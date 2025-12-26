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Новини Фото Шахрайські схеми
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На Дніпропетровщині викрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів": утримувалось 300 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під виглядом реабілітації позбавили волі майже 300 людей: на Дніпропетровщині поліцейські викрили мережу незаконних "реабілітаційних центрів".

За даними слідства, мережа реабілітаційних центрів діяла на території міст Шахтарське Синельниківського району та Жовті Води Кам’янського району, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклади діяли без будь-яких дозволів і ліцензій

Людей, які мали алкогольну або наркотичну залежність, утримували у неналежних умовах під виглядом "лікування" та "соціальної допомоги".

Правоохоронці провели сім обшуків у приміщеннях, де фактично функціонували незаконні центри та за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документи, печатки громадської організації, чорнові записи, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.

Загалом правоохоронці встановили майже 300 осіб, які перебували в цих закладах

Серед утримуваних - семеро неповнолітніх віком від 14 до 18 років, яких перебували в закладі без батьків або законних представників.

поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція

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Автор: 

шахрайство (1299) Нацполіція (15840) реабілітація (343) Дніпропетровська область (5241) Жовті Води (3) Шахтарське (10)
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Топ коментарі
+7
АУ ПОЛІЦІЯ!! Треба відносно кожного "утриманого" перевірити так званих попечителів,опікунів та інші "договірні" відносини,ЩО ДО НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ЖИТЛОМ АЛКОНАРКОЗАЛЕЖНИХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ. Впевнений,що переважна більшість утриманих вже житла позбавлена шахраями,або схилялася ...
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26.12.2025 17:12 Відповісти
+3
Навалило тобі в панталони.
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26.12.2025 17:13 Відповісти
+2
Людей, які мали алкогольну або наркотичну залежність, утримували у неналежних умовах під виглядом "лікування" та "соціальної допомоги"

Соціальної підтримки
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26.12.2025 17:03 Відповісти

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