Военные ТЦК могли избить и удерживать мужчину на Николаевщине: полиция начала расследование
Полиция Николаевской области начала досудебное расследование после заявления 40-летнего мужчины о том, что его незаконно удерживали и избивали в ТЦК и СП.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Правоохранители получили заявление от 40-летнего мужчины о том, что в период с 25 декабря 2025 года по 6 января текущего года его "незаконно удерживали и наносили телесные повреждения военнослужащие одного из ТЦК и СП".
- Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий в течение длительного времени". За это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
В данное время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.
Реакция ТЦК
В Николаевском областном ТЦК и СП заявили, что командование знает об "инциденте", который произошел в Вознесенском районном терцентре.
Там также начали служебное расследование, а командование оказывает "полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины".
"Позиция руководства однозначна: если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут самое суровое наказание", - добавили в ТЦК.
У Київському обласному ТЦК та СП зробили резонансну заяву щодо українців, які ухиляються від служби в армії та не хочуть йти воювати. У відомстві прокоментували інформацію про напади на військовослужбовців ТЦК в Україні та використали досить емоційні звинувачення та вислови.
«Ухилянт - зрадник, ворог і вбивця»: у Київському ОТЦК зробили скандальну заяву "272 напади на військовослужбовців ТЦК та СП здійснено з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Такі дані оприлюднила Українська правда, посилаючись на офіційну відповідь командування Сухопутних військ ЗСУ. Щодо 205 нападів тривають досудові розслідування. А станом на грудень 2025 року четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження", - пишуть офіційну інформацію у ТЦК. У Київському ОТЦК наголошують, що у відомствах у більшості своїй працюють ветерани війни, які беззбройні виходять на вулиці для оповіщення населення щодо мобілізації. "Стражденні воїни-герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставати на захист України, гинуть тепер від чиїх рук? Вони вижили у важких боях з росіянами, прорвалися крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися і проходили реабілітацію і все це для того, щоб злі і боягузливі ухилянти вбивали їх тепер беззбройних на рідній землі?! Принизливі істоти, які ховаються по закутках від мобілізації, всіляко бруднять ТЦК, шукають собі виправдань в порожніх звинуваченнях влади і в безкінечному жуванні власних шмарклів в соцмережах, цей ******* плебс, що втратив і останні вже крихти гідності, а про шляхетність і жертовність заради рідних і своєї Батьківщини він навіть і не чув - ця сіра ухилянтська маса - це вона вбиває наших героїв з ТЦК, проливає їх мученицьку кров?! Ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства. Кожен з вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме виправдань: ні перед українським народом, ні перед вічністю наших героїв! Ухилянт - зрадник. Ухилянт - ворог. Ухилянт - вбивця", - емоційно висловилися у відомстві на офіційній сторінці.
💡 Що це означає?
Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").
Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.
Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.
Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".
***
Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
Воювати і захищати Батьківщину не можливо змусити - тут лише мотивація має значення !
За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській - 4 650, у Запорізькій - 560, у Херсонській - 478. У Криму мобілізували 35 272 осіб, у Севастополі - ще 5 368.
Зауважу що з Донецької, Луганської області і Криму переважна більшість це з промитими мізками з територій окупованих з 2015 року.
це ж і жінок з дітьми мобілізували? вірно
Хоча, тут вже кидали відео, де потужні марафонці заявила, що на ТОТ все добровільно, але для кастрюльоголових все іпсо
https://www.youtube.com/live/t1vn8LI0MTw?si=r-ThDVzgEHlqyOEV
а ти може чув, що у нас війна? чи ти не чув? логічно що люди озброюються.
Рекет фактично процвітає.
Як там Країна Мрій себе рекламувала ? - поляки їдуть на заробітки в ТЦК
Так такі розслідування можна проводити по всім співробітникам тцк, бо всі вони замішані в воєнних злочинах проти цивільного населення.
Сподіваюсь що після зміни влади це людське сміття пересаджають всіх до єдиного.