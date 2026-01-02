РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10713 посетителей онлайн
Новости Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
1 920 31

Пенсионерка в Киеве отдала мошеннику более 1,4 млн грн – думала, что он из СБУ, - полиция

В Киеве пенсионерка отдала более 1,4 млн грн псевдосотруднику СБУ на "проверку"

В Киеве 74-летняя женщина отдала все свои средства неизвестному мужчине, который представился сотрудником СБУ. Мошенник убедил, что ее средства нужно "проверить" на причастность к стране-агрессору.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Пенсионерка обратилась в Дарницкое управление полиции через несколько дней после того, как неизвестный мужчина забрал ее деньги.

Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Мужчина убедил киевлянку, что ее номер якобы отображается на территории России. Поэтому все средства, хранящиеся у нее дома, нужно "проверить" на причастность к незаконной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $100 тыс. обещал предпринимателям "решить" налоговые вопросы: СБУ задержала адвоката Коломойского (обновлено)

  • Пенсионерка согласилась и передала мужчине, который прибыл на заранее согласованную встречу, все свои сбережения — более 21 000 долларов, почти 5 000 евро и около 285 000 гривен.

Задержание мошенника

Правоохранители установили и разыскали так называемого "курьера". Им оказался 31-летний местный житель, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают других участников схемы.

Читайте также: Мошенничество под предлогом поставки дронов для ВСУ: киевлянину сообщено о подозрении, — Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26494) мошенничество (1320) Нацполиция (17019) СБУ (20741)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
чомусь думаю, що то не власні кошти тої пенсіонерки. З таким ІQ таку суму назбирати неможливо. Та й заради просто пенсіонерки менти рвати грунт під собою (щоб так одразу знайти злодія) не будуть...
показать весь комментарий
02.01.2026 16:39 Ответить
+6
Може щось сплутали, 1,4млн. Це як вона їх заробила, мабуть суддя, або діти в правоохоронних органах, хоча може вчителька, тоді може бути 4 тис. доларів зарплати, то і пенсії мабуть вистачить
показать весь комментарий
02.01.2026 16:36 Ответить
+5
З таким IQ представники при владі
показать весь комментарий
02.01.2026 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші спустив в казино? - чи не встиг?
показать весь комментарий
02.01.2026 16:35 Ответить
Може щось сплутали, 1,4млн. Це як вона їх заробила, мабуть суддя, або діти в правоохоронних органах, хоча може вчителька, тоді може бути 4 тис. доларів зарплати, то і пенсії мабуть вистачить
показать весь комментарий
02.01.2026 16:36 Ответить
Курєри знають до кого приходити
показать весь комментарий
02.01.2026 16:40 Ответить
Тупа,як дерево,отже якась бувша членкиня
показать весь комментарий
02.01.2026 16:45 Ответить
Ви молоді хибуєте на розум, так само як і ця 74-річна пенсіонерка,
йдеться про 1,4 млн. гривень, а не євро чи доларів,
якщо людина працювала все життя, і пенсію отримувала, вона накопичить такі гроші,
старі люди банкам не довіряють після того як купа їх луснула, починаючи від розпіареного банку "Україна" і безлічі інших,
натомість з певного віку збирають гроші на поховання, на надгробок (надмогильний пам'ятник), а ще треба на поминальні обіди - в день поховання, на дев'ятини, на сороковини, на річницю, не хочуть це залишати на дітей, звісно, якщо вони є,
у людина, що стала слабшати розумом у певному сенсі трагедія, хоч і не втратила близьку людину, але може до часу померти від потрясіння,
не там шукаєте корупцію.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:04 Ответить
зекі звонять з тюрми
телефони їм туди дають вертухаї з мінюсту за гроші
бо ******** смартфон як не старайся у сраку не запхнеш
показать весь комментарий
02.01.2026 16:39 Ответить
чомусь думаю, що то не власні кошти тої пенсіонерки. З таким ІQ таку суму назбирати неможливо. Та й заради просто пенсіонерки менти рвати грунт під собою (щоб так одразу знайти злодія) не будуть...
показать весь комментарий
02.01.2026 16:39 Ответить
З таким IQ представники при владі
показать весь комментарий
02.01.2026 16:46 Ответить
Не думаю, що вона тупіша за зелених сосен, сексологинь та інших "безуглих"
показать весь комментарий
02.01.2026 16:51 Ответить
Як цікаво. А чия ж вона мама?
показать весь комментарий
02.01.2026 16:44 Ответить
Що ж це за "пенсіонерки", з мільйонами гривень?... І що ж так легко "повелася"? Припускаю, що її гроші "посмерджують"...
показать весь комментарий
02.01.2026 16:48 Ответить
підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

А скільки має отримати міндіч?
Під статтю підпадає - є і група, і змова, і розмір
показать весь комментарий
02.01.2026 16:51 Ответить
скоріш за все щось продала, або зняла в банку, навідник (із банку - дуже часто, особливо телефонним шахраям в колцентри, хтось хто має доступ до БД, або сторона договору - рідко, або посередник (нотаріус, юрист і т.п. ) - ймовірність є, або родич, сусід) передав інфу виконавцю - той реалізував. Щоб спіймати: перевірити тих хто знав про гроші на наявність компромату, в 80% випадків злочин майже розкритий. Проте ні це просто, у шахраїв є криша (банки контролює СБУ наприклад, дивний збіг), а якщо не має то це дойна корова, яка буде ділитись ...
показать весь комментарий
02.01.2026 16:51 Ответить
П.С. Крайнього назначили от і все, порішали щоб не мобілізувати
показать весь комментарий
02.01.2026 16:53 Ответить
фигассе суммы....
показать весь комментарий
02.01.2026 16:52 Ответить
пенсіонерка прокурорка
показать весь комментарий
02.01.2026 16:57 Ответить
Зхоже бо віддала гроші "сбу"є грішки
показать весь комментарий
02.01.2026 17:41 Ответить
Це що, рекламна стаття на тему: ...як добре стали жити пенсіонери в "кінці_епохи_бідности" (с) ?
показать весь комментарий
02.01.2026 16:58 Ответить
ага ,в мене пенсія 3000
показать весь комментарий
02.01.2026 17:01 Ответить
Виходить,що Ви мало працювали.Бо в мене за 40 років стажу цілих 3400гр.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:22 Ответить
працюй не працюй все одно отримаєш 3000
показать весь комментарий
02.01.2026 17:24 Ответить
Треба було нам з Вами йти в прокурори - мали-б 200тис.гр. пенсіїї в 45 років.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:33 Ответить
я в пожежники пішов
показать весь комментарий
02.01.2026 17:36 Ответить
Не в рифму якось скромно
показать весь комментарий
02.01.2026 17:39 Ответить
В мене пенсія 3096,60 грн. Та ще оренда нерухомості приносить 65000 грн. Може замість того щоб по молодості фігнею страждати треба було отримувати вищу освіту та працювати? Я працював + в 90-х не за пляшку горілки ваучери продавав. Те що ви ніх..ра не робили не означає що вам повині щось давати.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:51 Ответить
А кажуть, що у нас пенсіонери погано живуть...
показать весь комментарий
02.01.2026 17:09 Ответить
Потужна пенсіонерка....
показать весь комментарий
02.01.2026 17:40 Ответить
Вже за 1,4 гривень тут обсмоктали. Ау, це не доларів і це Київ. Вона могла мати квартиру і здавати. Може просто все життя складала.
показать весь комментарий
02.01.2026 17:42 Ответить
Хтось цьому шахраю дав 100% наводку на ,, бідну" пенсіонерку 🙁
показать весь комментарий
02.01.2026 17:45 Ответить
Навіть мені, з моєю шахтарською пенсією, потрібно 7,5 років, щоб зібрати таку суму. І це при умові, що я не буду ні їсти, ні пити, ні купувати будь що взагалі. Не проста ця бабулька, ой не проста...
показать весь комментарий
02.01.2026 17:49 Ответить
 
 