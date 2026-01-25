Российские войска атаковали Николаевщину: ранены четверо детей

В селе Дмитровка Николаевской области вследствие вечерней атаки российского FPV-дрона ранения получили четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в телеграме.

Удар был нанесен по жилой зоне населенного пункта. Все пострадавшие дети были оперативно доставлены в медицинские учреждения в Николаеве для оказания помощи.

Состояние раненых детей в Дмитровке

Глава ОВА отметил, что жизни детей ничего не угрожает. Медики оценивают их состояние как легкое, все они находятся под наблюдением врачей.

"Вечером враг осуществил атаку FPV-дроном на с. Дмитровка. Ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев", — сообщил Виталий Ким.

Местные власти выясняют все обстоятельства атаки и фиксируют очередное военное преступление российских войск против гражданского населения.

Атака на энергетическую инфраструктуру Очакова

Отдельно Виталий Ким сообщил еще об одном инциденте в Николаевской области. Утром российские войска атаковали энергетическое оборудование в Очакове, вследствие чего пострадал работник энергетического предприятия.

Мужчина получил осколочные ранения конечностей. Он был доставлен в медицинское учреждение, где врачи также оценивают состояние пострадавшего как легкое. Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры продолжаются.

