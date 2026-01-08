Тернопольский ТЦК начал расследование в связи с видео с их военным, угрожаюшим гражданскому
Тернопольский ТЦК и СП прокомментировал видео, на котором мужчина в военной форме снимает на телефон гражданское лицо, сидящее на заднем сиденье автомобиля, и кричит на него нецензурными словами. Терцентр подчеркнул "нулевую терпимость к нарушителям закона".
Об этом говорится в заявлении ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Ранее в сети появилось видео, которое снимал сам военнослужащий. На нем он обращается к мужчине на заднем сиденье авто, а когда тот закрывает лицо рукой — угрожает ему и ругает его.
Реакция ТЦК
- В терцентре заявили, что назначили служебное расследование, проводится проверка, также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.
Там подчеркнули, что осуждают "любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг", однако отметили, что "окончательную правовую оценку дадут уполномоченные органы".
"Нулевая терпимость к нарушителям Закона — принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", — добавил ТЦК.
По данным соцсетей, ранее мужчина работал патрульным полицейским в ГУНП в Тернопольской области. Позже перевелся работать в ТЦК.
Нєувіновєн! Ми всі такі!
Просто тут є інший момент (
обісц.. мамкині бусінк... цивільне панство не зрозуміє).
Усім, кого особисто знаю в ЗСУ - усім було б трохи соромно за усю війну не набути реального бойового досвіду.
Ну, напевно, бо належимо ще до тих добровольців, що вже 24.02.22 з голими руками та нульовим досвідом опинилися на самому нулі.
Служиш десь там.
Сиди тихенько.
Не корч з себе воїна.
Ми в ЗСУ, а отже усі робимо свій шматок корисної роботи.
Бо невідомо, як цей впевнений в собі колишній мусор, а зараз військовослужбовець ТЦК, поведе себе в пі**орєзі.
Навчилися вже таких персонажів якось відстежувати на початку.
Бо вистачало і шоку, і панічних атак, і френдліфайру.
Стоп, а як же, «вони усі ветерани війни, яких перевели за станом здоровʼя»? Щось якось ця новина іде врозріз з офіційною пропагандою…
В світі був експеримент під назвою Стенфордський експеримент, де людей поділили на поліцію і в'язнів і перші буквально повірили в свої сили і безкарність.
От зараз Україна це суцільний Стенфордський експеримент. Війна колись закінчиться, і буде народна забава: знайди свого бусифікатора і набити йому кабіну. Це буде.
Ніщо людина так довго не пам'ятає як ПОМСТУ, помсту несуть поколіннями і часто мстилися навіть правнуки, аж так це передається через покоління. Особливо страшна кровна помста і там строку нема. Книги і це є.
Французи на англічан досі криво дивляться, а вже скільки років пройшло.
ТЦК-куни - це або бувша мусорня або тітушня або інші відходи суспільства.
Всі інші казочки від зелених спікерів про поранення та 25 років на "нулі" - вермішель на вуха!!!
- феєрично ! Можливо варто , заразом , пепевірити ЯК він туди перевівся ?!