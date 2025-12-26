В Днепропетровской области разоблачена сеть незаконных "реабилитационных центров": удерживали 300 человек. ВИДЕО+ФОТО

Под видом реабилитации лишили свободы почти 300 человек: в Днепропетровской области полицейские разоблачили сеть незаконных "реабилитационных центров".

По данным следствия, сеть реабилитационных центров действовала на территории городов Шахтерское Синельниковского района и Желтые Воды Каменского района, сообщает Цензор.НЕТ.

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Учреждения действовали без каких-либо разрешений и лицензий

Людей, страдавших алкогольной или наркотической зависимостью, содержали в ненадлежащих условиях под видом "лечения" и "социальной помощи".

Правоохранители провели семь обысков в помещениях, где фактически функционировали незаконные центры, и по местам проживания фигурантов.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, документы, печати общественной организации, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

В целом правоохранители установили почти 300 человек, которые находились в этих заведениях

Среди содержавшихся - семеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, которые находились в заведении без родителей или законных представителей.















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