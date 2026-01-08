РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
3 895 40

Тернопольский ТЦК начал расследование в связи с видео с их военным, угрожаюшим гражданскому

Тернопольский ТЦК начал расследование из-за видео с их военным, который угрожает гражданскому

Тернопольский ТЦК и СП прокомментировал видео, на котором мужчина в военной форме снимает на телефон гражданское лицо, сидящее на заднем сиденье автомобиля, и кричит на него нецензурными словами. Терцентр подчеркнул "нулевую терпимость к нарушителям закона".

Об этом говорится в заявлении ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Ранее в сети появилось видео, которое снимал сам военнослужащий. На нем он обращается к мужчине на заднем сиденье авто, а когда тот закрывает лицо рукой — угрожает ему и ругает его.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК могли избить и удерживать мужчину в Николаевской области: полиция начала расследование

Реакция ТЦК

  • В терцентре заявили, что назначили служебное расследование, проводится проверка, также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Там подчеркнули, что осуждают "любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг", однако отметили, что "окончательную правовую оценку дадут уполномоченные органы".

"Нулевая терпимость к нарушителям Закона — принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", — добавил ТЦК.

Читайте также: Вместе с начальником издевался над военнообязанными: разоблачен военный РТЦК на Прикарпатье, - ГБР. ФОТО

По данным соцсетей, ранее мужчина работал патрульным полицейским в ГУНП в Тернопольской области. Позже перевелся работать в ТЦК.

Военный ТЦК угрожал мужчине в авто: реакция терцентра

Автор: 

конфликт (857) ТЦК (862) Тернопольская область (818)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Зверніть увагу на стиль бороди і манеру поведінки, а потім згадайте, що ці ж люди розповідають про кадирівців)
показать весь комментарий
08.01.2026 16:27 Ответить
+14
Поліцейський з початком війни не засцяв, а пішов у ТЦК служити, виконувати обов'язок. Судячи з фото, снаряди носити йому здоров'я не дозволяє, але він працює на перемогу як може. А тут тільки й роблять, що поліцейських **********.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:28 Ответить
+12
Однояйцевий братан Манька
показать весь комментарий
08.01.2026 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Однояйцевий братан Манька
показать весь комментарий
08.01.2026 16:14 Ответить
Вердикт:
Нєувіновєн! Ми всі такі!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:18 Ответить
Поліцейський з початком війни не засцяв, а пішов у ТЦК служити, виконувати обов'язок. Судячи з фото, снаряди носити йому здоров'я не дозволяє, але він працює на перемогу як може. А тут тільки й роблять, що поліцейських **********.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:28 Ответить
Він не служив спочатку війни, в інтернеті є фотка в формі поліції за жовтень 24-го. І як ви зробили висновки по фото, що він не може снаряди носити? Чувак майстер спорту з важкої атлетики. Ящики з бк і провізією дохляки тягали, а цей не може?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:47 Ответить
Хто за перемогу, той завжди вміє зробити правильні висновки!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:51 Ответить
Сарказм?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:55 Ответить
браво,дійшло...
показать весь комментарий
08.01.2026 17:02 Ответить
Та да)))
показать весь комментарий
08.01.2026 17:03 Ответить
Згоден, цей скромний тиловий герой однозначно має ознаки інвалідності, правда, швидше ментального плану.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:51 Ответить
Ну а ти знаєш точно що він не інвалід? Я чомусь впевнений що він за Зеленського голосував.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:58 Ответить
Скільки таке чмо заплатило за той перевод?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:21 Ответить
чого одразу заплатило,може він по-родинним зв'язках...
показать весь комментарий
08.01.2026 17:03 Ответить
Зверніть увагу на стиль бороди і манеру поведінки, а потім згадайте, що ці ж люди розповідають про кадирівців)
показать весь комментарий
08.01.2026 16:27 Ответить
Так кадирівці мають різну прописку - одні чеченську, інші українську.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:31 Ответить
Стан душі)
показать весь комментарий
08.01.2026 16:32 Ответить
Кругообіг кадировців у природі
показать весь комментарий
08.01.2026 16:35 Ответить
мабуть теж в душі хижак.....гірський овцейоп🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 17:04 Ответить
Отакої, то він ніде і не воював, виходить. Ну якщо не брати до уваги боїв з цивільними. А як же " в тцк служать одні ветерани після поранень"?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:33 Ответить
Саме цікаве,що тцк продовжують дути у вуха народу ці байки.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:52 Ответить
дутимуть поки є ті хто ці вуха підставляє....не у всіх же вуха прив'язані до мозку
показать весь комментарий
08.01.2026 17:05 Ответить
Ну с таким епалом надо давно быть на самом передке, кацапы глянут, перепугаются и сбегут...
показать весь комментарий
08.01.2026 16:33 Ответить
Лише цікаво - цей мусор, він завжди має таке задоволене хлєбало як на фото?

Просто тут є інший момент (обісц.. мамкині бусінк... цивільне панство не зрозуміє).
Усім, кого особисто знаю в ЗСУ - усім було б трохи соромно за усю війну не набути реального бойового досвіду.
Ну, напевно, бо належимо ще до тих добровольців, що вже 24.02.22 з голими руками та нульовим досвідом опинилися на самому нулі.
Служиш десь там.
Сиди тихенько.
Не корч з себе воїна.
Ми в ЗСУ, а отже усі робимо свій шматок корисної роботи.
Бо невідомо, як цей впевнений в собі колишній мусор, а зараз військовослужбовець ТЦК, поведе себе в пі**орєзі.
Навчилися вже таких персонажів якось відстежувати на початку.
Бо вистачало і шоку, і панічних атак, і френдліфайру.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:36 Ответить
його все життя попускали та принижували а тут хоп хлопчині фортануло всунули до рук владу....ось воно і відіграється
показать весь комментарий
08.01.2026 17:07 Ответить
Міг би прославитися, знищуючи каzzapiv на фронті чи витягуючи поранених з під обстрілів. Тоді б його обличчя з'явилося б на перших шпальтах газет. Втім, воно все ж таки з'явилося на шпальтах...але є нюанс. Напевно, він отримає посвідчення "жертви ухилянтських репресій". Воєн незламно йшов до успіху.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:39 Ответить
так він же інвалід дитинства !!! дивіться яке змучене життям обличчя.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:49 Ответить
Чекаємо каракаїв в коментарях, котрі розкажуть, що туди тільки списаних ветеранів переводять.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:50 Ответить
Інвалід? Ветеран? Все простіше. Бувший мусор.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:51 Ответить
Деанон чергової тецекашної морди - і це знову ніякий не ветеран або списаний інвалід, а звичайний тернопілський мусор, який вчасно збагнув де зараз краще ніж в поліції.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:52 Ответить
Це відео вже скрізь. І чорним по білому ВІН НЕ ВОЮВАВ! але інших дуже гарно жене і принижує. Гнида мусоряна перешла в тцк, і таких там більшість, а ветеранів одиниці. Гідний нащадок дідів, які в 32-му забирали в простих людей їжу останню.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:01 Ответить
ця потвора безкінечно тупа та ще й впевнена у своїй безкарності, якщо відео виклала! Треба усіх таких "переводняків" в ДШВ, бо вистачає на тилові посади військових з пораненнями після фронту
показать весь комментарий
08.01.2026 17:04 Ответить
«Раніше чоловік працював патрульним поліцейським в ГУНП в Тернопільській області»

Стоп, а як же, «вони усі ветерани війни, яких перевели за станом здоровʼя»? Щось якось ця новина іде врозріз з офіційною пропагандою…
показать весь комментарий
08.01.2026 17:12 Ответить
Хто хоч трошки в темі і читає по психології, то цій потворі в голову заклали настільки безкарність і ненависть до інших, що він буквально втратив емпатію до людей, при тому, що воно саме не воювало, а просто закрилося папірцем про відстрочку і жене інших.

В світі був експеримент під назвою Стенфордський експеримент, де людей поділили на поліцію і в'язнів і перші буквально повірили в свої сили і безкарність.

От зараз Україна це суцільний Стенфордський експеримент. Війна колись закінчиться, і буде народна забава: знайди свого бусифікатора і набити йому кабіну. Це буде.

Ніщо людина так довго не пам'ятає як ПОМСТУ, помсту несуть поколіннями і часто мстилися навіть правнуки, аж так це передається через покоління. Особливо страшна кровна помста і там строку нема. Книги і це є.

Французи на англічан досі криво дивляться, а вже скільки років пройшло.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:27 Ответить
Сколько этот "красавец" накалядував, будучи полицаем, раз сумел по "больничке" в ТЦК перевестись! В 2023 году в 55+, бесплатно, с госпитализациями и кучей болячек п."б" очень долго доказывал.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:27 Ответить
Справжній військовий!!!!!!!
ТЦК-куни - це або бувша мусорня або тітушня або інші відходи суспільства.
Всі інші казочки від зелених спікерів про поранення та 25 років на "нулі" - вермішель на вуха!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:31 Ответить
Простите Вы считаете --что Это Смешно? Это РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ строй! Что Дальше?
показать весь комментарий
08.01.2026 17:32 Ответить
раніше чоловік працював патрульним поліцейським в ГУНП в Тернопільській області. Пізніше перевівся працювати в ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/n3594466
- феєрично ! Можливо варто , заразом , пепевірити ЯК він туди перевівся ?!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:43 Ответить
з поліцаїв в тцк? мамина ти черешенька! викохали-виняньчили під**са змалку над людьми знущатися - невже облом нарешті?
показать весь комментарий
08.01.2026 17:53 Ответить
 
 