На Дніпропетровщині викрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів": утримувалось 300 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під виглядом реабілітації позбавили волі майже 300 людей: на Дніпропетровщині поліцейські викрили мережу незаконних "реабілітаційних центрів".
За даними слідства, мережа реабілітаційних центрів діяла на території міст Шахтарське Синельниківського району та Жовті Води Кам’янського району, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заклади діяли без будь-яких дозволів і ліцензій
Людей, які мали алкогольну або наркотичну залежність, утримували у неналежних умовах під виглядом "лікування" та "соціальної допомоги".
Правоохоронці провели сім обшуків у приміщеннях, де фактично функціонували незаконні центри та за місцями проживання фігурантів.
Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документи, печатки громадської організації, чорнові записи, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.
Загалом правоохоронці встановили майже 300 осіб, які перебували в цих закладах
Серед утримуваних - семеро неповнолітніх віком від 14 до 18 років, яких перебували в закладі без батьків або законних представників.
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