889 20

Офицера ТЦК Николаева подозревают в избиении военнообязанных во время мобилизационных мероприятий, - ГБР

Офицера ТЦК Николаева подозревают в избиении военнообязанных

Правоохранители сообщили о подозрении офицеру одного из ТЦК и СП Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий допускал применение физического насилия к военнообязанным.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

На военного ТЦК поступило 30 жалоб

В Николаеве в ГБР поступило не менее 30 жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверок военно-учетных документов. Количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений, отметили там.

"В ходе проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным", - рассказывает ГБР.

Подозрение

  • Офицеру ТЦК сообщили о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). За это грозит 850 гривен штрафа, или общественные работы на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.

Досудебное расследование продолжается.

+7
Мільйонер побив холопа. Абсурд.
08.01.2026 18:37 Ответить
+5
850 грн штрафа???? Вы там ипанулись?
Вопрос риторический
08.01.2026 18:41 Ответить
+4
мощне наказаніє.

850 гривень - 6 пачок бідненьких сігарєт
08.01.2026 18:39 Ответить
Мільйонер побив холопа. Абсурд.
08.01.2026 18:37 Ответить
Феодал побив холопа. Все логічно
08.01.2026 18:52 Ответить
Де воно вчилося, й як такому можливо довірити особовий состав?
08.01.2026 18:38 Ответить
країна можливостей,нахрін та освіта,у нас президентфельдмаршал без НВП,міністри взагалі обрані за зашкварами,довжиною пейсів та темнотою шкіри.....
08.01.2026 18:52 Ответить
мощне наказаніє.

850 гривень - 6 пачок бідненьких сігарєт
08.01.2026 18:39 Ответить
тцк-акники, як порядні люди, не курять! вони тільки доппелдрінки хряпають, правда стаканами! і тільки односолодовий віскас айла. з димковим послєвкусієм! високопородні служиві, заслужують! Lagavulin 16 YO - 14 500 грн за 750 мл, значить- 850 грн. це якраз 43 грама., - класичний доппельдрінк. з рота витягли, волкі позорниє! ))
08.01.2026 18:53 Ответить
850 грн штрафа???? Вы там ипанулись?
Вопрос риторический
08.01.2026 18:41 Ответить
можно подумать в бусах все сами успокаиваются....
08.01.2026 18:42 Ответить
Щось в лісі здохло?Всього 30 жалоб і ДБР вже реагує?
08.01.2026 18:50 Ответить
Це вже яка за рахунком кацапська ІПСО за сьогодні?
08.01.2026 18:51 Ответить
Ви серйозно? Чи це іронія?
08.01.2026 18:53 Ответить
Сарказм.
08.01.2026 19:04 Ответить
краще не починайте,в каракаїв та кизимок дивани вже підгорають від збудження.....
08.01.2026 18:53 Ответить
Зараз вони зарядять свої дивани гороховим супом 🙂
08.01.2026 19:01 Ответить
Подібні персонажі давно перетворились в різновид місцевих потішників та стукачів, які виступають в ролі хлопчиків для биття, їх поява в темах про героїчні подвиги тцкунів неминуча
08.01.2026 19:04 Ответить
Задачка про мобілізацію в умовному гондурасі :
Умови задачі
Середня такса за вихід з мобпункту 10 тисяч баксів
Адмінштраф за побиття "ухилянта " - 850 місцевих тугриків .

Питання : Скількох місцевих "аборигенів " може побити ахвіцер - щоб бути в плюсі,якщо курс тугрика до долара 43 : 1?

Відповідь : До 500 штук "ухилянтів"
08.01.2026 18:52 Ответить
А якщо би тцкуна побили теж штраф цивільним???
08.01.2026 18:58 Ответить
Тоді б понеслась істерика про "напад ухилянтів" з усіх щілин, розпачливі пости політруків з закликами потужних розправ та негайних і рішучих розстрілів. Для затримання нападників звезли б весь спецназ на бронемашинах, а потім ще й бойову авіацію для прикриття.
08.01.2026 19:04 Ответить
При чому все це негайно було б знято з фронту, оскільки основні вороги режиму - не кацапи, а власні громадяни.
08.01.2026 19:06 Ответить
Де заклики політруків, депутатів, волонтерів посилити покарання за побиття людей, щоб ці "котики-сонечка" не могли відбутися штрафом у 850 грн?
08.01.2026 19:07 Ответить
 
 