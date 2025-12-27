Ігнат про особливості сьогоднішньої атаки РФ: Складно, коли все летить на Київ

У ніч на 27 грудня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів.

Про особливості російського обстрілу розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Щільна атака на один регіон

"Характер атаки який - рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України і область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога.

Працюють, як ви знаєте, наземні системи, працює авіація, потрібна координація дій органів військового управління на невеликій території. Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога", - розповів він.

Також читайте: РФ застосувала 40 ракет та понад 500 БпЛА. ППО знищила 503 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

За словами Ігната, якщо відбувається атака із застосуванням саме крилатих ракет, безумовно, авіацію задіюють.

"Це і F-16, можуть бути і Mirage, є ще і МіГ-29, Су-27. F-16 ефективно відпрацьовують, і цієї атаки теж вони застосовувалися", - додав він.

Особливість атаки

За словами Ігната, цього рабу особливість атаки була іншою, ніж минулого разу, коли ракети летіли фактично через багато областей, де можливість була їх перехоплювати на маршруті, що і було зроблено минулого удару. Цього разу менше таких шансів було для перехоплення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж

"Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за "шахедами", і роботу наземних засобів", - додав він.

Що передувало?