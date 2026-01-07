Вимагав у військовослужбовця ТЦК $100 тис. нібито для працівників ДБР: затримано шахрая. ФОТОрепортаж
Мешканець Києва намагався шахрайськими діями видурити 100 тис. доларів у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Його затримали працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито "посередник" від ДБР. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). Щоб "уникнути проблем", шахрай пропонував "вирішити питання" за 100 тис. доларів.
Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало - чоловік просто вигадав цю історію, щоб "заробити" гроші, яких у військового не було.
У разі відмови платити він погрожував "притягненням до кримінальної відповідальності", а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці.
Затримання шахрая
Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі 50 тис. доларів.
Шахраю повідомлено про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
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За якусь дрібницю в $100 000 гарну людину покарають.
Він же собі потім ще б наколядував...