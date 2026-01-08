Офицера ТЦК Николаева подозревают в избиении военнообязанных во время мобилизационных мероприятий, - ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении офицеру одного из ТЦК и СП Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий допускал применение физического насилия к военнообязанным.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На военного ТЦК поступило 30 жалоб

В Николаеве в ГБР поступило не менее 30 жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверок военно-учетных документов. Количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений, отметили там.

"В ходе проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным", - рассказывает ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тернопольский ТЦК начал расследование из-за видео с их военным, который угрожает гражданскому

Подозрение

Офицеру ТЦК сообщили о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). За это грозит 850 гривен штрафа, или общественные работы на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК могли избить и удерживать мужчину в Николаевской области: полиция начала расследование