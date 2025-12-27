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Новини Масований комбінований удар
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Ігнат про особливості сьогоднішньої атаки РФ: Складно, коли все летить на Київ

Атака на Київ 27 грудня

У ніч на 27 грудня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів.

Про особливості російського обстрілу розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

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Щільна атака на один регіон

"Характер атаки який - рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України і область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога.

Працюють, як ви знаєте, наземні системи, працює авіація, потрібна координація дій органів військового управління на невеликій території. Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога", - розповів він.

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За словами Ігната, якщо відбувається атака із застосуванням саме крилатих ракет, безумовно, авіацію задіюють.

"Це і F-16, можуть бути і Mirage, є ще і МіГ-29, Су-27. F-16 ефективно відпрацьовують, і цієї атаки теж вони застосовувалися", - додав він.

Особливість атаки

За словами Ігната, цього рабу особливість атаки була іншою, ніж минулого разу, коли ракети летіли фактично через багато областей, де можливість була їх перехоплювати на маршруті, що і було зроблено минулого удару. Цього разу менше таких шансів було для перехоплення.

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"Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за "шахедами", і роботу наземних засобів", - додав він.

Що передувало?

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

Автор: 

Київ (21098) обстріл (35110) ППО (4269) Ігнат Юрій (874) Повітряні атаки на Київ (1056)
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Топ коментарі
+26
а як же тисячі дронів перехоплювачів .. які Оманська Гнида впіхував Стармеру ?
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27.12.2025 22:56 Відповісти
+21
Читаючи коментар пана Юрія Ігнате, складється відверте враження повного виправдення ним злочинної бездіяльності z-еленої влади, а це й зрозуміло, бо інакше він на цій теплій посаді не сіидів, і свої бла-бла-бла на всі боки не розводив.
Бо ці бла-бла-бал, на фоні загиблих, знедолених Українців просто БІСЯТЬ!
У Ігната на все є виправдання, окрім відвертих зізнань - z-елена влада прогнила!
Геть z-елених від керма держави!
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27.12.2025 23:07 Відповісти
+16
А Київське ППО поїхала супроводжувати zенералісімуса до польського кордону?
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27.12.2025 22:58 Відповісти

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