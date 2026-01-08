Тернопольский ТЦК начал расследование в связи с видео с их военным, угрожаюшим гражданскому

Тернопольский ТЦК и СП прокомментировал видео, на котором мужчина в военной форме снимает на телефон гражданское лицо, сидящее на заднем сиденье автомобиля, и кричит на него нецензурными словами. Терцентр подчеркнул "нулевую терпимость к нарушителям закона".

Об этом говорится в заявлении ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Ранее в сети появилось видео, которое снимал сам военнослужащий. На нем он обращается к мужчине на заднем сиденье авто, а когда тот закрывает лицо рукой — угрожает ему и ругает его.

Реакция ТЦК

В терцентре заявили, что назначили служебное расследование, проводится проверка, также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Там подчеркнули, что осуждают "любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг", однако отметили, что "окончательную правовую оценку дадут уполномоченные органы".

"Нулевая терпимость к нарушителям Закона — принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", — добавил ТЦК.

По данным соцсетей, ранее мужчина работал патрульным полицейским в ГУНП в Тернопольской области. Позже перевелся работать в ТЦК.