Военные ТЦК могли избить и удерживать мужчину на Николаевщине: полиция начала расследование

Полиция Николаевской области начала досудебное расследование после заявления 40-летнего мужчины о том, что его незаконно удерживали и избивали в ТЦК и СП.

информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Правоохранители получили заявление от 40-летнего мужчины о том, что в период с 25 декабря 2025 года по 6 января текущего года его "незаконно удерживали и наносили телесные повреждения военнослужащие одного из ТЦК и СП".

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий в течение длительного времени". За это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В данное время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Реакция ТЦК

В Николаевском областном ТЦК и СП заявили, что командование знает об "инциденте", который произошел в Вознесенском районном терцентре.

Там также начали служебное расследование, а командование оказывает "полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины".

"Позиция руководства однозначна: если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут самое суровое наказание", - добавили в ТЦК.

