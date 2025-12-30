Задержан киевлянин, который "засветил" работу и позиции украинской ПВО во время обстрелов Киева, - СБУ

Служба безопасности раскрыла еще один факт несанкционированного распространения информации о дислокации и боевой работе Сил обороны Украины.

Так, в Киеве задержан местный житель, который "сливал" в соцсети видео, на которых зафиксирована работа противовоздушной обороны столицы.

Мужчина снимал работу ПВО

"Проживая на верхнем этаже многоквартирного высотного дома, мужчина фиксировал на телефонную камеру расположение украинской ПВО, которая "работала" по российским воздушным целям", - говорится в сообщении.

Затем он публиковал отснятые файлы в групповом чате в Телеграме и на Инстаграм-странице своего предприятия с общим количеством более 13 тыс. подписчиков.

Враг использовал данные для новостей атак

Таким образом, враг мог использовать "подсвеченные" геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта.

Во время обысков по месту жительства киевлянина обнаружен смартфон с доказательствами несанкционированной съемки и распространения оборонных сведений.

Что грозит мужчине?

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и публиковать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны Украины, а также последствиях российских обстрелов.

"Распространение такой информации расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, наказуемым в соответствии с законом", - отмечают в СБУ.