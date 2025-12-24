Шахрайство під приводом постачання дронів для ЗСУ: повідомлено про підозру киянину, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 35-річному киянину у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Встановлено, що підозрюваний увійшов до кола спілкування волонтерів, благодійників та інших людей, які допомагають ЗСУ, де позиціонував себе як надійного постачальника дронів та інших речей для військових з-за кордону. При цьому чоловік представлявся іменем свого брата.

Зазначається, що для того, щоб йому довіряли та рекомендували знайомим, кільком людям підозрюваний дійсно придбав дрони у країнах Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Привласнили понад 50 мільйонів гривень: поліцейські викрили шахраїв у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Отримав $30 тис. і зник

У вересні 2023 року, підозрюваний отримав від потенційного покупця 30 тисяч доларів – частину готівкою, частину на криптогаманець. За ці гроші за 5-7 днів він обіцяв придбати для нього за кордоном та поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t.

Обіцяних дронів покупець не побачив і досі. Тривалий час підозрюваний розповідав покупцю про проблеми на кордоні, просив почекати, надсилав фото, а згодом вимкнув телефон і почав переховуватись.

Раніше вже був засуджений за шахрайство

Зазначається, що у 2017 році цей чоловік вже був засуджений за шахрайство до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Тоді він пропонував підприємцям привезти з-за кордону Iphone за вигідними цінами, зібравши понад 200 тис. доларів США.

Також читайте: Ошукала військових від імені фонду співачки Ірини Федишин: жінку засудили до 3 років за ґратами

Взяли під варту у залі суду

У квартирі, де мешкав підозрюваний, під час обшуку знайшли маски, які він використовував для конспірації, а також списки його замовників, тож наразі встановлюються інші постраждалі внаслідок шахрайства.

Підозрюваному у шахрайстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 097 058 гривень. Його взято під варту у залі суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ: викрито трьох шахраїв, - Нацполіція. ФОТО