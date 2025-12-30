За $100 тыс. обещал предпринимателям "решить" налоговые вопросы: СБУ задержала адвоката в Киеве

В Киеве разоблачили адвоката, который выманивал деньги у предпринимателей, обещая "решить" налоговые вопросы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, фигурант требовал у руководства одной из столичных компаний 100 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал свою помощь в "решении" налоговых вопросов, которые, по словам адвоката, присутствуют в бухгалтерии предприятия.

Читайте также: Убытки более 1,5 млн грн: чиновницу из Черниговской области подозревают в махинациях с помощью от ООН на твердое топливо

"Фигурант утверждал бизнесменам, что у него якобы есть инсайдерская информация от контролирующих органов и если предприниматели откажутся платить ему, то им придется отчислить в государственный бюджет почти 1 млрд грн штрафа.

Он регулярно давил на своих жертв, используя манипуляции и психологическое давление", - говорится в сообщении.

Когда предприниматели согласились отдать средства, адвокат привлек своего знакомого в качестве посредника для передачи денег.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов.

Читайте также: В Днепропетровской области разоблачена сеть незаконных "реабилитационных центров": там содержалось 300 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и дополнительной квалификации преступных действий.

Читайте также: Задержан киевлянин, который "засветил" работу и позиции украинской ПВО во время обстрелов Киева, - СБУ