Обманула военных от имени фонда певицы Ирины Федишин: женщину приговорили к 3 годам за решеткой
Во Львове суд вынес приговор 24-летней женщине, к обманула военнослужащих.
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, информируетЦензор.НЕТ.
Обманула военных на более чем 10 тысяч гривен
Прокуроры доказали в суде, что в апреле этого года уроженка Закарпатья через мошенническую схему получила деньги военных.
На платформе TikTok она следила за страницей фонда Федишин, где в комментариях к видео подыскивала тех, кому необходима помощь с автомобилями для выполнения боевых задач на фронте.
В дальнейшем с военными связывались и говорили, мол, автомобили могут передать бесплатно, однако необходимо оплатить топливо для транспортировки к месту дислокации.
Подозрение и суд
Так, женщина обманула трех военнослужащих на общую сумму 12 300 гривен. Средства потратила по своему усмотрению.
Разоблачить мошенническую схему удалось после того, как один из обманутых военнослужащих обратился непосредственно в фонд Федишин.
За мошенничество ее приговорили к трем годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.
