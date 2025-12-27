Атака РФ на Киев: 1 человек погиб, более 20 ранены, повреждено более 10 домов, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате очередной российской атаки зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В Киеве более 10 поврежденных жилых домов в разных районах города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий атаки

Спасатели оперативно ликвидируют пожары, разбирают завалы. Полиция и ГСЧС эвакуировали из гериатрического пансионата в Дарницком районе 68 человек.

"Есть информация о возможном пребывании человека под завалами в Днепровском районе Киева - поисковые работы продолжаются", - уточнил он.

Есть жертва и раненые в Киеве

На данный момент известно об одном погибшем и более 20 раненых в столице.

По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви.

"Все службы МВД работают в усиленном режиме. На локациях, где наибольшие разрушения жилых объектов, ГСЧС разворачивает мобильные модули обогрева.

Опасность сохраняется в ряде регионов страны. Не покидайте укрытий до отбоя", - говорится в сообщении.

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Последствия



















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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях. Как сообщил Владимир Зеленский, РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев.

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