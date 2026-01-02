Пенсионерка в Киеве отдала мошеннику более 1,4 млн грн – думала, что он из СБУ, - полиция

В Киеве 74-летняя женщина отдала все свои средства неизвестному мужчине, который представился сотрудником СБУ. Мошенник убедил, что ее средства нужно "проверить" на причастность к стране-агрессору.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Пенсионерка обратилась в Дарницкое управление полиции через несколько дней после того, как неизвестный мужчина забрал ее деньги.

Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Мужчина убедил киевлянку, что ее номер якобы отображается на территории России. Поэтому все средства, хранящиеся у нее дома, нужно "проверить" на причастность к незаконной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $100 тыс. обещал предпринимателям "решить" налоговые вопросы: СБУ задержала адвоката Коломойского (обновлено)

Пенсионерка согласилась и передала мужчине, который прибыл на заранее согласованную встречу, все свои сбережения — более 21 000 долларов, почти 5 000 евро и около 285 000 гривен.

Задержание мошенника

Правоохранители установили и разыскали так называемого "курьера". Им оказался 31-летний местный житель, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают других участников схемы.

Читайте также: Мошенничество под предлогом поставки дронов для ВСУ: киевлянину сообщено о подозрении, — Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж