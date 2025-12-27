Атака РФ на Київ: одна людина загинула, понад 20 поранених, пошкоджено більше 10 будинків, - Клименко. ФОТОрепортаж
Унаслідок чергової російської атаки зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. У Києві понад 10 пошкоджених житлових будинків у різних районах міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Ліквідація наслідків атаки
Рятувальники оперативно ліквідовують пожежі, розбирають завали. Поліція та ДСНС евакуювали з геріатричного пансіонату в Дарницькому районі 68 людей.
"Є інформація про можливе перебування людини під завалами в Дніпровському районі Києва - пошукові роботи тривають", - уточнив він.
Є жертва та поранені у Києві
Станом на зараз відомо про одного загиблого та більш ніж 20 поранених людей у столиці.
По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів. Є загибла людина у Білій Церкві.
"Усі служби МВС працюють у посиленому режимі. На локаціях, де найбільші руйнації житлових обʼєктів, ДСНС розгортає мобільні модулі обігріву.
Небезпека зберігається у низці регіонів країни. Не покидайте укриттів до відбою", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
Що передувало?
Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.
За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях. Як повідомив Володимир Зеленський, РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ.
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