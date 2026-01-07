Військові ТЦК могли побити та утримувати чоловіка на Миколаївщині: поліція почала розслідування
Поліція Миколаївщини розпочала досудове розслідування після заяви 40-річного чоловіка про те, що його незаконно утримували та били у ТЦК та СП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Правоохоронці отримали заяву від 40-річного чоловіка про те, що у період часу з 25 грудня 2025 року по 6 січня поточного року його "незаконно утримували та наносили тілесні ушкодження військовослужбовці одного із ТЦК та СП".
- Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу". За це загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Зараз проводять слідчі дії щодо встановлення усіх обставин події та причетних людей.
Реакція ТЦК
У Миколаївському обласному ТЦК та СП заявили, що командування знає про "інцидент", який трапився у Вознесенському районному терцентрі.
Там також розпочали службове розслідування, а командування надає "повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини".
"Позиція керівництва однозначна: якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання", - додали у ТЦК.
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Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").
Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.
Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.
Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".
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Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.