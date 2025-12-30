Затримано киянина, який "засвітив" роботу і позиції української ППО під час обстрілів Києва, - СБУ

Служба безпеки викрила ще один факт несанкціонованого поширення інформації про дислокацію та бойову роботу Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Так у Києві затримано місцевого жителя, який "зливав" у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці.

Чоловік знімав роботу ППО

"Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, яка "працювала" по російських повітряних цілях", - йдеться у повідомленні.

Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у Телеграмі та на Інстаграм-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників.

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Ворог використав дані для новин атак

Таким чином ворог міг використати "підсвічені" геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання киянина виявлено смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей.

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Що чоловіку загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки вкотре наголошує про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони України, а також наслідки російських обстрілів.

"Поширення такої інформації розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - наголошують у СБУ.