Пенсіонерка у Києві віддала шахраю понад 1,4 млн грн – думала, що він з СБУ, - поліція

У Києві 74-річна жінка віддала всі свої кошти невідомому чоловіку, який представився співробітником СБУ. Шахрай переконав, що її кошти потрібно "перевірити" на причетність до країни-агресора.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пенсіонерка звернулася до Дарницького управління поліції через кілька днів після того, як невідомий чоловік забрав її кошти.

Правоохоронці з’ясували, що на мобільний телефон жінки зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Чоловік переконав киянку, що її номер нібито відображається на території Росії. Тому всі кошти, які зберігаються у неї вдома, потрібно "перевірити" на причетність до незаконної діяльності.

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Пенсіонерка погодилася та передала чоловіку, який прибув на заздалегідь узгоджену зустріч, всі свої заощадження — понад 21 000 доларів, майже 5 000 євро та близько 285 000 гривень.

Затримання шахрая

Правоохоронці встановили та розшукали так званого "кур’єра". Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який не має жодного відношення до правоохоронних органів.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування, поліціянти встановлюють інших учасників схеми.

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