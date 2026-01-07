РУС
1 856 48

Военные ТЦК могли избить и удерживать мужчину на Николаевщине: полиция начала расследование

тцк

Полиция Николаевской области начала досудебное расследование после заявления 40-летнего мужчины о том, что его незаконно удерживали и избивали в ТЦК и СП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Правоохранители получили заявление от 40-летнего мужчины о том, что в период с 25 декабря 2025 года по 6 января текущего года его "незаконно удерживали и наносили телесные повреждения военнослужащие одного из ТЦК и СП".

  • Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий в течение длительного времени". За это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В данное время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Реакция ТЦК

В Николаевском областном ТЦК и СП заявили, что командование знает об "инциденте", который произошел в Вознесенском районном терцентре.

Там также начали служебное расследование, а командование оказывает "полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины".

"Позиция руководства однозначна: если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут самое суровое наказание", - добавили в ТЦК.

Николаевская область (2268) Нацполиция (17026) ТЦК (862)
+15
Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

💡 Що це означає?



Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

***

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
07.01.2026 20:44 Ответить
+12
Це пенс з висохшим мозком. Воно не здатне аналізувати. Несе одну і ту ж маячню - якщо вас не вб'ють буряти- то вб'ють солдати нато. Коло замкнулось і всім прийде кінець. Ще і запитує- чому ти ще не на кладовищі? Мабуть боїться вмерти раніше всіх.
07.01.2026 20:53 Ответить
+12
Тобто тцк мобілізує зрадників, ворогів та вбивць? Прикольно. І чого ж цікаво ці чебуреки видалили свій допис...
07.01.2026 20:54 Ответить
такі собі чикатили ХХI сторіччя в законі.
07.01.2026 20:40 Ответить
https://society.comments.ua/ua/news/scandal/uhilyant-zradnik-vorog-i-vbivcya-u-kiivskomu-otck-zrobili-skandalnu-zayavu-792891.html

У Київському обласному ТЦК та СП зробили резонансну заяву щодо українців, які ухиляються від служби в армії та не хочуть йти воювати. У відомстві прокоментували інформацію про напади на військовослужбовців ТЦК в Україні та використали досить емоційні звинувачення та вислови.

«Ухилянт - зрадник, ворог і вбивця»: у Київському ОТЦК зробили скандальну заяву "272 напади на військовослужбовців ТЦК та СП здійснено з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Такі дані оприлюднила Українська правда, посилаючись на офіційну відповідь командування Сухопутних військ ЗСУ. Щодо 205 нападів тривають досудові розслідування. А станом на грудень 2025 року четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження", - пишуть офіційну інформацію у ТЦК. У Київському ОТЦК наголошують, що у відомствах у більшості своїй працюють ветерани війни, які беззбройні виходять на вулиці для оповіщення населення щодо мобілізації. "Стражденні воїни-герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставати на захист України, гинуть тепер від чиїх рук? Вони вижили у важких боях з росіянами, прорвалися крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися і проходили реабілітацію і все це для того, щоб злі і боягузливі ухилянти вбивали їх тепер беззбройних на рідній землі?! Принизливі істоти, які ховаються по закутках від мобілізації, всіляко бруднять ТЦК, шукають собі виправдань в порожніх звинуваченнях влади і в безкінечному жуванні власних шмарклів в соцмережах, цей ******* плебс, що втратив і останні вже крихти гідності, а про шляхетність і жертовність заради рідних і своєї Батьківщини він навіть і не чув - ця сіра ухилянтська маса - це вона вбиває наших героїв з ТЦК, проливає їх мученицьку кров?! Ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства. Кожен з вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме виправдань: ні перед українським народом, ні перед вічністю наших героїв! Ухилянт - зрадник. Ухилянт - ворог. Ухилянт - вбивця", - емоційно висловилися у відомстві на офіційній сторінці.

07.01.2026 20:40 Ответить
Тобто тцк мобілізує зрадників, ворогів та вбивць? Прикольно. І чого ж цікаво ці чебуреки видалили свій допис...
07.01.2026 20:54 Ответить
«Ухилянт - зрадник, ворог і вбивця».....Прекрасная оценка!Или просто Украинец?
07.01.2026 21:05 Ответить
За кілька годин це було видалене.Підпису під цім не було.
07.01.2026 21:43 Ответить
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое
07.01.2026 20:41 Ответить
Мало дали по ребрах,щоб не брикався НА фронт сцикун 50+ вже майже всі під стягами на цвинтарі,а ти тебе ----"незаконно утримували"
показать весь комментарий
07.01.2026 20:41 Ответить
07.01.2026 20:51 Ответить
Обычный Твой СТРАХ! бздите Крепко!
07.01.2026 21:07 Ответить
40 річний чоловік Батьківщину захищати не збираєтся? Думає, що хтось за нього це буде робити? Якщо попаде в окупацію, перший побіжить на м'ясний штурм, та ще і радісно, вперед і з піснею, чк уе зробили інши ухилянти. Кадирівці два рази не повторюють - не згоде, розстріл на місці, причому без адвоката.
07.01.2026 20:42 Ответить
Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

💡 Що це означає?



Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

***

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
07.01.2026 20:44 Ответить
Про іллюзію неминучості можете розповісти тим, кого відправили на м'ясні штурми з окупованих територій. Вони вам багато дивного на цю тему розповіли би , якщо були би живими. Але не склалось.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:51 Ответить
07.01.2026 20:52 Ответить
07.01.2026 20:54 Ответить
07.01.2026 20:59 Ответить
і тебе ухилянта відправлять на варшаву з мосінкою.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:46 Ответить
Це пенс з висохшим мозком. Воно не здатне аналізувати. Несе одну і ту ж маячню - якщо вас не вб'ють буряти- то вб'ють солдати нато. Коло замкнулось і всім прийде кінець. Ще і запитує- чому ти ще не на кладовищі? Мабуть боїться вмерти раніше всіх.
07.01.2026 20:53 Ответить
Так. Косата мабуть вже близько від нього. Відчуває її дихання та нехоче йти сам на той світ. Але доведеться. Всі там будемо.
07.01.2026 20:58 Ответить
Ви напевно адепт наших адвокатів, які ухилянтів зараз окучують через інтернет. Розповідають лохам які фрази говорити працівникам ТЦК, куд ногу поставити, як руку тримати. Дивно , але лохи ведутся. (До пенсії мені ще дуже далеко)
07.01.2026 20:58 Ответить
Шановний , це так не працює !
Воювати і захищати Батьківщину не можливо змусити - тут лише мотивація має значення !
07.01.2026 21:09 Ответить
Помиляєтесь. Жоден, з мобілізованих на окупованих територіях не втік. Мотивації напевно не було, але прийшлось стріляти в своїх співвитчизників.
07.01.2026 21:15 Ответить
Ви оперуєте числом мобілізованих українців з окупованих територій? Не з тих окупованих територій, 2014-2015 років, які знаходились під російською пропагандою, а тих що були захоплені після 24.02.2022? Тільки не треба відповідати загально - конкретні цифри? Наша розвідка наводила свої дані. Наскільки я пам'ятаю це число не перевищує 3-4 тисяч. Це на 700 тисячну російську армію, що перебуває на території України.
07.01.2026 21:32 Ответить
Мелітополь та Бердянськ в минулому році дали під мобілізацію 30 000 людей. В цьому році плани будуть більш розширені. Це за даними окупантів і колаборантів.
07.01.2026 21:36 Ответить
А вам не приходила в голову думка, що вони спеціально накручують, щоб переконати місцевих як вони ******* Росію. А ось дані нашого генштабу за 18.11.25:
За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській - 4 650, у Запорізькій - 560, у Херсонській - 478. У Криму мобілізували 35 272 осіб, у Севастополі - ще 5 368.

Зауважу що з Донецької, Луганської області і Криму переважна більшість це з промитими мізками з територій окупованих з 2015 року.
07.01.2026 21:47 Ответить
30000 людей з маріуполя і бердянська??? а-ха-ха
це ж і жінок з дітьми мобілізували? вірно
07.01.2026 21:48 Ответить
Дивно, що мішає такому потужному громадянину захищати державу в окопі, в не комментарях.

Хоча, тут вже кидали відео, де потужні марафонці заявила, що на ТОТ все добровільно, але для кастрюльоголових все іпсо

https://www.youtube.com/live/t1vn8LI0MTw?si=r-ThDVzgEHlqyOEV
07.01.2026 21:50 Ответить
А шо ви хотіли від тилового пацюка
07.01.2026 20:59 Ответить
Звідки така обізнаність?
07.01.2026 20:50 Ответить
Навіщо вам це. В країні рожевих поні вам більш комфортно.
07.01.2026 20:53 Ответить
Та от цікаво просто. Або це особистий ваш досвід, або це співпраця ваша з кацапами.
07.01.2026 20:58 Ответить
Це ж нквсівець. Чекає "братушєк".
07.01.2026 20:56 Ответить
іпать.... а шо случілась, опять тцк нєправільно сламалі нос мабілізіравоному?...
07.01.2026 20:55 Ответить
У працівників ТЦК дуже нервова робота. 90% дибілів приходять з ножами, топорами, заточками, гранатами, вогнепальною зброєю. Приходится все це кодло дибілів вгонять в якісь рамки. Праця суспільно-корисна, але зовсім не благодарна.
07.01.2026 21:02 Ответить
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд
07.01.2026 21:05 Ответить
ТЦК можуть все. Читайте закон.
07.01.2026 21:07 Ответить
Ти сам придумав? Я кий саме?
07.01.2026 21:10 Ответить
Про військовий стан, про мобілізацію.
07.01.2026 21:11 Ответить
Значить мобілізуємо дебілів. А потім дивуємося що втікає більше половини мобілізованих. Такі люди ніколи не будуть мати справжньої мотивації. А будуть лиш створювати ілюзію підтримки. Потім вони розбігаються утворюються діри, які треба латати, перекиданням досвідчених з інших місць.
07.01.2026 21:16 Ответить
куди приходять?

а ти може чув, що у нас війна? чи ти не чув? логічно що люди озброюються.
07.01.2026 21:50 Ответить
Суд дійшов висновку, що територіальні центри комплектування не мають права затримувати громадян, а мобілізація, проведена з порушенням процедури, не є «незворотною» - військову частину зобов'язали звільнити мобілізованого та виключити його зі списків особового складу. Про це йдеться в постанові суду у справі № 160/6554/25.
07.01.2026 21:04 Ответить
Так всім вже давно відомо, що в тцк "працюють" тільки покидьки та виродки, нічого нового.
07.01.2026 21:11 Ответить
Ухилянти - це хто?
07.01.2026 21:12 Ответить
Це ті, стосовно кого є відповідне рішення суду, Ейнштейн.
07.01.2026 21:35 Ответить
Та що ж таке, знову «хвейки» і іпсо розганяють, вже вдруге за день?! Ну не можуть ці «порядні» люди такого робити, а якщо хтось і зривається, то він все одно невинуватий, то всьо злісні , сцикливі ухилянти (мамині квіточки) доводять до такого, провокують, обзивають, нападають і булять…
07.01.2026 21:16 Ответить
Тих що за 4 роки не зрозумів що іде війна що ховаються в ждуть "братська"не бити в відстрілювати треба воно падло зрадник
07.01.2026 21:32 Ответить
Ето возмутітєльно ® ©
07.01.2026 21:41 Ответить
Баблоси калимити хотіли.
Рекет фактично процвітає.
Як там Країна Мрій себе рекламувала ? - поляки їдуть на заробітки в ТЦК
07.01.2026 21:37 Ответить
'Побити та утримувати чоловіка'?

Так такі розслідування можна проводити по всім співробітникам тцк, бо всі вони замішані в воєнних злочинах проти цивільного населення.

Сподіваюсь що після зміни влади це людське сміття пересаджають всіх до єдиного.
07.01.2026 21:50 Ответить
 
 