • Черниговщина - БпЛА мимо Сновска, в юго-западном направлении.

В 20:47 - пуски КАБ на Харьковщину и Сумщину.

Обновленная информация

В 20:49 - КАБы на Донетчине - курсом на Днепропетровщину (Межевая).

В 21:04 - угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

В 21:22 - отбой угрозы.

В 21:23 - скоростная цель на Днепр.

В 21:24 – сообщение об опасности для города Днепр.

В 21:41 - угроза вражеских БпЛА в Одесской области.

В 21:47 - Сумская область - БпЛА на Краснополье, г. Сумы.

В 21:51 - угроза применения баллистического вооружения.

В 22:04 – отбой угрозы.

В 22:08 – Киевщина – угроза применения вражеских БпЛА.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

https://ibb.co/pvtCZQ9J
26.01.2026 20:02 Ответить
Здохніть кацапські тварі💀
Цілий день літали розвідники....
Поки у мразей є гроші на війну,
вони не зупиняться.
26.01.2026 20:10 Ответить
А у нас сьогодні - суцільна низька хмарність... На завтра, взагалі, обіцяють снігопад... Може, не прилетять "коршаки" кацапські...
27.01.2026 02:36 Ответить
Щодня одне і те ж.. Плюс зеля відосик піджене про свою потужність розкаже.
26.01.2026 20:56 Ответить
Завтра теж таке саме буде і після, і ніхто не хоче давати копійок на захист бо вони десь зникають
26.01.2026 21:00 Ответить
Повна імпотенція зеленої влади, вона зайнята встановленням наметів потужності і підрахуями.
27.01.2026 01:40 Ответить
ЗА це голосували. В ЗЕ і зараз рейтинг більше від Порошенка. То про що мова?

Народ не хоче сказати чесно - "ми лохи, нас обманули як на базарі, треба негайно щось робити". Народ хоче - "другіе білі не лутче"
27.01.2026 04:34 Ответить
стало краще чи гірше при ЗЕ?
27.01.2026 05:54 Ответить
При кому?
27.01.2026 06:05 Ответить
Олег Ляшко отримав державну нагороду від президента Зеленського
27.01.2026 06:04 Ответить
це він на ФПВ дрон прикрутив вила
27.01.2026 06:18 Ответить
 
 