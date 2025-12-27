Атака РФ на Київ: одна людина загинула, понад 20 поранених, пошкоджено більше 10 будинків, - Клименко. ФОТОрепортаж

Унаслідок чергової російської атаки зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. У Києві понад 10 пошкоджених житлових будинків у різних районах міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків атаки

Рятувальники оперативно ліквідовують пожежі, розбирають завали. Поліція та ДСНС евакуювали з геріатричного пансіонату в Дарницькому районі 68 людей.

"Є інформація про можливе перебування людини під завалами в Дніпровському районі Києва - пошукові роботи тривають", - уточнив він.

Є жертва та поранені у Києві

Станом на зараз відомо про одного загиблого та більш ніж 20 поранених людей у столиці.

По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів. Є загибла людина у Білій Церкві.

"Усі служби МВС працюють у посиленому режимі. На локаціях, де найбільші руйнації житлових обʼєктів, ДСНС розгортає мобільні модулі обігріву.

Небезпека зберігається у низці регіонів країни. Не покидайте укриттів до відбою", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки



















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Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях. Як повідомив Володимир Зеленський, РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ.

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