Ошукала військових від імені фонду співачки Ірини Федишин: жінку засудили до 3 років за ґратами

У Львові суд виніс вирок 24-річній жінці, яка, вдаючи представницю благодійного фонду співачки Ірини Федишин, ошукала військовослужбовців.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Ошукала військових на понад 10 тисяч гривень

Прокурори довели в суді, що у квітні цього року уродженка Закарпаття через шахрайську схему отримала гроші військових.

На платформі TikTok вона стежила за сторінкою фонду Федишин, де в коментарях до відео підшукувала тих, кому необхідна допомога з автівками для виконання бойових завдань на фронті.

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Надалі з військовими зв'язувалися й казали, мовляв, авто можуть передати безоплатно, проте необхідно оплатити пальне для транспортування до місця дислокації.

Підозра та суд

Так, жінка ошукала трьох військовослужбовців на загальну суму 12 300 гривень. Кошти витратила на власний розсуд.

Викрити шахрайську схему вдалося після того, як один з ошуканих військовослужбовців звернувся безпосередньо у фонд Федишин.

За шахрайство її засудили до трьох років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

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