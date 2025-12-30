РУС
Новости Мошеннические схемы
627 3

За $100 тыс. обещал предпринимателям "решить" налоговые вопросы: СБУ задержала адвоката в Киеве

Адвокат пытался выманить 100 тыс. долларов у предпринимателей

В Киеве разоблачили адвоката, который выманивал деньги у предпринимателей, обещая "решить" налоговые вопросы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, фигурант требовал у руководства одной из столичных компаний 100 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал свою помощь в "решении" налоговых вопросов, которые, по словам адвоката, присутствуют в бухгалтерии предприятия.

"Фигурант утверждал бизнесменам, что у него якобы есть инсайдерская информация от контролирующих органов и если предприниматели откажутся платить ему, то им придется отчислить в государственный бюджет почти 1 млрд грн штрафа.

Он регулярно давил на своих жертв, используя манипуляции и психологическое давление", - говорится в сообщении.

Когда предприниматели согласились отдать средства, адвокат привлек своего знакомого в качестве посредника для передачи денег.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов.

В настоящее время адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и дополнительной квалификации преступных действий.

Автор: 

Киев (26492) мошенничество (1319) СБУ (20737)
Під час війни не погано зажили адвокати мсек судді прокурори бо все вирішувати бабло а де не вирішувати там велике бабло рушає адвокати це паразити гірше глистів як депутати біосміття проститутки
30.12.2025 14:32 Ответить
чергове питання без відповіді!!!!
яким боком сбу до вирішення податкових питань?????
скільки ще, українськими законами будуть підтиратися????
30.12.2025 14:41 Ответить
Залишається питання - так були "податкові проблеми" на мільярд, чи ні?? Може,як дуже часто буває, бізнесмени вирішили,що краще зробити "показник" органам, а ті,з подякою, закриють очі,за меншу суму, на "податкові проблеми"та ще і отримають заохочення від керівництва за "оперативну" роботу??
30.12.2025 15:06 Ответить
 
 