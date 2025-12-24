Мошенничество под предлогом поставки дронов для ВСУ: киевлянину сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТО

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 35-летнему киевлянину в совершении мошенничества в особо крупных размерах, повторно, в условиях военного положения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что подозреваемый вошел в круг общения волонтеров, благотворителей и других людей, которые помогают ВСУ, где позиционировал себя как надежного поставщика дронов и других вещей для военных из-за рубежа. При этом мужчина представлялся именем своего брата.

Отмечается, что для того, чтобы ему доверяли и рекомендовали знакомым, нескольким людям подозреваемый действительно приобрел дроны в странах Европы.

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Получил $30 тыс. и исчез

В сентябре 2023 года подозреваемый получил от потенциального покупателя 30 тысяч долларов – часть наличными, часть на криптокошелек. За эти деньги за 5-7 дней он обещал приобрести для него за границей и поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t.

Обещанных дронов покупатель до сих пор не увидел. Долгое время подозреваемый рассказывал покупателю о проблемах на границе, просил подождать, присылал фото, а затем выключил телефон и начал скрываться.

Ранее уже был осужден за мошенничество

Отмечается, что в 2017 году этот мужчина уже был осужден за мошенничество к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Тогда он предлагал предпринимателям привезти из-за границы Iphone по выгодным ценам, собрав более 200 тыс. долларов США.

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Взяли под стражу в зале суда

В квартире, где проживал подозреваемый, во время обыска нашли маски, которые он использовал для конспирации, а также списки его заказчиков, поэтому сейчас устанавливаются другие пострадавшие в результате мошенничества.

Подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1 097 058 гривен. Он взят под стражу в зале суда.

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