РФ застосувала 40 ракет та понад 500 БпЛА. ППО знищила 503 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

В ніч на 27 грудня противник завдав комбінованого удару по Київщині з використанням БпЛА та ракет. ППО України знешкодила 503 повітряні цілі, пошкодження зафіксовано на 30 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – "шахеди");

10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. – РФ);

7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської обл. - РФ);

2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

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Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

19 крилатих ракет Х-101.

Наслідки ворожого удару

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях.

Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА в повітрі. Дотримуйтесь заходів безпеки!

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