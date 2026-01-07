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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Військові ТЦК могли побити та утримувати чоловіка на Миколаївщині: поліція почала розслідування

тцк

Поліція Миколаївщини розпочала досудове розслідування після заяви 40-річного чоловіка про те, що його незаконно утримували та били у ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Правоохоронці отримали заяву від 40-річного чоловіка про те, що у період часу з 25 грудня 2025 року по 6 січня поточного року його "незаконно утримували та наносили тілесні ушкодження військовослужбовці одного із ТЦК та СП".

  • Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу". За це загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Зараз проводять слідчі дії щодо встановлення усіх обставин події та причетних людей.

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Реакція ТЦК

У Миколаївському обласному ТЦК та СП заявили, що командування знає про "інцидент", який трапився у Вознесенському районному терцентрі.

Там також розпочали службове розслідування, а командування надає "повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини".

"Позиція керівництва однозначна: якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання", - додали у ТЦК.

Також читайте: Вимагав у військовослужбовця ТЦК $100 тис. нібито для працівників ДБР: затримано шахрая. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаївська область (2505) Нацполіція (15857) ТЦК та СП (1292)
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Топ коментарі
+23
Тобто тцк мобілізує зрадників, ворогів та вбивць? Прикольно. І чого ж цікаво ці чебуреки видалили свій допис...
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07.01.2026 20:54 Відповісти
+21
Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

💡 Що це означає?



Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

***

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
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07.01.2026 20:44 Відповісти
+21
Це пенс з висохшим мозком. Воно не здатне аналізувати. Несе одну і ту ж маячню - якщо вас не вб'ють буряти- то вб'ють солдати нато. Коло замкнулось і всім прийде кінець. Ще і запитує- чому ти ще не на кладовищі? Мабуть боїться вмерти раніше всіх.
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07.01.2026 20:53 Відповісти

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