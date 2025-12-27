РУС
Атака РФ на Киев: есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе

шахед над Киевом

В Киеве, вероятно, произошло новое попадание вражеского дрона в жилой дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание в Шевченковском районе

"Вызов медиков в Шевченковский район столицы. Предварительно, попадание в жилой дом.
Бригада выехала", - отметил Кличко в 11.08.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Ночная ракетная атака на Киев: пожары и падение обломков, 11 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях. Как сообщил Владимир Зеленский, РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон попал в многоэтажку в Дарницком районе Киева. ВИДЕО

Киев (26466) обстрел (31057)
https://t.me/voynareal/128190 ❗️Влучання Шахеда в зупинку громадського транспорту в Білій Церкві - виродки продовжують масовані удари виключно (!) по цивільних
27.12.2025 11:24 Ответить
Проти терору тільки терор. Інакше не спрацює. До кацапської дичини треба відноситися відповідно. Це антилюди.
27.12.2025 11:36 Ответить
27.12.2025 11:37 Ответить
Житловий будинок це військовий об'єкт?
27.12.2025 11:50 Ответить
 
 