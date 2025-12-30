За $100 тыс. обещал предпринимателям "решить" налоговые вопросы: СБУ задержала адвоката в Киеве
В Киеве разоблачили адвоката, который выманивал деньги у предпринимателей, обещая "решить" налоговые вопросы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, фигурант требовал у руководства одной из столичных компаний 100 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал свою помощь в "решении" налоговых вопросов, которые, по словам адвоката, присутствуют в бухгалтерии предприятия.
"Фигурант утверждал бизнесменам, что у него якобы есть инсайдерская информация от контролирующих органов и если предприниматели откажутся платить ему, то им придется отчислить в государственный бюджет почти 1 млрд грн штрафа.
Он регулярно давил на своих жертв, используя манипуляции и психологическое давление", - говорится в сообщении.
Когда предприниматели согласились отдать средства, адвокат привлек своего знакомого в качестве посредника для передачи денег.
Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов.
В настоящее время адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и дополнительной квалификации преступных действий.
яким боком сбу до вирішення податкових питань?????
скільки ще, українськими законами будуть підтиратися????