Військові ТЦК могли побити та утримувати чоловіка на Миколаївщині: поліція почала розслідування

Поліція Миколаївщини розпочала досудове розслідування після заяви 40-річного чоловіка про те, що його незаконно утримували та били у ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Правоохоронці отримали заяву від 40-річного чоловіка про те, що у період часу з 25 грудня 2025 року по 6 січня поточного року його "незаконно утримували та наносили тілесні ушкодження військовослужбовці одного із ТЦК та СП".

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу". За це загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Зараз проводять слідчі дії щодо встановлення усіх обставин події та причетних людей.

Читайте також: Разом з начальником знущався з військовозобов’язаних: викрито військового РТЦК на Прикарпатті, - ДБР. ФОТО

Реакція ТЦК

У Миколаївському обласному ТЦК та СП заявили, що командування знає про "інцидент", який трапився у Вознесенському районному терцентрі.

Там також розпочали службове розслідування, а командування надає "повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини".

"Позиція керівництва однозначна: якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання", - додали у ТЦК.

Також читайте: Вимагав у військовослужбовця ТЦК $100 тис. нібито для працівників ДБР: затримано шахрая. ФОТОрепортаж