Влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: є руйнування 4-5 поверхів, мешканців евакуюють (оновлено)

У Києві, ймовірно, відбулося нове влучання ворожого дрона в житловий будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання у Шевченківському районі

"Виклик медиків у Шевченківський район столиці. Попередньо, влучання в житловий будинок.

Бригада виїхала", - зазначив Кличко об 11.08.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Пізніше Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА в пʼятиповерхівку, сталося руйнування 4-5 поверхів. Пожежі немає. Рятувальники евакуюють мешканців будинку.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях. Як повідомив Володимир Зеленський, РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ.

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