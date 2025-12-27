Влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: є руйнування 4-5 поверхів, мешканців евакуюють (оновлено)
У Києві, ймовірно, відбулося нове влучання ворожого дрона в житловий будинок.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Влучання у Шевченківському районі
"Виклик медиків у Шевченківський район столиці. Попередньо, влучання в житловий будинок.
Бригада виїхала", - зазначив Кличко об 11.08.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Читайте також: Нічна ракетна атака на Київ: пожежі та падіння уламків, 11 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Оновлена інформація
Пізніше Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА в пʼятиповерхівку, сталося руйнування 4-5 поверхів. Пожежі немає. Рятувальники евакуюють мешканців будинку.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.
За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях. Як повідомив Володимир Зеленський, РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль