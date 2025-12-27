Россия применила 40 ракет и более 500 БПЛА. ПВО уничтожила 503 цели врага, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 декабря противник нанес комбинированный удар по Киевской области с использованием БПЛА и ракет. ПВО Украины обезвредила 503 воздушные цели, повреждения зафиксированы в 30 локациях.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 559 средств воздушного нападения – 40 ракет и 519 БПЛА различных типов:

519 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым (около 300 из них – "шахеды");

10 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Рязанская, Брянская обл. – РФ);

7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска – Ростовская область, акватория Черного моря);

21 крылатая ракета Х-101 (районы пусков – воздушное пространство Вологодской обл. – РФ);

2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели:

474 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;

19 крылатых ракет Х-101.

Последствия вражеского удара

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА на 30 локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях.

Кроме того, одна из ракет не достигла целей, информация о 15 (локационно потерянных) БПЛА уточняется, несколько вражеских БПЛА в воздухе. Соблюдайте меры безопасности!

