Россия применила 40 ракет и более 500 БПЛА. ПВО уничтожила 503 цели врага, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 27 декабря противник нанес комбинированный удар по Киевской области с использованием БПЛА и ракет. ПВО Украины обезвредила 503 воздушные цели, повреждения зафиксированы в 30 локациях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 559 средств воздушного нападения – 40 ракет и 519 БПЛА различных типов:
- 519 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым (около 300 из них – "шахеды");
- 10 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Рязанская, Брянская обл. – РФ);
- 7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска – Ростовская область, акватория Черного моря);
- 21 крылатая ракета Х-101 (районы пусков – воздушное пространство Вологодской обл. – РФ);
- 2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 13.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели:
- 474 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;
- 19 крылатых ракет Х-101.
Последствия вражеского удара
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА на 30 локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях.
Кроме того, одна из ракет не достигла целей, информация о 15 (локационно потерянных) БПЛА уточняется, несколько вражеских БПЛА в воздухе. Соблюдайте меры безопасности!
