Российские войска атаковали Николаевщину: ранены четверо детей
В селе Дмитровка Николаевской области вследствие вечерней атаки российского FPV-дрона ранения получили четверо детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в телеграме.
- Удар был нанесен по жилой зоне населенного пункта. Все пострадавшие дети были оперативно доставлены в медицинские учреждения в Николаеве для оказания помощи.
Состояние раненых детей в Дмитровке
Глава ОВА отметил, что жизни детей ничего не угрожает. Медики оценивают их состояние как легкое, все они находятся под наблюдением врачей.
"Вечером враг осуществил атаку FPV-дроном на с. Дмитровка. Ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев", — сообщил Виталий Ким.
Местные власти выясняют все обстоятельства атаки и фиксируют очередное военное преступление российских войск против гражданского населения.
Атака на энергетическую инфраструктуру Очакова
Отдельно Виталий Ким сообщил еще об одном инциденте в Николаевской области. Утром российские войска атаковали энергетическое оборудование в Очакове, вследствие чего пострадал работник энергетического предприятия.
Мужчина получил осколочные ранения конечностей. Он был доставлен в медицинское учреждение, где врачи также оценивают состояние пострадавшего как легкое. Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры продолжаются.
- Ранее мы сообщали, что вечером 25 января российские военные продолжают атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Во время воздушной угрозы находитесь в безопасных местах!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль