Офицера ТЦК Николаева подозревают в избиении военнообязанных во время мобилизационных мероприятий, - ГБР
Правоохранители сообщили о подозрении офицеру одного из ТЦК и СП Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий допускал применение физического насилия к военнообязанным.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
На военного ТЦК поступило 30 жалоб
В Николаеве в ГБР поступило не менее 30 жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверок военно-учетных документов. Количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений, отметили там.
"В ходе проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным", - рассказывает ГБР.
Подозрение
- Офицеру ТЦК сообщили о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). За это грозит 850 гривен штрафа, или общественные работы на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.
Досудебное расследование продолжается.
850 гривень - 6 пачок бідненьких сігарєт
Вопрос риторический
Умови задачі
Середня такса за вихід з мобпункту 10 тисяч баксів
Адмінштраф за побиття "ухилянта " - 850 місцевих тугриків .
Питання : Скількох місцевих "аборигенів " може побити ахвіцер - щоб бути в плюсі,якщо курс тугрика до долара 43 : 1?
Відповідь : До 500 штук "ухилянтів"