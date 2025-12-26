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В Днепропетровской области разоблачена сеть незаконных "реабилитационных центров": удерживали 300 человек. ВИДЕО+ФОТО

Под видом реабилитации лишили свободы почти 300 человек: в Днепропетровской области полицейские разоблачили сеть незаконных "реабилитационных центров".

По данным следствия, сеть реабилитационных центров действовала на территории городов Шахтерское Синельниковского района и Желтые Воды Каменского района, сообщает Цензор.НЕТ.

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Учреждения действовали без каких-либо разрешений и лицензий

Людей, страдавших алкогольной или наркотической зависимостью, содержали в ненадлежащих условиях под видом "лечения" и "социальной помощи".

Правоохранители провели семь обысков в помещениях, где фактически функционировали незаконные центры, и по местам проживания фигурантов.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, документы, печати общественной организации, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

В целом правоохранители установили почти 300 человек, которые находились в этих заведениях

Среди содержавшихся - семеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, которые находились в заведении без родителей или законных представителей.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

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Автор: 

мошенничество (1378) Нацполиция (17060) реабилитация (355) Днепропетровская область (5416) Желтые Воды (3) Шахтерское (10)
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Топ комментарии
+7
АУ ПОЛІЦІЯ!! Треба відносно кожного "утриманого" перевірити так званих попечителів,опікунів та інші "договірні" відносини,ЩО ДО НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ЖИТЛОМ АЛКОНАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ. Впевнений,що переважна більшість утриманих вже житла позбавлена шахраями,або схилялася ...
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26.12.2025 17:12 Ответить
+3
Навалило тобі в панталони.
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26.12.2025 17:13 Ответить
+2
Людей, які мали алкогольну або наркотичну залежність, утримували у неналежних умовах під виглядом "лікування" та "соціальної допомоги"

Соціальної підтримки
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26.12.2025 17:03 Ответить

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